ما الواقع المعزز؟

أجهزة الواقع المعزز مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار وشاشات. يمكن أن يشمل ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تنشئ تجارب الواقع المعزز المحمولة أو "الأجهزة القابلة للارتداء" مثل النظارات الذكية والأجهزة المحمولة. تلتقط هذه الأجهزة العالم المادي ثم تدمج المحتوى الرقمي (على سبيل المثال، النماذج ثلاثية الأبعاد أو الصور أو مقاطع الفيديو) في المشهد، وتمزج بين العالمين الرقمي والافتراضي.

تحتوي تقنيات الواقع المعزز على مجموعة من التطبيقات في التجارة، والتصنيع والترفيه.