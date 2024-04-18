يشار أحيانا إلى التعرف البصري على الأحرف باسم التعرف على النصوص. يعمل برنامج التعرف البصري على الأحرف على استخراج وإعادة استخدام البيانات من المستندات الممسوحة ضوئيا والصور الملتقطة بالكاميرا وملفات PDF التي تحتوي على صور فقط. يقوم برنامج التعرف البصري على الحروف بعزل الأحرف عن الصور، وتجميعها في كلمات، ثم تحويل الكلمات إلى جمل، مما يتيح الوصول إلى المحتوى الأصلي وتحريره. كما يلغي الجهد المهدور الناتج عن إدخال البيانات يدويًا بشكل متكرر.

تستخدم أنظمة OCR مزيجًا من الأجهزة (Hardware) والبرمجيات (Software) لتحويل المستندات المطبوعة المادية إلى نصوص يمكن قراءتها آليًا. تقوم الأجهزة، مثل الماسح الضوئي أو لوحة الدوائر المتخصصة، بنسخ النص أو قراءته، ثم يتولى البرنامج عادة معالجة البيانات معالجة متقدمة.

يمكن أن تستفيد برمجيات التعرف البصري على الأحرف من الذكاء الاصطناعي (AI) لتطبيق طرق متقدمة مثل التعرف الذكي على الأحرف (ICR) للتعرف على اللغات أو الخط اليدوي. غالبًا ما تستخدم المنظمات عملية التعرف البصري على الأحرف لتحويل المستندات القانونية أو التاريخية المطبوعة إلى مستندات PDF، مما يتيح للمستخدمين تحرير المستندات وتنسيقها والبحث فيها كما لو تم إنشاؤها باستخدام معالج النصوص.