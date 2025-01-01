عند التعامل مع الأعمال التجارية-حساس الأصل والمعدات، فإن عمليات الفحص عن بُعد وفي الموقع هي حساس للحفاظ على سير العمليات بسلاسة. ولكن إذا كانت مؤسستك تعمل على مئات وربما حتى الآلاف من الأصل، فأنت بحاجة إلى تبسيط وأتمتة عمليات الفحص.
مع الحلول الرقمية مثل تدريب نموذج رؤية الذكاء الاصطناعي البديهي ووظائف تطبيق الأجهزة المحمولة, ملفوفة في حل برمجي معياري قائم على السحابة القائمة على السحابة IBM Maximo Application Suite يمكن أن يساعد الفنيين لديك في التعامل مع عمليات التفتيش حساس لتلبية متطلبات الصيانة والسلامة والامتثال.
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بمساعدة الرؤى التي تم فتحها حديثاً وعمليات الفحص القياسية الآلية، يمكن لـ ibm maximo المساعدة في تحسين السلامة والحفاظ على الامتثال من خلال عمليات تدقيق سهلة الملء مع منع الانقطاعات بمساعدة بياناتك الأصلية.
قم بزيادة إنتاجية الفنيين وتقليل فترة التعطل وتوسيع دورة حياة الأصل من خلال توسيع نطاق ®قوة برنامج الفحص البصري للأجهزة المحمولة.
احصل على المعلومات المناسبة أو المقاييس الصحيحة للفنيين الميدانيين لديك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والمساعدة البشرية عن بُعد في تطبيق الفحص متعدد الأغراض.
يمكنك تحسين كفاءة العمل باستخدام القدرات الأصلية، بما في ذلك التقاط الصور، والمسح الضوئي للرموز الشريطية، وتحويل الصوت إلى نص، ومعلومات الموقع الجغرافي GPS المتاحة من خلال برنامج إدارة الفحص.
دخلت شركة Sund & Baelt في شراكة مع IBM لتطوير حل إنترنت الأشياء (IOT) المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف الفحص مع تحسين الجودة من خلال أعمال الفحص الآلي.
اعتمد مركز بحوث التصنيع المتقدم على نظام IBM Maximo لدعم التطوير السريع لنظام الفحص البصري الذكي.
تمكين فرق العمليات والجودة وفرق الجودة وفرق الصيانة من خلال مراقبة الأصول بعد السلامة والأصل الصيانة والتنبيد - مدفوعةً بالذكاء الاصطناعي.
مدة التشغيل التشغيل التشغيلية الأكبر والأكثر كفاءة مع العمليات الصيانة الاستراتيجية التي تستخدم الأتمتة والتنقل وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي.
يبث الاستدثامة في إدارة الأصول الخاصة بك عن طريق تسخير ®قوة البيانات والذكاء الاصطناعي مع IBM Maximo Application Suite.