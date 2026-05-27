Verizon تُحدث ثورة في عمليات التفتيش على العقارات من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

سواء كان شعار Verizon يزين سيارة شيفروليه رقم 12 لفريق بينسكي أو يلمع على هامش أهم الأحداث الرياضية الاحترافية في جميع أنحاء البلاد، فإن Verizon تمثل التميز المستمر. ويمتد هذا الالتزام بالجودة ليشمل عقارات الشركة، حيث يُعد الحفاظ على سلامة وموثوقية البنية التحتية لها أمرًا بالغ الأهمية.

تتطلب المباني المبنية من الطوب، والتي غالبًا ما تكون غير مميزة وتضم أجهزة ومعدات شبكات الأعمال الخاصة بالشركة، عمليات تفتيش دقيقة ومنتظمة؛ وهو أمر بالغ الأهمية لضمان الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة رائعة للموظفين والعملاء والضيوف. ومع ذلك، فإن تحدي إدارة وتفتيش هذه الشبكة الواسعة والمتنوعة والواسعة من المكاتب المركزية، بالإضافة إلى محلات البيع بالتجزئة والهياكل التشغيلية، شكَّل تحديًا كبيرًا.

كانت عمليات التفتيش الاستباقية والتفاعلية على المباني، التي كانت تُجرى يدويًا في السابق، تستغرق وقتًا طويلاً وتستهلك الكثير من الموارد. كانت عملية تحديد وتسجيل الحالات الشاذة أو العيوب في واجهات المباني معقدة وغير متسقة. أثبتت هذه العملية غير الفعالة أنها مكلفة وتسبب المشكلات لأولئك الذين يقودون عملية صيانة البنية التحتية الحيوية. وإدراكًا منها للحاجة إلى نظام أكثر دقة وانسيابية، سعت Verizon إلى إيجاد حلول أتمتة لإدارة شبكتها الواسعة من المواقع المادية وفحصها وصيانتها بصورة أفضل. فلجأت إلى IBM للحصول على المساعدة.