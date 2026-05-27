Verizon تُحدث ثورة في عمليات التفتيش على العقارات من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تستفيد Verizon من IBM Maximo Visual Inspection لتحسين صيانة المباني وبيئات البيع بالتجزئة
سواء كان شعار Verizon يزين سيارة شيفروليه رقم 12 لفريق بينسكي أو يلمع على هامش أهم الأحداث الرياضية الاحترافية في جميع أنحاء البلاد، فإن Verizon تمثل التميز المستمر. ويمتد هذا الالتزام بالجودة ليشمل عقارات الشركة، حيث يُعد الحفاظ على سلامة وموثوقية البنية التحتية لها أمرًا بالغ الأهمية.
تتطلب المباني المبنية من الطوب، والتي غالبًا ما تكون غير مميزة وتضم أجهزة ومعدات شبكات الأعمال الخاصة بالشركة، عمليات تفتيش دقيقة ومنتظمة؛ وهو أمر بالغ الأهمية لضمان الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة رائعة للموظفين والعملاء والضيوف. ومع ذلك، فإن تحدي إدارة وتفتيش هذه الشبكة الواسعة والمتنوعة والواسعة من المكاتب المركزية، بالإضافة إلى محلات البيع بالتجزئة والهياكل التشغيلية، شكَّل تحديًا كبيرًا.
كانت عمليات التفتيش الاستباقية والتفاعلية على المباني، التي كانت تُجرى يدويًا في السابق، تستغرق وقتًا طويلاً وتستهلك الكثير من الموارد. كانت عملية تحديد وتسجيل الحالات الشاذة أو العيوب في واجهات المباني معقدة وغير متسقة. أثبتت هذه العملية غير الفعالة أنها مكلفة وتسبب المشكلات لأولئك الذين يقودون عملية صيانة البنية التحتية الحيوية. وإدراكًا منها للحاجة إلى نظام أكثر دقة وانسيابية، سعت Verizon إلى إيجاد حلول أتمتة لإدارة شبكتها الواسعة من المواقع المادية وفحصها وصيانتها بصورة أفضل. فلجأت إلى IBM للحصول على المساعدة.
عمليات التفتيش على المباني
التحسينات القائمة على التكنولوجيا
استنزاف الموارد
تعاون أعضاء فريق العقارات العالمية في Verizon مع IBM Client Engineering وIBM Technology Expert Labs في مشروع تجريبي من جزأين لتطوير حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Maximo Visual Inspection (MVI). يهدف الجزء الأول إلى أتمتة عملية التفتيش للواجهات الخارجية، وذلك باستخدام تقنية رؤية الكمبيوتر المتقدمة لتحديد الحالات الشاذة على الواجهات وتسجيلها بدقة. باستخدام تطبيق MVI للأجهزة المحمولة، تمكن المفتشون من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي للحل ليكشف أوجه القصور المحتملة في المباني الخارجية. أدت هذه العملية الآلية إلى مستوى أعلى من اتساق التفتيش ودقته وتقليل الوقت والجهد المطلوبين بصورة ملحوظة مقارنةً بالتفتيشات اليدوية.
ركز الجزء الثاني على بيئة متجر البيع بالتجزئة. استخدمت منظمة GRE التابعة لشركة Verizon حل MVI لأتمتة إدارة المخزون وتركيب التجهيزات داخل المتجر. استخدمت Verizon GRE حل MVI وتطبيق الأجهزة المحمولة لتحديد وتصنيف صور لتجهيزات وميزات المتجر الفعلية، مثل إعدادات iPad الموجهة للعملاء، لضمان تركيبها وفقًا لمواصفات التصميم. وقد أتاحت هذه العملية ضمان الجودة بصورة مبسطة وتحقيق تجربة عملاء متسقة في بيئة البيع بالتجزئة في Verizon. تم دمج بيانات تلك العملية مع IBM TRIRIGA® Application Suite* الموجودة مسبقًا من Verizon، وهو برنامج إدارة عقارات لتبسيط عملية تسجيل الإجراءات وتخطيطها. تُنقل البيانات المجمعة إلى خادم مرتكز على السحابة يمكن من خلاله دمجها مع أنظمة بيانات أخرى.
في كل حالة، أدى IBM TRIRIGA، وهو نظام متكامل لإدارة أماكن العمل (IWMS) لإدارة العقارات والمرافق، إلى تحسين أداء المحافظ ودورة حياة الأصول. ومكنت البنية المعيارية القابلة للتوسع المؤسسة من تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، مع وضع أساس قوي للتحديث المستقبلي.
استبدل دمج حل IBM MVI في عمليات Verizon مهام سير العمل اليدوية المجزأة بنظام ذكي ومبسط. سمحت قدرات النشر على الحافة والتكامل السلس للحل مع منظومة Maximo بالحصول على رؤى في الوقت الفعلي وصناعة القرار بسرعة أكبر. من خلال أتمتة عمليات التفتيش، لم تحسن Verizon الدقة والكفاءة فحسب، بل وضعت أيضًا الأساس لإدارة المرافق القابلة للتوسع والمعتمدة على البيانات.
*ملاحظة: تطور IBM TRIRIGA منذ ذلك الحين إلى IBM Maximo Real Estate and Facilities؛ وأصبحت قدرات نظامها المتكامل لإدارة أماكن العمل الأساسية جزءًا من Maximo Application Suite الأوسع. تعكس قصص العميل هذه استخدام العميل لـ IBM TRIRIGA.
أظهر برنامج MVI التجريبي حلولاً قوية وقابلة للتوسع عززت كفاءة عمليات التفتيش في Verizon وسهّلت عملية صيانة وتحسين محفظة العقارات.
قال David Riccitelli، المدير الأول لعمليات العقارات العالمية في Verizon: "ساعدنا تعاوننا مع IBM على تحويل عمليات تفتيش المباني لدينا من خلال التحسينات القائمة على التكنولوجيا لتحقيق الدقة والكفاءة. لم يقتصر دور حل MVI المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الحدّ من استنزاف الموارد فحسب، بل ساعد أيضًا على تحسين حالة مواقع البيع بالتجزئة والمكاتب لدينا".
أدت عملية التفتيش الآلي إلى تقليل الوقت والموارد المستخدمة في صيانة المباني بصورة ملحوظة، ما سمح لفريق GRE بالتركيز على المزيد من المهام الإستراتيجية. يوفر التكامل مع IBM TRIRIGA إدارة سلسة للبيانات وعملية إعداد تقارير أكثر شمولاً، ما يزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية. بوجه عام، لم يحسن الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي عمليات GRE لشركة Verizon فحسب، بل أظهر أيضًا الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأعمال المعقدة.
تعمل Verizon على تمكين ودعم الملايين من عملائها في حياتهم اليومية وعملهم وأوقات فراغهم، وتلبية طلباتهم في التنقل والاتصال الموثوق بالشبكة والأمان. يقع المقر الرئيسي لشركة Verizon في مدينة نيويورك، وتخدم دول العالم وجميع الشركات المدرجة على قائمة Fortune 500 تقريبًا. لا يتوقف فريق Verizon ذو المستوى العالمي أبدًا عن الابتكار لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتجهيزهم لاحتياجات المستقبل.
يتولى قسم Verizon Global Real Estate مسؤولية إدارة محفظة العقارات الخاصة بالشركة، بما في ذلك المواقع الإدارية والتقنية، ومواقع البيع بالتجزئة، ومراكز البيانات.
