ما المقصود بمعالجة المستندات؟

يتطلب تحقيق ذلك بنجاح تخطيطًا مدروسًا وحلًا مناسبًا لمعالجة المستندات.
تؤدي معالجة المستندات إلى تحويل النماذج اليدوية والبيانات التناظرية إلى تنسيق رقمي بحيث يمكن دمج هذه المستندات في عمليات الأعمال اليومية. وباستخدام نظام معالجة المستندات لاستخراج البيانات، يمكن للشركة إنشاء نسخة رقمية من الهيكل الأصلي للمستند وتصميمه ونصه وصوره.
تُعَد معالجة المستندات مثالية لتحويل المستندات ذات التنسيقات المتطابقة. وإذا كانت التنسيقات غير معروفة أو غير متسقة، فقد يتطلب الأمر تحويل العملية إلى مشغِّلين بشريين لإتمام التحويل.
في مقطع الفيديو التالي، يقدِّم Jamil Spain لمحة تفصيلية عن معالجة المستندات:
أتاح التقدُّم في الذكاء الاصطناعي تمكين الشركات من أتمتة معالجة المستندات بشكل أكبر.تستخدم معالجة المستندات الذكية (IDP) الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتصنيف المستندات، واستخراج المعلومات، والتحقق من البيانات. كما تعمل على أتمتة معالجة المستندات وتسريعها من خلال الأتمتة وتنظيم البيانات غير المنظمة.
قد تشمل المعالجة الذكية للمستندات أيضًا أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لجعل الانتقال من التناظرية إلى الرقمية أسرع وأقل عرضةً للخطأ. يمكن لأتمتة العمليات الآلية، على وجه الخصوص، أتمتة العمليات التي تتطلب التفاعل اليدوي والنقر، ما يقلِّل من الحاجة إلى التفاعل البشري مع العملية.
يمكن معالجة المستندات باستخدام خوارزميات رؤية الكمبيوتر أو الشبكات العصبية أو حتى العمل اليدوي. عادةً ما تتبع عملية تحويل البيانات التناظرية إلى بيانات رقمية هذه الخطوات:
إذا كنت تستخدم المعالجة الذكية للمستندات، فإنها تعزِّز معالجة المستندات التقليدية عن طريق القيام بما يلي:
سواء أكانت مؤسستك تقوم برقمنة السجلات الصحية أو تهدف إلى تبسيط معالجة الفواتير، فمن المفيد القيام ببعض التحضيرات واتباع أفضل الممارسات لتجنب المشكلات المكلفة والتي تستغرق وقتًا طويلًا بمجرد البدء. ويتضمن هذا ما يلي:
تواجه معالجة الوثائق التقليدية بعض التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار قبل بدء مشروع التحول الرقمي لتجنب التأخير، ومنها:
فيما يلي بعض المواقف الأكثر شيوعًا التي يمكنك فيها استخدام معالجة المستندات:
تُعتبر IBM Cloud Pak for Business Automation، الخدمة الرائدة من IBM لمعالجة المستندات، خطوة إضافية نحو تحسين الأتمتة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي. وتم تصميم ميزاتها لتحسين كلٍّ من عملياتك الداخلية وتجارب عملائك.