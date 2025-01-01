®IBM Automation
تُسهم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء والإنتاجية والتعاون.
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الأتمتة. الابتكار. التحديث.

طوِّر قدراتك

يُطلِق الذكاء الاصطناعي التوليدي موجة جديدة من الأتمتة تساعد الشركات على الانتقال من النهج القائم على رد الفعل إلى النهج الاستباقي ثم التنبؤي. حيث أكَّد 81% من التنفيذيين والمديرين أن تقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات يمنح ميزة تنافسية، ما يجعل من تمكين هذا النوع من الأتمتة أمرًا أساسيًا للابتكار.1 

توفِّر حلول قابلية الملاحظة والأتمتة من IBM رؤية في الوقت الفعلي، وأعباء عمل مُبسطة، كما توفر أمانًا من أجل تطوير التطبيقات وتكاملها.

حالات الاستخدام

توفِّر IBM أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثلاثة مجالات حساسة لتعزيز الأداء وتحسين التكاليف في عملياتك التقنية.
تطوير التطبيقات وتكاملها تساعد IBM على تعزيز إنتاجية المطورين وتأمين تكامل التطبيقات والبيانات عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضمن بنية تطبيقات متطورة للتطوير والتكامل. استكشف IBM Application Integration استكشف تطوير التطبيقات من IBM
الشبكة، إدارة الهوية والوصول تعمل IBM على أتمتة إدارة بيئات السحابة المتعددة والهجينة لتقليل هدر الخدمات السحابية وتسريع الوصول إلى السوق. قلِّل مخاطر الاختراقات من خلال تأمين الموارد الرقمية في الوقت المناسب وللأسباب الصحيحة. استكشف إدارة الهوية والوصول من IBM استكشف IBM Network Management
إدارة الأعمال التقنية احصل على رؤية واضحة بشأن سلامة الأصول والتطبيقات لحل مشكلات أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي، وزيادة الاستثمارات التقنية، وتحسين عمر أصول تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل، وزيادة مدة التشغيل وتحسين تجارب المستخدمين. استكشف قابلية الملاحظة من IBM استكشف حلول العمليات المالية من IBM
تطوير التطبيقات وتكاملها تساعد IBM على تعزيز إنتاجية المطورين وتأمين تكامل التطبيقات والبيانات عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضمن بنية تطبيقات متطورة للتطوير والتكامل. استكشف IBM Application Integration استكشف تطوير التطبيقات من IBM
الشبكة، إدارة الهوية والوصول تعمل IBM على أتمتة إدارة بيئات السحابة المتعددة والهجينة لتقليل هدر الخدمات السحابية وتسريع الوصول إلى السوق. قلِّل مخاطر الاختراقات من خلال تأمين الموارد الرقمية في الوقت المناسب وللأسباب الصحيحة. استكشف إدارة الهوية والوصول من IBM استكشف IBM Network Management
إدارة الأعمال التقنية احصل على رؤية واضحة بشأن سلامة الأصول والتطبيقات لحل مشكلات أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي، وزيادة الاستثمارات التقنية، وتحسين عمر أصول تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل، وزيادة مدة التشغيل وتحسين تجارب المستخدمين. استكشف قابلية الملاحظة من IBM استكشف حلول العمليات المالية من IBM
IBM iPaaS

تمكَّن من تعزيز تجارب مترابطة من خلال منصة iPaaS هجينة وموحَّدة، تُتيح للفرق بناء جميع أنواع عمليات التكامل وإدارتها وحوكمتها.

 IBM Instana

استفِد من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة التطبيقات.

 IBM Apptio

تمكَّن من تقديم رؤية شاملة ومترابطة للإنفاق التقني، ما يُتيح الحصول على رؤى أفضل وتوقعات أكثر دقة وسرعة.

 IBM Maximo Application Suite

حسِّن الأداء باستخدام الجيل التالي من إدارة دورة حياة الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بالأرقام

%30 عمليات تطوير أسرع اقرأ دراسة حالة Komatsu %98 إدارة أسرع لمخزون الشهادات اقرأ دراسة حالة هندسة موثوقية الموقع من IBM %30 انخفاض في تكاليف البنية التحتية اقرأ دراسة الحالة الخاصة بمؤسسة NRECA %99 نسبة تحسين أوقات الاستجابة لطلبات وصول المستخدمين اقرأ دراسة الحالة بشركة VLI
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف تُمكِّنك الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تحقيق أقصى إنتاجية ونمو
استكشاف المزيد تنزيل دليل المشتري الخاص بـ Observability قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة: تكنولوجيا المعلومات الاستباقية تشغيل أتمتة العمليات المالية المفتاح لإطلاق الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات: إدارة واجهات برمجة التطبيقات