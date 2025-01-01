يُطلِق الذكاء الاصطناعي التوليدي موجة جديدة من الأتمتة تساعد الشركات على الانتقال من النهج القائم على رد الفعل إلى النهج الاستباقي ثم التنبؤي. حيث أكَّد 81% من التنفيذيين والمديرين أن تقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات يمنح ميزة تنافسية، ما يجعل من تمكين هذا النوع من الأتمتة أمرًا أساسيًا للابتكار.1
توفِّر حلول قابلية الملاحظة والأتمتة من IBM رؤية في الوقت الفعلي، وأعباء عمل مُبسطة، كما توفر أمانًا من أجل تطوير التطبيقات وتكاملها.
توفِّر IBM أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثلاثة مجالات حساسة لتعزيز الأداء وتحسين التكاليف في عملياتك التقنية.
تمكَّن من تعزيز تجارب مترابطة من خلال منصة iPaaS هجينة وموحَّدة، تُتيح للفرق بناء جميع أنواع عمليات التكامل وإدارتها وحوكمتها.
استفِد من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة التطبيقات.
تمكَّن من تقديم رؤية شاملة ومترابطة للإنفاق التقني، ما يُتيح الحصول على رؤى أفضل وتوقعات أكثر دقة وسرعة.
حسِّن الأداء باستخدام الجيل التالي من إدارة دورة حياة الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اكتشف كيف تُمكِّنك الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تحقيق أقصى إنتاجية ونمو