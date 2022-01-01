إن IBM Cloud Pak for Business Automation مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة، تم تصميمها لأي بيئة سحابية هجينة، ومصممة لأتمتة العمل وتسريع نمو الأعمال.
قم بتبسيط مهام سير العمل المعقدة، وتسهيل إدارة السجلات، والمزيد.
استخدم البيانات لتحديد الفجوات، ثم قم ببناء أتمتة ذات رمز منخفض أو من دون رمز بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
احصل على المرونة اللازمة للنشر باستخدام الحاويات عبر أي بيئة سحابية تديرها أنت أو تديرها IBM كخدمة SaaS.
أظهرت دراسة تأثير Cloud Pak For Business Automationلعام 2022 1 التي أجرتها Forrester عائد استثمار بنسبة 365٪ وزيادة بنسبة 80٪ في الإنتاجية والمزيد.
اكتشف كيف يمكن لمنصة الأتمتة الشاملة هذه—والتي تم إنشاؤها كمجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة والمتوافقة مع أي سحابة هجينة—أن تجلب أتمتة الأعمال إلى مؤسستك. يساعدك IBM Cloud Pak for Business Automation على تحليل وتنفيذ مهام سير العمل وتصميم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات ذات رموز منخفضة أو من دون رموز، وتعيين المهام للروبوتات وتتبع الأداء.
استفد من منصة الأتمتة الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا لجلب أتمتة الأعمال إلى مؤسستك وحل التحديات التشغيلية بسرعة.
يمكنك الوصول إلى قدرات الأتمتة القوية التي يوفرها IBM Cloud Pak for Business Automation في إصدار SaaS الخاص بنا، وهو ما يقلل الحاجة إلى البنية الأساسية وصيانة البرامج.
حدد فرص RPA عالية القيمة من معارف عملية التعدين.