احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وشروحاتنا التوضيحية حول الاستدامة.
استفد من الأتمتة لاستخدام التقنية، أو البرامج، أو التشغيل الآلي، أو العمليات لأداء المهام وتحقيق نتائج أفضل بأقل قدر ممكن من التدخل البشري.
ركِّز على الكَيْف بدلًا من الكَمّ من خلال الإنتاجية البطيئة عن طريق إبطاء وتيرة العمل لزيادة الإنتاجية والرضا في مكان العمل.
تعرّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة بغرض تحسين عملية التوظيف، وتحديد أفضل المواهب والحصول عليها بشكل فعال لتحقيق أهداف التوظيف.
انظر كيف يُمكنك توسيع نطاق تبادل المعرفة على مستوى المؤسسة بالاستفادة على نحوٍ فعال من خبرات عمال المعرفة لتوليد القيمة.
تعرّف على كيفية تحسين تجربة الموظفين بدراسة خمسة مجالات يُمكنك التركيز فيها لتوفير بيئة إيجابية وداعمة.
ابدأ حقبة جديدة من إدارة الموارد البشرية، حيث عمل تحليلات البيانات، والتعلّم الآلي، والأتمتة معًا لتوفير الوقت ودعم تحقيق نتائج أفضل.
تعرّف على الأتمتة الذكية (IA) التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لأتمتة المهام منخفضة المستوى داخل عملك.
تعرّف على مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وكيفية تحسينهما لدورات تطوير البرمجيات وتجربة المستخدم النهائي (UX).
اقرأ تقاريرنا البحثية لتعرف لماذا وكيف يبدأ الابتكار بالأتمتة.
اقرأ أحدث دراسة للتعرّف على كيفية تنفيذ القادة عمليات الابتكار القائمة على البيانات من خلال سير العمل المُعزّز بالتقنية جنبًا إلى جنب مع التنقيب في العمليات.
تعرّف على السبب الذي يدفع المسؤولين التنفيذيين ذوي التفكير المستقبلي لتسخير عمليات الابتكار القائمة على البيانات مع الأتمتة لتعزيز إنتاجية القوى العاملة وسرعتها.
اقرأ عن تأثير الذكاء الاصطناعي في الأعمال، الذي يؤدي إلى ظهور "القوى العاملة المعزّزة" — عندما توفر الشراكات بين الإنسان والآلة قيمة تجارية هائلة.
تمتع بأتمتة المهام المتكررة لتبسيط سير العمل، وتعزيز الكفاءة، والتركيز في العمل عالي المستوى.
احصل على الأتمتة عالية التأثير باستخدام حلول الأتمتة من IBM لزيادة الإنتاجية بتكلفة أقل.
اكتشف برمجيات وحلول أتمتة الأعمال التي توفر عمليات أتمتة ذكية بسرعة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية.