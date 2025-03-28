أتمتة الأعمال

ما الأتمتة؟ استفد من الأتمتة لاستخدام التقنية، أو البرامج، أو التشغيل الآلي، أو العمليات لأداء المهام وتحقيق نتائج أفضل بأقل قدر ممكن من التدخل البشري.

ما الإنتاجية البطيئة؟ ركِّز على الكَيْف بدلًا من الكَمّ من خلال الإنتاجية البطيئة عن طريق إبطاء وتيرة العمل لزيادة الإنتاجية والرضا في مكان العمل.

الذكاء الاصطناعي في التوظيف تعرّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة بغرض تحسين عملية التوظيف، وتحديد أفضل المواهب والحصول عليها بشكل فعال لتحقيق أهداف التوظيف.

من هم عمال المعرفة، وماذا يفعلون؟ انظر كيف يُمكنك توسيع نطاق تبادل المعرفة على مستوى المؤسسة بالاستفادة على نحوٍ فعال من خبرات عمال المعرفة لتوليد القيمة.

كيفية تحسين تجربة الموظفين تعرّف على كيفية تحسين تجربة الموظفين بدراسة خمسة مجالات يُمكنك التركيز فيها لتوفير بيئة إيجابية وداعمة.

الذكاء الاصطناعي وحقبة جديدة من الموارد البشرية ابدأ حقبة جديدة من إدارة الموارد البشرية، حيث عمل تحليلات البيانات، والتعلّم الآلي، والأتمتة معًا لتوفير الوقت ودعم تحقيق نتائج أفضل.

ما الأتمتة الذكية؟ تعرّف على الأتمتة الذكية (IA) التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لأتمتة المهام منخفضة المستوى داخل عملك.