ببساطة، تشير تجربة الموظف إلى مجموع التفاعلات التي يمر بها الموظفون مع مؤسستهم. تبدأ الأمر عند اللحظة التي يرى فيها مرشح محتمل إعلان الشركة عن وظيفة شاغرة وينتهي بتقاعد الموظف أو مغادرته. وتشمل التجربة كل جانب من جوانب الحياة المهنية للموظف—من ثقافة مكان العمل، ورؤية الشركة، والمسمى الوظيفي، والمسؤوليات اليومية، والزملاء، إلى مساحات العمل، والأنظمة، وسياسات الشركة، والتفاعلات مع الموارد البشرية. وتُشكّل تجارب الموظفين الكبيرة والمتسقة—سواء أكانت جيدة أم سيئة—الثقافة العامة للمؤسسة.

أما تجربة العميل، فتشمل كل تفاعل ونقطة اتصال بين العميل والشركة. وتشمل هذه التجربة كل شيء بدءًا من التفاعلات في المتجر وعلى الإنترنت، إلى طلب المساعدة من الموظفين خلال رحلة الشراء أو خدمة العملاء. وكما هو الحال مع ثقافة مكان العمل، تصبح تجربة العميل أفضل أو أسوأ بناءً على تجربة الموظف الإيجابية أو السلبية.

أجرى موقع Glassdoor دراسة استمرت 10 سنوات (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) حول العلاقة بين رضا الموظف ورضا العميل. فقد توصلت الدراسة إلى أن كل زيادة بمقدار نجمة واحدة في تقييم الشركة على موقع Glassdoor ترتبط بزيادة قدرها بمقدار 2.05 نقطة في رضا العملاء على مقياس من 0 إلى 100، وهو ما يوضح أن القوى العاملة الأكثر سعادةً وتفاعلًا تؤدي إلى تحسين رضا العملاء.

يمكن لتجربة الموظف الإيجابية أن توفر العديد من الفوائد الأخرى أيضًا. فعندما يتعلق الأمر باستقطاب المؤسسة للمواهب العليا والاحتفاظ بها، فإن 77% من المرشحين المحتملين (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) يقولون إن الثقافة ورسالة الشركة هما العاملان الرئيسيان في اتخاذ القرار، حيث إن تجربة الموظف الإيجابية والمُرضية تعني أيضًا أن العمال من المحتمل أن يشعروا بتقدير أكبر وأن يتمتعوا برفاهية أكبر. يمكن لهذا الشعور بالرضا والتقدير أن يقلل من دوران الموظفين، ويعزز الروح المعنوية في بيئة العمل، ويزيد من الإنتاجية.

مقارنة تحليل تلوي حديث من Gallup (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) لأكثر من 450 دراسة بحثية أداء الشركات التي توفر تجارب إيجابية للموظفين بأداء الشركات التي توفر تجارب سلبية. فقد لاحظ التحليل أن الشركات التي توفر تجارب إيجابية للموظفين شهدت ما يلي: