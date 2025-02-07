البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة: ما الفرق؟

"المنظمة" و"غير المنظمة" هما مصطلحان يُستخدَمان لتصنيف البيانات استنادًا إلى تنسيقها وقواعد المخطط أو غيابها.
تحتوي البيانات المنظمة على مخطط ثابت وتتلاءم بدقة مع الصفوف والأعمدة، مثل الأسماء وأرقام الهواتف. البيانات غير المنظمة لا تحتوي على مخطط ثابت ويمكن أن يكون تنسيقها أكثر تعقيدًا، مثل الملفات الصوتية وصفحات الويب.
فيما يلي جوانب الاختلافات الرئيسية بين البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة:
تابع القراءة للحصول على مراجعة شاملة للتعريفات وحالات الاستخدام والفوائد لكل من البيانات المنظمة وغير المنظمة.
يتم تنظيم البيانات المنظمة بتنسيق واضح ومحدد مسبقًا. والطبيعة الموحدة للبيانات المنظمة تجعلها سهلة الفهم من قِبَل أدوات تحليل البيانات، وخوارزميات التعلم الآلي والمستخدمين البشريين.
يمكن أن تشمل البيانات المنظمة كلًا من البيانات الكمية (مثل الأسعار أو أرقام الإيرادات) والبيانات النوعية (مثل التواريخ، والأسماء، والعناوين وأرقام بطاقات الائتمان).
على سبيل المثال، يُعَد التقرير المالي الذي يحتوي على أسماء الشركات، وقيم النفقات، وفترات التقارير المنظمة في صفوف وأعمدة من البيانات المنظمة.
يتم تخزين البيانات المنظمة عادةً في تنسيقات جدولية، مثل جداول Excel وقواعد البيانات العلائقية (أو قواعد بيانات SQL). يمكن للمستخدمين إدخال البيانات المنظمة والبحث عنها ومعالجتها بكفاءة داخل نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) باستخدام لغة الاستعلام الهيكلية (SQL).
تم تطوير لغة الاستعلام الهيكلية بواسطة IBM في عام 1974، وهي لغة البرمجة المستخدمة لإدارة البيانات المنظمة.
تشمل استخدامات البيانات المنظمة ما يلي:
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تتعلق فوائد البيانات المنظمة بسهولة استخدامها والوصول إليها:
تتمحور تحديات البيانات المنظمة حول صعوبة مرونة البيانات:
لا تحتوي البيانات غير المنظمة على تنسيق محدد مسبقًا. وعادةً ما تكون مجموعات البيانات غير المنظمة كبيرة (تتراوح من التيرابايتات إلى البيتابايتات من البيانات) وتشكِّل 90% من جميع البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة المؤسسات.
يرجع هذا الحجم الكبير إلى ظهور البيانات الكبيرة، وهي مجموعات البيانات الضخمة والمعقدة من الإنترنت وغيرها من التقنيات المتصلة.1
يمكن أن تحتوي البيانات غير المنظمة على بيانات نصية وغير نصية، بالإضافة إلى بيانات نوعية (مثل التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي) وبيانات كمية (مثل الأرقام المدخلة في النص).
تتضمن أمثلة البيانات غير المنظمة من مصادر البيانات النصية ما يلي:
تتضمن أمثلة البيانات غير النصية غير المنظمة ما يلي:
نظرًا لأن البيانات غير المنظمة لا تحتوي على نموذج بيانات محدد مسبقًا، يكون من الصعب معالجتها وتحليلها باستخدام الأدوات والأساليب التقليدية للبيانات.
وتتم إدارتها بشكل أفضل في قواعد البيانات غير العلائقية أو قواعد بيانات NoSQL أو في بحيرات البيانات، التي تم تصميمها للتعامل مع كميات ضخمة من البيانات غير المنسقة بأي تنسيق.
غالبًا ما يتم استخدام التعلم الآلي، والتحليلات المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لاستخراج رؤى قيمة من البيانات غير المنظمة.
تتضمن حالات الاستخدام ما يلي:
تتمثل فوائد البيانات غير المنظمة في مزايا تنسيق البيانات، والسرعة والتخزين:
تتمحور تحديات البيانات غير المنظمة حول الخبرة والموارد المتاحة:
يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة. تُعَد هذه قدرة أساسية للمؤسسات التي تريد تحويل كميات هائلة من البيانات غير المنظمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
باستخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات غير المنظمة لاكتشاف الأنماط وتقديم تنبؤات أو توصيات في الوقت الفعلي.
يمكن للمؤسسات بعد ذلك دمج هذه النماذج التحليلية في لوحات المعلومات الحالية أو واجهات برمجة التطبيقات لأتمتة عمليات اتخاذ القرار.
تُعَد البيانات شبه المنظمة "جسرًا" بين البيانات المنظمة وغير المنظمة. وتُعَد مفيدة في استخلاص البيانات من الويب وتكامل البيانات.
لا تحتوي البيانات شبه المنظمة على نموذج بيانات محدد مسبقًا. ومع ذلك، فهي تستخدِم البيانات الوصفية (على سبيل المثال، العلامات والعلامات الدلالية) لتحديد خصائص البيانات المحددة وتحويل البيانات إلى سجلات وحقول محددة مسبقًا.
في نهاية المطاف، تساعد البيانات الوصفية على تصنيف البيانات شبه المنظمة والبحث فيها وتحليلها بشكل أكثر فاعلية مقارنةً بالبيانات غير المنظمة.
من أمثلة البيانات شبه المنظمة تنسيق كائنات JavaScript (اختصارًا JSON)، والقيم المفصولة بفواصل (CSV)، وملفات لغة الترميز القابلة للتوسيع (XML).
أحد الأمثلة الأكثر شيوعًا هو البريد الإلكتروني، والذي يحتوي بعض أقسامه على تنسيق موحد (مثل الرؤوس وعناوين المواضيع)، بينما يحتوي المحتوى ضمن تلك الأقسام على بيانات غير منظمة.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
استكشف دليل قائد البيانات لإنشاء مؤسسة قائمة على البيانات وتعزيز ميزة الأعمال.
تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.
يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة باستخدام IBM Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.