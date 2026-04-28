تعتمد عملية تكامل البيانات التقليدية—وهي عملية دمج البيانات وتنسيقها من مصادر متعددة في صيغة موحدة—على قواعد ثابتة أو عمليات شبه مؤتمتة يتولى تنسيقها مهندسو البيانات.1 ومع ذلك، فإن هذه الأساليب ليست مجهزة للتعامل مع أحجام البيانات الحديثة وتعقيدها.

تتطلب أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات اليوم أساساً للبيانات يتمتع بمستويات عالية من السرعة والمرونة والرؤية. هذه الاحتياجات يمكن أن تُثقل كاهل فرق البيانات سريعاً، والتي تُعاني بالفعل من تشتت الأدوات، وتجزؤ سير العمل، وصوامع البيانات.

يقدم الذكاء الاصطناعي نهجاً ذكياً وانسيابياً للدمج، يتميز بالوقوع في الكفاءة والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستقبلية للبيانات. بدلاً من الاعتماد على التحويلات اليدوية، يستفيد تكامل بيانات الذكاء الاصطناعي من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والأتمتة للتعلم والتكيف واتخاذ القرارات بشأن البيانات بشكل مستقل، مما يحول العملية من عملية تفاعلية إلى نظام ذكي واستباقي.