شركة Cogniware تستفيد من حلول الذكاء الاصطناعي من IBM لتحقيق الكفاءة في مجال الجرائم المالية
كانت شركة Cogniware، المزوِّد العالمي لمنصات التحقيق لوكالات إنفاذ القانون، بحاجة إلى ترقية نظامها الحالي لخدمة عملائها بشكل أفضل في معالجة هذه القضايا. كان نظامها الحالي يتطلب جهدًا يدويًا في التصنيف والتحليل، ما جعله غير قابل للتوسع عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات. كانت هذه العملية اليدوية أيضًا عرضةً للخطأ البشري، ما قد يؤثِّر في الدقة.
بالإضافة إلى ذلك، كان العديد من المحققين والمحللين لدى عملائهم يفتقرون إلى المهارات التقنية اللازمة للاستفادة الكاملة من مزايا المنصة المتقدمة. ونتيجةً لذلك، قضى هؤلاء الموظفون وقتهم في تنظيم البيانات بدلًا من التركيز على التحليل وصناعة القرار، ما أدى إلى إبطاء التحقيقات وزيادة احتمالية تعريض السلامة العامة للخطر.
سعت شركة Cogniware إلى إحداث تحوُّل في تحليل البيانات المعقدة لجهات إنفاذ القانون من خلال دمج منصتها Argos مع حلول IBM® watsonx.ai وIBM® watsonx.data . تُسهم هذه الشراكة في معالجة تحديات البيانات غير المنظمة وسهولة وصول المستخدمين، ما يُتيح تحقيقات سريعة ودقيقة من خلال القدرات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات.
ساعد حل watsonx.data على تخزين كميات هائلة من البيانات وإدارتها، وخاصةً البيانات غير المنظمة. في الوقت نفسه، استخدمت IBM حل watsonx.ai لتعزيز المنصة بأدوات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI). أتاحت هذه الإضافات لمنصة Argos إجراء تحليل البيانات في الوقت الفعلي، واكتشاف الأنماط تلقائيًا، والاستجابة للاستفسارات المطروحة بلغة طبيعية.
كان التنفيذ جهدًا تعاونيًا بين Cogniware وفِرَق هندسة العملاء والمبيعات الفنية في IBM. عملت هذه الفِرَق معًا على إعداد البيانات، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وإجراء اختبارات المستخدمين. للمساعدة على ضمان أمن البيانات ومنع الهلوسة، طبَّقت الفِرَق بروتوكولات أمنية قوية، ودرَّبت نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات محددة لتأمين الارتباط بالسياق، وأضافت آليات للتحقق من الحقائق. أدركت شركة Cogniware أهمية الحصول المستمر على تعليقات المستخدمين لتحسين ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أدى دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تفاعل المحققين والمحللين مع منصة Argos. فقد أصبح بإمكانهم الآن "التحدث" إلى النظام بطريقة طبيعية أكثر، دون الحاجة إلى أوامر معقدة أو تقارير جاهزة. وتُتيح هذه الميزة لفِرَق التحقيق قضاء وقت أقل في تنظيم البيانات ووقت أكثر في التحليل، ما يؤدي إلى تحديد الجرائم بكفاءة وشمولية أعلى.
أسفر هذا التكامل عن تحسينات ملموسة وقابلة للقياس لدى عملاء Cogniware.
بالنظر إلى المستقبل، تخطِّط شركة Cogniware لمواصلة تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها لتحقيق دقة أعلى وفهم أعمق للسياق. وتعتزم الشركة أيضًا توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ليشمل وحدات أخرى في منصة Argos، مثل أتمتة إنشاء التقارير أنظمة استعلامات التهديدات الاستباقية. وتُعَد شراكتها مع IBM جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد، حيث تُعَد كلُّ من watsonx.ai وwatsonx.data من الركائز الأساسية لمجموعة أدوات التحليلات في Argos بهدف الارتقاء المستمر بمعالجة البيانات وتجربة المستخدم.
تُعَد Cogniware شركة برمجيات مقرها في جمهورية التشيك وشريك أعمال لدى IBM، وتتمثل مهمتها في تقديم منتجات تحليلية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات احترافية عالية المستوى لعملائها حول العالم. تمتد قاعدة عملاء الشركة الأساسية عبر القطاعين العام والخاص، بدءًا من وكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات الوطنية ووصولًا إلى البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات.
