إطار عمل عمليات البيانات: 4 عناصر رئيسية وكيفية تنفيذها

توجد عدة عناصر أساسية تشكل إطار عمل عمليات البيانات الناجح:



تنسيق البيانات

يُعدّ تنسيق البيانات مكونًا حيويًا في إطار عمل عمليات البيانات؛ إذ يساعد في إدارة تدفق البيانات عبر مراحل متعددة من مسار البيانات. ويشمل ذلك استيعاب البيانات ومعالجتها وتخزينها وتحليلها. يضمن تنسيق البيانات نقل البيانات ومعالجتها بكفاءة، بحيث تكون متاحة للتحليل بأسرع وقت ممكن.

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لتنسيق البيانات في أتمتة مهام مسارات البيانات. من خلال أتمتة المهام المتكررة، مثل استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها (ETL)، يمكن للمؤسسات تبسيط سير العمل وتقليل خطر الأخطاء البشرية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الأتمتة لفرق البيانات بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى، مثل نمذجة البيانات وتحليلها.

هناك جانب آخر مهم لتنسيق البيانات وهو القدرة على إدارة التبعيات بين المراحل المختلفة لمسار البيانات. ويضمن ذلك معالجة البيانات بالترتيب الصحيح وعدم تأثير أي تغييرات أو تحديثات على مرحلة واحدة سلبًا على العمليات النهائية.

إدارة البيانات

إدارة البيانات هي عنصر أساسي في إطار العمل، لأنها تضمن أن تكون البيانات دقيقة ومتسقة وآمنة. ويتحقق ذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات ومعايير تحكم كيفية جمع البيانات وتخزينها وإدارتها واستخدامها داخل المؤسسة.

أحد الجوانب الرئيسية لإدارة البيانات هو إدارة جودة البيانات، ويتضمن ذلك تنفيذ العمليات والضوابط التي تساعد على ضمان دقة البيانات واكتمالها واتساقها. ويمكن أن تتضمن إدارة جودة البيانات التحقق من صحة البيانات وتنقية البيانات وتطبيق معايير البيانات. ومن خلال تحسين جودة البيانات، يمكن للمؤسسات زيادة موثوقية رؤاها القائمة على البيانات واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.

جانب آخر مهم من جوانب إدارة البيانات هو أمن البيانات وخصوصيتها، ويتضمن ذلك حماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرّح به، بالإضافة إلى إدارة لوائح خصوصية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يمكن لأدوات إدارة البيانات مساعدة المؤسسات على تنفيذ تدابير أمن البيانات، مثل التشفير وضوابط الوصول، بالإضافة إلى الحفاظ على الامتثال للوائح خصوصية البيانات.

التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)

يُعدّ التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) عنصرين أساسيين في إطار عمل عمليات البيانات؛ إذ يمكّنهما من تطوير ونشر مشاريع البيانات بسرعة وتكرارية. تشمل ممارسات CI/CD أتمتة عمليات البناء والاختبار والنشر، حتى تتمكن فرق البيانات من تحديد المشكلات بسرعة وحلها وتقديم ميزات وتحسينات جديدة.

أحد الجوانب الرئيسية للتحكم في CI/CD هو التحكم في الإصدار، والذي يسمح لفرق البيانات بتتبع التغييرات التي تطرأ على التعليمات البرمجية والأصول. يُتيح التحكم في الإصدارات لفرق البيانات التعاون بشكل أكثر فاعلية؛ إذ يمكنهم العمل على أجزاء مختلفة من المشروع في الوقت نفسه ودمج تغييراتهم دون تعارض. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التحكّم في الإصدار إمكانية التراجع عن التغييرات إذا تم تحديد مشكلة، ما يقلل من مخاطر فشل مسار البيانات.

يوجد جانب مهم آخر من جوانب CI/CD وهو الاختبار المؤتمت. فمن خلال أتمتة عملية الاختبار، يمكن لفرق البيانات التأكد من أن التعليمات البرمجية والأصول الخاصة بهم تفي بمعايير الجودة وتعمل كما هو متوقع. يمكن أن تشمل الاختبارات المؤتمتة اختبارات الوحدات، واختبارات التكامل، والاختبارات الشاملة، والتي تساعد على التحقق من صحة جوانب مختلفة من مسار البيانات. ومن خلال دمج الاختبارات المؤتمتة في عملية CI/CD، يمكن لفرق البيانات اكتشاف المشكلات وإصلاحها مبكرًا قبل أن تؤثر على العمليات النهائية أو المستخدمين النهائيين.

مراقبة البيانات وقابلية ملاحظتها

مراقبة البيانات وقابلية ملاحظتها من العناصر الأساسية لإطار العمل، حيث تمكّن فرق البيانات من تحديد المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي ضمن مسار البيانات. ويتحقق ذلك من خلال جمع مقاييس مسارات البيانات والسجلات والأحداث وتحليلها وتصورها، ما يساعد فرق البيانات على اكتساب رؤى حول أداء سير عمل البيانات لديهم وصحته.

أحد الجوانب الرئيسية لمراقبة البيانات وقابلية ملاحظتها هو مراقبة الأداء، ويشمل ذلك تتبع مقاييس مثل أوقات معالجة البيانات، واستخدام الموارد، ومعدلات الأخطاء، ما يساعد فرق البيانات على تحديد الاختناقات وتحسين مسارات البيانات لتحسين الأداء. يمكن لأدوات الأداء توفير رؤية في الوقت الفعلي لمسار البيانات، ما يُمكِّن فرق البيانات من اكتشاف المشكلات وحلها بسرعة قبل أن تؤثر على العمليات التالية أو المستخدمين النهائيين.

يوجد جانب مهم آخر من جوانب مراقبة البيانات وقابلية ملاحظتها وهو تدقيق مسار البيانات، ويشمل ذلك تتبع التغييرات في الأصول في أثناء حركتها عبر مسار البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى مراقبة أنماط الوصول إلى البيانات والاستخدام. يمكن أن يساعد تدقيق مسارات البيانات المؤسسات على الحفاظ على الامتثال لإدارة البيانات، بالإضافة إلى تحديد المخاطر الأمنية المحتملة أو مشكلات جودة البيانات.