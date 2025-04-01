IBM ®داتاباند
تقديم بيانات موثوقة وجديرة بالثقة مع إمكانية ملاحظة البيانات بشكل مستمر
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شابة آسيوية شابة تأخذ استراحة لتناول القهوة مع هاتف ذكي مع عرض مصور للبيانات التوضيحية تحيط بها

تقرير المحلل

2024 جارتنر® دليل السوق 2024 Gartner على إمكانية ملاحظة أدوات السوق

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®إن IBM ®Databand هو برنامج قابلية الملاحظة لخطوط أنابيب البيانات ومستودعات البيانات الذي يجمع البيانات الوصفية تلقائيًا لبناء خطوط أساس تاريخية, يكشف عن الحالات الشاذة وتنبيهات الفرز لمعالجة مشكلات جودة البيانات.

كيفية عمل المعلوماتية

1. التجميع: ®تقوم Databand بجمع البيانات الوصفية تلقائيًا للحصول على رؤية فورية، بحيث يكون لدى فرق منصة البيانات طريقة قياسية للتحقق من صحة البيانات المخصصة.

2. خط الأساس: بعد ذلك، يقوم موقع ®Databand ببناء خطوط أساس تاريخية استنادًا إلى سلوكيات التشغيل والبيانات الشائعة، وهو ما يعني بشكل أساسي تحديد خط أنابيب البيانات أفقي.

3. التنبيه: بمجرد إنشاء خط الأساس التاريخي، تقوم ® Databand بإرسال تنبيهات بشأن الشذوذ والقواعد استنادًا إلى الانحرافات النسبية للملف الشخصي و/أو انتهاكات القواعد.

4. المعالجة: أخيرًا، يتيح لك تطبيق ® Databand إنشاء اتصالات ذكية سير العمل لمعالجة مشكلات جودة البيانات والحفاظ على عمليات تسليم البيانات في المسار الصحيح.
IBM كشف النقاب عن مركز منتجات البيانات لتمكين مشاركة البيانات على مستوى المؤسسة 

أفضل معًا: جودة البيانات وإمكانية ملاحظة البيانات
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ميزة

إدارة حوادث البيانات

حل حوادث البيانات بسرعة باستخدام Databand. قم بإدارة كل شيء من لوحة معلومات واحدة، مما يتيح لك رؤية المشكلات والاستجابة لها وحلها دون تأخير.
مراقبة خط أنابيب البيانات

يكشف ويدير العمليات المفقودة والمهام الفاشلة ومدد التشغيل باستخدام ®Databand. التعامل مع نمو خطوط الأنابيب وتجنب المفاجآت، بغض النظر عن حجمها.
مراقبة جودة البيانات

استعد ثقة فريق البيانات لديك مع ®Databand. قم بمراقبة اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالبيانات والتنبيه بشأن اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالبيانات والتغييرات غير المتوقعة في الأعمدة والسجلات الفارغة قبل أن تؤثر على عملائك.
كشف شذوذ البيانات

تحديد حوادث البيانات في وقت مبكر. ®تعمل Databand على أتمتة كشف الشذوذ، وتنبهك إلى التأخيرات والتغييرات غير المتوقعة.
دورة حياة البيانات وتحليل الأثر

اكسر صيامعة وشاهد قصة البيانات الكاملة مع النسب من البداية إلى النهاية. ®تساعدك أدوات Databand على فهم تأثيرات حوادث البيانات على جميع التدفقات.
دراسة الحالة
هندسة البيانات تعرّف على كيفية التكامل السلس بين IBM ®Databand مع مجموعة بيانات Autodesk الحديثة التي تعمل على تغيير التغييرات في أنظمة المصدر وتوفير تنبيهات في الوقت الفعلي في حالة حدوث أعطال في سير العمل. اقرأ دراسة الحالة
الموارد
2024 Gartner® Magic Quadrant™ لحلول جودة البيانات المعززة

اكتشف سبب اختيار شركة IBM كشركة رائدة للمرة الـ 17 على التوالي في تقرير جارتنر® ماجيك كوادرانت™ لحلول جودة البيانات المعززة.

أفضل بيانات جودة البيانات التي تحتاج إلى معرفتها

استكشاف أفضل جودة البيانات المقاييس التي يمكنك استخدامها لقياس البيانات في بيئتك، إلى جانب أمثلة لكل من ®البيانات المقاييس المقاييس جودة البيانات.
تقديم بيانات أفضل مع مصنع بيانات Azure Data Factory المستمر قابلية الملاحظة

تعرّف على كيفية الاستفادة من ®Databand قابلية الملاحظة وإدارة الحوادث لضمان موثوقية بياناتهم وجودتها.

توصيل بيانات قابل للتنفيذ بسرعة وعلى نطاق واسع

مراجعات العملاء المراجعات

اتخذ الخطوة التالية  

قم بتنفيذ إمكانية ملاحظة البيانات الاستباقية مع IBM ®Databand اليوم حتى تتمكن من معرفة متى توجد مشكلة في البيانات قبل أن يعرف المستخدمون لديك.

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