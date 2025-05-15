عادةً ما يتم استخدام بحيرات البيانات ومستودعات البيانات معًا. تعمل بحيرات البيانات كنظام شامل للبيانات الجديدة، وتطبِّق مستودعات البيانات البنية النهائية على البيانات.
ومع ذلك، فإن تنسيق هذه الأنظمة لتوفير بيانات موثوق بها يمكن أن يكون مكلفًا من حيث الوقت والموارد. تؤدي أوقات المعالجة الطويلة إلى تقادم البيانات، وتزيد الطبقات الإضافية من تقنية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) من مخاطر جودة البيانات.
تعوِّض بحيرات البيانات المدمجة عن عيوب مستودعات البيانات وبحيرات البيانات من خلال قدرات تُشكِّل نظام إدارة بيانات أفضل. فهي تجمع بين هياكل البيانات في مستودعات البيانات مع التخزين منخفض التكلفة ومرونة بحيرات البيانات.
تمكِّن بحيرات البيانات المدمجة فرق البيانات من توحيد أنظمتها المختلفة، ما يساعد على تسريع معالجة البيانات من أجل إجراء المزيد من التحليلات المتقدمة مثل التعلم الآلي (ML)، وتسهيل الوصول إلى البيانات الكبيرة، وتحسين جودة البيانات .
يهدف وجود مستودعات بحيرات البيانات إلى حل تحديات مستودعات البيانات وبحيرات البيانات وجمع فوائدهما ضمن بنية بيانات واحدة.
على سبيل المثال، تُعَد مستودعات البيانات أكثر كفاءة من بحيرات البيانات في تخزين بيانات المؤسسات وتحويلها. ومع ذلك، يتطلب تخزين البيانات في مستودعات البيانات اتباع مخططات صارمة (غالبًا مخطط النجمة أو مخطط ندفة الثلج).
لذلك، لا تعمل مستودعات البيانات بشكل جيد مع البيانات غير المنظمة أو شبه المنظمة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقدرتها على توسيع النطاق محدودة أيضًا.
من ناحية أخرى، تُتيح بحيرات البيانات للمؤسسات تجميع جميع أنواع البيانات -البيانات المنظمة، وغير المنظمة، وشبه المنظمة- من مصادر متعددة وفي مكان واحد. وتُتيح بحيرات البيانات تخزينًا أكثر قابليةً للتوسع وأقل تكلفة، لكنها لا تتضمن أدوات مدمجة لمعالجة البيانات.
تجمع مستودعات بحيرات البيانات بين خصائص مستودعات البيانات وبحيرات البيانات. فهي تستخدِم التخزين السحابي للكائنات لتخزين البيانات بأي صيغة وبتكلفة منخفضة. وبالإضافة إلى ذلك التخزين السحابي، توجد بنية تحليلية بأسلوب المستودعات تدعم الاستعلامات عالية الأداء، والتحليلات في الوقت شبه الفعلي، وجهود ذكاء الأعمال (BI).
تُعَد مستودعات البيانات، وبحيرات البيانات، ومستودعات بحيرات البيانات جميعها مستودعات للبيانات، لكنها تختلف في جوانب أساسية. وغالبًا ما يتم استخدامها معًا لدعم بنية بيانات متكاملة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.
يجمع مستودع البيانات البيانات غير المنسقة من مصادر متعددة في مستودع مركزي، وينظمها ضمن بنية قاعدة بيانات علائقية. يدعم نظام إدارة البيانات هذا بشكل أساسي تحليلات البيانات وتطبيقات ذكاء الأعمال، مثل إعداد تقارير المؤسسات.
يستخدم النظام عمليات ETL لاستخراج البيانات وتحويلها وتحميلها إلى وجهتها. ومع ذلك، فهو محدود من حيث الكفاءة والتكلفة، خاصةً مع تزايد عدد مصادر البيانات وحجمها.
على الرغم من أن مستودعات البيانات كانت تتم استضافتها تقليديًا في البيئات المحلية على الكمبيوتر المركزي، إلا أن العديد من مستودعات البيانات اليوم تتم استضافتها في السحابة ويتم تقديمها كخدمات سحابية.
في البداية، تم بناء بحيرات البيانات على منصات البيانات الكبيرة مثل Apache Hadoop. ولكن جوهر بحيرات البيانات الحديثة هو خدمة تخزين الكائنات السحابية، والتي تُتيح لها تخزين جميع أنواع البيانات. تشمل الخدمات الشائعة كلًا من Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) وMicrosoft Azure Blob Storage وGoogle Cloud Storage وIBM Cloud Object Storage.
نظرًا لأن المؤسسات تُنتج في الغالب بيانات غير منظمة، تُعَد هذه القدرة التخزينية فارقًا مهمًا. وهي تُتيح المزيد من مشاريع علم البيانات والذكاء الاصطناعي(AI) - ما يؤدي بدوره إلى المزيد من الأفكار الجديدة واتخاذ قرارات أفضل في جميع أنحاء المؤسسة.
ومع ذلك، قد يتطلب حجم بحيرات البيانات وتعقيدها خبرة مستخدمين أكثر تخصصًا، مثل علماء البيانات ومهندسي البيانات. وبما أن حوكمة البيانات تحدث في مجرى هذه الأنظمة، فإن بحيرات البيانات قد تكون عرضة لصوامع البيانات، ثم تتطور بعد ذلك إلى مستنقعات بيانات (حيث لا يمكن الوصول إلى البيانات الجيدة؛ بسبب سوء الإدارة).
يمكن لمستودعات بحيرات البيانات حل التحديات الأساسية في كلٍّ من مستودعات البيانات وبحيرات البيانات لتقديم حل مثالي لإدارة البيانات للمؤسسات. فهي تستفيد من التخزين السحابي للكائنات للتخزين السريع ومنخفض التكلفة عبر مجموعة واسعة من أنواع البيانات، مع توفير قدرات تحليلية عالية الأداء أيضًا. يمكن للمؤسسات استخدام مستودعات بحيرات البيانات جنبًا إلى جنب مع بحيرات البيانات ومستودعات البيانات الموجودة لديها دون الحاجة إلى تفكيك وإعادة بناء كاملة.
توفِّر مستودعات بحيرات البيانات العديد من الفوائد الرئيسية للمستخدمين، ويمكنها المساعدة على:
يؤدي نظام تخزين البيانات الفردي إلى إنشاء منصة مبسطة لتلبية جميع متطلبات بيانات الأعمال، ما يقلل من تكرار البيانات. كما تعمل مستودعات بحيرات البيانات أيضًا على تبسيط إمكانية ملاحظة البيانات بشكل شامل عن طريق تقليل كمية البيانات التي تنتقل عبر مسارات البيانات إلى أنظمة مختلفة.
تستفيد مستودعات بحيرات البيانات من التكاليف المنخفضة لتخزين الكائنات السحابية، وبالتالي فهي أكثر فاعلية من حيث التكلفة من مستودعات البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية الهجينة لمستودع بحيرة البيانات تعمل على التخلص من الحاجة إلى صيانة أنظمة تخزين بيانات متعددة، ما يجعل تشغيلها أقل تكلفة.
يمكن لمستودعات بحيرات البيانات معالجة حالات استخدام مختلفة عبر دورة حياة إدارة البيانات. كما أنها تدعم كلًا من سير عمل ذكاء الأعمال والعروض المصورة القائمة على البيانات أو سير عمل علوم البيانات الأكثر تعقيدًا.
تعمل بنية مستودع بحيرة البيانات على التخفيف من مشكلات حوكمة بحيرات البيانات. على سبيل المثال، أثناء استيعاب البيانات وتحميلها، يمكن لمستودع بحيرة البيانات ضمان تلبية متطلبات المخطط المحددة، ما يقلل من مشكلات جودة البيانات النهائية.
في مستودعات البيانات التقليدية، يتم ربط الحوسبة والتخزين. تفصل مستودعات بحيرة البيانات بين التخزين والحوسبة، ويُتيح ذلك لفرق البيانات الوصول إلى التخزين نفسه مع استخدام عُقَد حوسبة مختلفة لتطبيقات مختلفة. ويؤدي هذا الفصل إلى مزيد من قابلية التوسع والمرونة.
تم إنشاء مستودع بحيرة البيانات خصيصًا للأعمال والتكنولوجيا الحالية. تحتوي العديد من مصادر البيانات على بيانات متدفقة في الوقت الفعلي من الأجهزة، مثل أجهزة إنترنت الأشياء. يدعم نظام مستودع بحيرة البيانات هذه المصادر من خلال استيعاب البيانات في الوقت الفعلي.
تم تطوير Delta Lake بواسطة Databricks في عام 2016، وهو تنسيق تخزين بيانات مفتوح المصدر يجمع بين ملفات بيانات Apache Parquet مع سجل بيانات وصفية قوي. يضيف هذا التنسيق وظائف إدارة البيانات الرئيسية إلى بحيرات البيانات، مثل فرض المخطط والسفر عبر الزمن ومعاملات ACID. (يرمز الاختصار ACID إلى "الذَرية والاتساق والعزلة والمتانة" ، وهي خصائص رئيسية تحدِّد المعاملة لضمان سلامة البيانات).
تساعد هذه الوظائف على جعل بحيرات البيانات أكثر موثوقية وبديهية. كما أنها تسمح للمستخدمين بتشغيل استعلامات لغة الاستعلام المنظمة (SQL) وأعباء العمل التحليلية والأنشطة الأخرى على بحيرة البيانات، ما يساعد على تبسيط ذكاء الأعمال وذكاء البيانات (DI) والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
تم إطلاق Delta Lake كبيئة مفتوحة المصدر في عام 2019. منذ ذلك الحين، تُبنى بحيرات البيانات عادةً عبر إنشاء طبقة تخزين Delta Lake فوق بحيرة البيانات، ثم دمجها مع محرك معالجة بيانات مثل Apache Spark أو Hive.
وغالبًا ما يُشار إلى مستودعات بحيرات البيانات مفتوحة المصدر باسم مستودعات بحيرات البيانات المفتوحة. تتضمن تنسيقات الجداول المفتوحة الأخرى Apache Iceberg (تنسيق عالي الأداء للجداول التحليلية الضخمة) وApache Hudi (مصمم لمعالجة البيانات المتزايدة).
تتكون بنية مستودع بحيرة البيانات عادةً من خمس طبقات:
تجمع هذه الطبقة الأولى البيانات من مجموعة من المصادر وتحوِّلها إلى تنسيق بيانات يمكن لمستودع البحيرة تخزينه وتحليله. يمكن لطبقة الاستيعاب استخدام البروتوكولات للاتصال بالمصادر الداخلية والخارجية مثل أنظمة إدارة قواعد البيانات وقواعد بيانات NoSQL ووسائل التواصل الاجتماعي.
في هذه الطبقة، يتم تخزين مجموعات البيانات المنظمة وغير المنظمة وشبه المنظمة في تنسيقات ملفات مفتوحة المصدر، مثل Parquet أو Optimized Row Columnar (ORC). توفِّر هذه الطبقة فائدة رئيسية لمخزن البيانات، وهي قدرتها على قبول جميع أنواع البيانات بتكلفة معقولة.
طبقة البيانات الوصفية عبارة عن كتالوج موحد يوفر البيانات الوصفية لكل كائن في تخزين البحيرة، ما يساعد على تنظيم البيانات وتوفير المعلومات حولها في النظام. توفِّر هذه الطبقة أيضًا معاملات ACID والتخزين المؤقت للملفات والفهرسة للحصول على استعلامات أسرع. يمكن للمستخدمين تنفيذ مخططات محددة مسبقًا هنا، ما يُتيح حوكمة البيانات وقدرات التدقيق.
يستخدم مستودع بحيرة البيانات واجهات برمجة التطبيقات(APIs) لزيادة معالجة المهام وإجراء المزيد من التحليلات المتقدمة. على وجه التحديد، تُتيح هذه الطبقة للمستهلكين و/أو المطورين الفرصة لاستخدام مجموعة من اللغات والمكتبات، مثل TensorFlow، على مستوى مجرد. تم تحسين واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لاستهلاك أصول البيانات.
تستضيف الطبقة الأخيرة من بنية مستودع بحيرة البيانات التطبيقات والأدوات، مع إمكانية الوصول إلى جميع البيانات الوصفية والبيانات المخزنة في البحيرة. يُتيح هذا للمستخدمين الوصول إلى البيانات عبر المؤسسة، والذين يمكنهم استخدام مستودع البحيرة لأداء مهام مثل لوحات معلومات ذكاء الأعمال والعروض المصورة للبيانات ومهام التعلم الآلي.
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