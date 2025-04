SELECT

c.name,

p.product_name

FROM

customers c

JOIN

orders o ON c.customer_id = o.customer_id

JOIN

products p ON o.product_id = p.product_id

WHERE

c.city = 'New York' ;

يسترجع هذا البيان أسماء العملاء وأسماء المنتجات التي طلبوها. يتم ربط جداول العملاء والطلبات والمنتجات بناءً على customer_id وproduct_id، ويختار فقط العملاء الذين يعيشون في نيويورك.