ما المقصود بسلامة البيانات؟

تشبه سلامة البيانات مراقبة الجودة في الشركات التقليدية المعتمدة على المنتجات، فهي تضمن أن تكون المادة الخام صحيحة وآمنة ومناسبة للاستخدام المقصود.

الاعتماد على بيانات دقيقة في تحليلات الأعمال والتفاعل مع العملاء والامتثال يُبرز أهمية سلامة البيانات في جميع أنحاء المؤسسة. والمقولة التي تفيد بأن "المدخلات السيئة تُنتج مخرجات سيئة" تنطبق بشدة عند استخدام البيانات لاتخاذ قرارات أعمال سليمة، ومعاملة العملاء بعدل ودقة، وإعداد تقارير أعمال دقيقة تتوافق مع اللوائح الصناعية. البيانات السيئة، عند استخدامها في العمليات، تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها.

تحتاج المؤسسات إلى الحفاظ على البيانات كاملة ودقيقة ومتسقة وآمنة طوال دورة حياتها لضمان سلامة البيانات. تساعد سلامة البيانات على تعزيز هذا الاكتمال من خلال الحفاظ على جميع عناصر البيانات سليمة، دون تعديل أو اقتطاع أو فقدان، ومنع أي تغييرات قد تشوِّه التحليل أو تهدد اتساق ظروف الاختبار. دون عمليات سلامة البيانات، لن تتمكن المؤسسات من التحقق من أن البيانات المستقبلية تتطابق مع البيانات السابقة، بغض النظر عن أنماط الوصول. بالإضافة إلى ذلك، تعمل سلامة البيانات على تعزيز أمن البيانات من خلال التحكم في الوصول والحماية من الاستغلال غير المصرّح به عبر المصادقة والتفويض والتشفير واستراتيجيات حماية شاملة تشمل النسخ الاحتياطي والتسجيل.

إلى جانب دعم اتخاذ القرار، تُعَد سلامة البيانات ضرورية لحماية المعلومات الشخصية والحساسة للأفراد المعنيين. يمكن أن تؤدي الأخطاء في التعامل مع بيانات العملاء، سواء أكانت نتيجة خطأ بشري أم هجمات إلكترونية، إلى انتهاك الخصوصية والثقة وسوء تمثيل الأفراد، وربما إلحاق أضرار كبيرة بالسمعة. وينطبق هذا بالقدر نفسه على البيانات الأقل حساسية من الطرف الأول، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء إلى تحريف فهم الشركة لمستخدميها وطريقة تعاملها معهم، ما يؤثِّر على تضمينهم في التوجهات وتفاعلهم مع العلامة التجارية. وبالتالي، فإن الحفاظ على سلامة البيانات ليس مجرد مسألة امتثال أو عملية تشغيلية، بل هو أمر استراتيجي يؤثِّر في كل جانب من جوانب علاقة المؤسسة بعملائها وموقعها في السوق.