ما المقصود بسلامة البيانات؟

تعني سلامة البيانات أن تكون بيانات المؤسسة دقيقة وكاملة ومتسقة في أي مرحلة من دورة حياتها. ويتطلب الحفاظ على سلامة البيانات حماية بيانات المؤسسة من الفقدان والتسرّب والتأثيرات الضارة.
تعتمد المؤسسات على البيانات النظيفة لاتخاذ القرارات والتنبؤ بسلوك المستهلك وتقييم توجهات السوق والحماية من اختراقات أمن البيانات. مع ازدياد حجم البيانات داخل المؤسسات واستخدامها لاتخاذ قرارات حول مستقبل الشركة، تصبح سلامة البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
لتحقيق سلامة البيانات، تلتزم المؤسسات بإجراءات تشمل فحص الأخطاء وعمليات التحقق وتطبيق تدابير أمنية صارمة مثل التشفير والتحكم في الوصول والنسخ الاحتياطي. الهدف من سلامة البيانات هو التأكد من أن التحليلات مبنية على معلومات موثوق بها، ومدعومة بأطر تنظيمية مثل GDPR، وأن المعلومات الحساسة محمية من الوصول أو الاستغلال غير المصرح به.
لا تقتصر سلامة البيانات على أداة أو منصة واحدة؛ بل هي نهج شامل يتطلب جهود البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسة والسياسات والأفراد الذين يتعاملون مع نظام البيانات لضمان بقاء البيانات أصلًا موثوقًا به.
تشبه سلامة البيانات مراقبة الجودة في الشركات التقليدية المعتمدة على المنتجات، فهي تضمن أن تكون المادة الخام صحيحة وآمنة ومناسبة للاستخدام المقصود.
الاعتماد على بيانات دقيقة في تحليلات الأعمال والتفاعل مع العملاء والامتثال يُبرز أهمية سلامة البيانات في جميع أنحاء المؤسسة. والمقولة التي تفيد بأن "المدخلات السيئة تُنتج مخرجات سيئة" تنطبق بشدة عند استخدام البيانات لاتخاذ قرارات أعمال سليمة، ومعاملة العملاء بعدل ودقة، وإعداد تقارير أعمال دقيقة تتوافق مع اللوائح الصناعية. البيانات السيئة، عند استخدامها في العمليات، تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها.
تحتاج المؤسسات إلى الحفاظ على البيانات كاملة ودقيقة ومتسقة وآمنة طوال دورة حياتها لضمان سلامة البيانات. تساعد سلامة البيانات على تعزيز هذا الاكتمال من خلال الحفاظ على جميع عناصر البيانات سليمة، دون تعديل أو اقتطاع أو فقدان، ومنع أي تغييرات قد تشوِّه التحليل أو تهدد اتساق ظروف الاختبار. دون عمليات سلامة البيانات، لن تتمكن المؤسسات من التحقق من أن البيانات المستقبلية تتطابق مع البيانات السابقة، بغض النظر عن أنماط الوصول. بالإضافة إلى ذلك، تعمل سلامة البيانات على تعزيز أمن البيانات من خلال التحكم في الوصول والحماية من الاستغلال غير المصرّح به عبر المصادقة والتفويض والتشفير واستراتيجيات حماية شاملة تشمل النسخ الاحتياطي والتسجيل.
إلى جانب دعم اتخاذ القرار، تُعَد سلامة البيانات ضرورية لحماية المعلومات الشخصية والحساسة للأفراد المعنيين. يمكن أن تؤدي الأخطاء في التعامل مع بيانات العملاء، سواء أكانت نتيجة خطأ بشري أم هجمات إلكترونية، إلى انتهاك الخصوصية والثقة وسوء تمثيل الأفراد، وربما إلحاق أضرار كبيرة بالسمعة. وينطبق هذا بالقدر نفسه على البيانات الأقل حساسية من الطرف الأول، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء إلى تحريف فهم الشركة لمستخدميها وطريقة تعاملها معهم، ما يؤثِّر على تضمينهم في التوجهات وتفاعلهم مع العلامة التجارية. وبالتالي، فإن الحفاظ على سلامة البيانات ليس مجرد مسألة امتثال أو عملية تشغيلية، بل هو أمر استراتيجي يؤثِّر في كل جانب من جوانب علاقة المؤسسة بعملائها وموقعها في السوق.
الفكرة الأساسية وراء سلامة البيانات هي ضمان أن تكون مجموعات البيانات صالحة للاستخدام في أغراض تحليلات الأعمال الأساسية. فهي تدعم استقرار البيانات وأداءها وقابليتها للاسترداد وأمنها.
تكمن المشكلة في أن البيانات قد تتعرض للخطر بطرق متعددة: عن طريق الأخطاء البشرية أو أخطاء النقل غير المقصودة أو الفيروسات أو عيوب البرمجيات أو البرامج الضارة أو الاختراقات أو تعطل الأجهزة أو الأضرار المادية للأجهزة. يمكن للمؤسسات تحقيق سلامة البيانات من خلال تطبيق قيود السلامة وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع البيانات. تغطي قيود سلامة البيانات إجراءات مثل الحذف والإدراج وتعديل المعلومات، ما يُتيح فرض سلامة البيانات في الأنظمة الشائعة مثل قواعد بيانات تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة إدارة سلسلة التوريد.
هناك خمسة أنواع من سلامة البيانات تساعد المؤسسات على التحقق من جودة بياناتها والحفاظ عليها:
ميزة من ميزات أنظمة قواعد البيانات العلائقية، حيث يتم تخزين البيانات داخل جداول يمكن استخدامها وربطها بطرق مختلفة. تعتمد سلامة الكيانات على المفاتيح والقيم الفريدة المخصصة لتعريف البيانات، ما يضمن عدم تكرار البيانات وتعبئة حقول الجدول بشكل صحيح.
تحمي دقة البيانات وصحتها وكمالها أثناء تخزينها واسترجاعها. يمكن أن تتعرض سلامة البيانات المادية للخطر بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتآكل وحدات التخزين والمتسللين والكوارث الطبيعية.
سلسلة من العمليات التي تضمن تخزين البيانات واستخدامها بشكل موحَّد. تحتوي هياكل قواعد البيانات على قواعد تضمن وجود سجلات متطابقة في الجداول المرتبطة، ما يمنع السجلات اليتيمة ويحافظ على سلامة البيانات واتساقها عبر قاعدة البيانات.
يُعرَف النطاق بأنه مجموعة محددة من القيم لأعمدة الجدول، بما في ذلك القيود والقواعد التي تتحكم في الكمية والصيغة ونوع البيانات التي يمكن إدخالها. تساعد سلامة النطاق على ضمان دقة عناصر البيانات داخل النطاق.
عندما يُنشئ المستخدمون قواعد وقيود حول البيانات لتتماشى مع مواصفاتهم الفريدة. عادةً ما يتم استخدام هذا الأسلوب جنبًا إلى جنب مع عمليات أخرى لا تضمن سلامة البيانات وأمنها.
تُعَد سلامة البيانات وجودة البيانات وأمن البيانات مفاهيم أساسية في إدارة بيانات المؤسسة، وغالبًا ما يتم استخدامها بشكل خاطئ بالتبادل.
تركِّز جودة البيانات على حالة البيانات استنادًا إلى عوامل مثل الدقة والكمال والتفرّد والتوقيت المناسب.
يعالج أمن البيانات حماية البيانات من الوصول غير المصرح به والاختراقات وأشكال سوء الاستخدام الأخرى. يشمل التقنيات والسياسات والممارسات التي يتم تطبيقها لحماية البيانات عبر دورة حياتها، لضمان ألا يتمكَّن من الوصول إلى المعلومات الحساسة سوى الأفراد المصرح لهم، بما يحافظ على السرية والثقة.
تُعَد سلامة البيانات المبدأ الشامل الذي يضم عناصر جودة البيانات وأمنها. تعمل على التحقق من دقة البيانات واتساقها عبر دورة حياتها بأكملها -من الإنشاء والتخزين إلى الاسترجاع والحذف- من خلال فرض قواعد ومعايير تمنع أي تعديل غير مصرح به على البيانات. تساعد آليات سلامة البيانات على ضمان أن تكون البيانات صحيحة ومتاحة، وفي الوقت نفسه محمية من أي تلاعب غير مصرح به، ما يدعم الامتثال للوائح الصناعية والحكومية.
تُعَد سلامة البيانات قضية مشتركة عبر مختلَف الصناعات، حيث تعتمد كل صناعة ممارسات ومعايير خاصة بها لحماية بياناتها. يتعيّن على صناعة الأدوية الالتزام بإرشادات صارمة تضعها الجهات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). تشدِّد مسودة إرشادات FDA لمصنِّعي الأدوية على الالتزام بالأكواد واللوائح الفيدرالية لضمان أن الأدوية تُنتج بشكل متسق ويمكن تتبُّعها وآمنة للاستهلاك وفعَّالة. بالمثل، تؤكِّد المعايير الدولية مثل ISO 13485 للأجهزة الطبية على الأهمية العالمية لسلامة البيانات في التصنيع؛ لضمان أن المنتجات تلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة.
في القطاع المالي، اعترفت هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) بضرورة وجود إجراءات قوية لضمان سلامة البيانات، لا سيّما في أنظمة التداول الآلي ومراقبة حركة الأموال. تعكس مبادرات FINRA لتطوير وتوسيع برامج سلامة البيانات جهدًا أوسع في الصناعة لتأمين المعاملات المالية والمعلومات الحساسة للعملاء، وهو أمر حيوي للحفاظ على الثقة والامتثال في بيئة تخضع لتنظيم صارم.
تركِّز صناعات التعدين وتصنيع المنتجات أيضًا بشكل متزايد على سلامة البيانات داخل أنظمة الأتمتة ومراقبة الإنتاج. الهدف هو ضمان أن تكون البيانات التي توجِّه القرارات التشغيلية وتحسين الكفاءة دقيقة وموثوقًا بها، ما يمنع الأخطاء المكلفة ويعزز القدرة التنافسية.
يواجه مزوِّدو قواعد بيانات التخزين السحابي تحديات فريدة في الحفاظ على سلامة البيانات وأصالة بيانات العملاء. مع تزايد الاعتماد على خدمات السحابة لتخزين البيانات ومعالجتها، يجب على هؤلاء المزوِّدين تنفيذ إجراءات متقدمة لتتبُّع ومنع أي انتهاكات للبيانات، لضمان بقاء معلومات عملائهم آمنة وغير معدَّلة.
تشمل أمثلة تطبيقات سلامة البيانات قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء في السجلات الصحية الإلكترونية إلى عواقب وخيمة. في القطاع المالي، تُعَد بيانات المعاملات الدقيقة أساسًا لتقييم المخاطر وكشف الاحتيال، حيث تؤدي ممارسات مثل بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC) دورًا حيويًا في التحقق من معلومات العملاء وضمان الامتثال التنظيمي. تعتمد المؤسسات التعليمية على سجلات الطلاب الدقيقة لإدارة القبول وتتبُّع الأداء الأكاديمي وتخصيص الموارد.
ضمان سلامة البيانات في المؤسسات ليس مهمة لمرة واحدة، بل هو جهد مستمر يتطلب استراتيجية شاملة تشمل التكنولوجيا والعمليات والأفراد للتحقق الكامل من البيانات. تعمل الاستراتيجيات والممارسات المثالية التالية على حماية أصول البيانات وتمكِّن المؤسسات من الاستفادة من البيانات بثقة في اتخاذ القرارات والابتكار.
تنفيذ فحوصات سلامة البيانات بالقرب من نقطة إدخال البيانات قدر الإمكان -سواء أكان ذلك بشخص على لوحة المفاتيح أم تطبيق ينقل البيانات- يقيِّد ويحدِّد نوع المعلومات المسموح لها بالدخول إلى قاعدة البيانات.
تؤكد كثرة أنواع ثغرات البيانات على أهمية اعتماد نهج شامل لحماية البيانات. تتم إدارة سلامة البيانات في المؤسسة من خلال مجموعة واسعة من السياسات والإرشادات والقواعد المعروفة بضوابط السلامة، والتي تغطي مختلَف جوانب إدارة البيانات، بدءًا من الاحتفاظ بها وحتى العلاقات بين عناصر البيانات المختلفة والأشخاص العاملين معها.
ترتبط ضوابط السلامة بأنواع نماذج البيانات العلائقية: الكيان والمرجع والمجال والمحدد من قبل المستخدم. على سبيل المثال، تحدِّد ضوابط النطاق نوع القيم التي يمكن أن يحتويها العمود، فمثلًا يمكن لعمود "العمر" أن يقبل فقط أعدادًا صحيحة تتراوح بين 1 و120.
تضمن ضوابط الكيان أن تكون كل صفوف الجدول فريدة ويمكن التعرُّف عليها، ويُطبق ذلك عادةً عبر المفتاح الأساسي، ما يعني وجود معرِّف فريد لكل صف في جدول قاعدة البيانات.
تضمن ضوابط السلامة أيضًا أن تكون العلاقات بين الجداول محددة بوضوح ويتم الحفاظ عليها عبر المفاتيح الأجنبية، وهي أعمدة أو مجموعات أعمدة في جدول واحد تُشير إلى المفتاح الأساسي لجدول آخر.
تؤكِّد هذه الضوابط أن البيانات في كل حقل تتوافق مع الصيغ والقيم المحددة، وأن أي قواعد إضافية مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة للمؤسسة يتم الالتزام بها.
تحدِّد إرشادات وسياسات الاحتفاظ بالبيانات الفترة الزمنية التي يجب فيها تخزين البيانات في قاعدة البيانات لضمان الاتساق وتقليل الأخطاء الناتجة عن المعلومات القديمة. يمكن للنسخ الاحتياطي للبيانات أن يحمي من فقدان البيانات ويوفر حماية احتياطية في حال حدوث أعطال في النظام أو تلف البيانات أو أي حوادث غير متوقعة قد تؤثِّر في سلامة البيانات. يجب أن تتضمن استراتيجيات النسخ الاحتياطي الفعَّالة إنشاء نسخ منتظمة من البيانات المخزنة في مواقع آمنة ومتفرقة جغرافيًا لضمان إمكانية استعادتها بأقل خسائر ممكنة.
يؤدي كلٌّ من الاتصال والوصول إلى البيانات دورًا أساسيًا في الحفاظ على سلامة البيانات. يُتيح ضمان الاتصال السلس بين مصادر وأنظمة البيانات المختلفة تدفق المعلومات بشكل متسق عبر المؤسسة.
تساعد إدارة الوصول إلى البيانات على ضمان أن الأشخاص المصرح لهم فقط هم من يمكنهم تعديل البيانات أو التعامل معها، ما يقلل من خطر التلاعب العرضي أو الضار بالبيانات.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد اليقظة المستمرة في جميع أنحاء المؤسسة على الحفاظ على سلامة البيانات. يُعَد الفحص الدوري للأخطاء، والوعي بأمن المعلومات، والتواصل الواضح بين أعضاء الفريق حول أهمية دقة البيانات من الأمور المهمة.
يجب على المؤسسات ضمان السلامة المادية للبيانات باستخدام تدابير مثل إمدادات الطاقة غير المنقطعة والأجهزة الاحتياطية.
بمجرد جمع البيانات، يمكن لممارسات إدارة قواعد البيانات القوية فرض قواعد تمنع إنشاء بيانات مكررة. الاستفادة من التكنولوجيا مثل أدوات تتبُّع دورة حياة البيانات والتحولات الخاصة بها لإجراء عمليات التدقيق، واستخدام كتالوجات البيانات التي توفِّر ميزات التحكم في الوصول، وتطبيق عمليات تحقق دقيقة للمدخلات، واعتماد نظام قاعدة بيانات حديث للمساعدة على منع اختراقات السلامة.
تأتي أنظمة قواعد البيانات مزوَّدة بميزات تدعم قيود التكامل، ما ينقل مسؤولية التحقق من دقة البيانات إلى قاعدة البيانات نفسها. على سبيل المثال، توضِّح آليات مثل علاقات الأصول والفروع كيف يمكن لعمليات سلامة المراجع المُدارة على مستوى قاعدة البيانات حماية سلامة البيانات تلقائيًا، من خلال ضمان الحفاظ على العلاقات بين السجلات ومنع السجلات اليتيمة وعمليات الحذف غير المصرح بها.
تُعَد أدوات التحقق من البيانات مثل IBM® Databand وAtaccama خطوة أساسية لضمان الدقة والاتساق والكمال. تساعد أدوات التحقق على تحديد التناقضات أو الحالات الشاذة التي قد تُشير إلى وجود مشكلات. بمجرد دمجها في نظام إدارة البيانات، تتحقق هذه الأدوات باستمرار من جودة البيانات وسلامتها.
يساعد هذا النهج المركزي في الحفاظ على استقرار أنظمة إدارة البيانات مع ضمان قابلية إعادة الاستخدام وسهولة صيانة البيانات عبر التطبيقات المختلفة.
يجب على المؤسسات التي تحرص على تعزيز ثقافة تُعطي الأولوية لدقة البيانات وأمنها توعية قادة الأعمال والموظفين بمخاطر استخدام البيانات غير الآمنة أو السيئة.
