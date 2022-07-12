ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد؟

يلعب مديرو سلسلة التوريد دورًا حساسًا في الحفاظ على التشغيل المتناغم لسلسلة التوريد. وهم مسؤولون عن تخطيط وتنفيذ ومراقبة التدفق الكفء والفعال للسلع والخدمات والمعلومات من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك.

يميل المحترفون في هذا النوع من العمل الإداري إلى التعامل مع تحديات مختلفة، بما في ذلك التعقيد المتزايد لشبكات سلسلة التوريد العالمية وتزايد عدد المخاطر والاضطرابات.قد يقوم الأشخاص في هذا المسار الوظيفي أيضًا بمواءمة استراتيجية سلسلة التوريد الخاصة بالشركة لتحقيق أهداف الاستدامة.

تواجه العديد من الشركات نقصًا في المواهب المتخصصة في مجال إدارة سلسلة التوريد (SCM) مع تزايد الطلب على العمال المهرة. فعلى سبيل المثال، يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن تزداد الحاجة إلى خبراء الخدمات اللوجستية بنسبة 18% بحلول عام 2032—أي أكثر من خمسة أضعاف معدل النمو المتوقع لجميع المهن.3

يجب أن يتمتع مديرو سلسلة التوريد بفهم عميق لجميع أجزاء سلسلة التوريد ومهارات تحليلية قوية وكذلك مهارات حل المشكلات. وقد يكتسبون هذه الخبرة في مجال إدارة سلسلة التوريد من خلال الشهادات الجامعية (بما في ذلك ماجستير إدارة الأعمال أو درجة البكالوريوس)، والبرامج المعتمدة بشهادات والخبرة في المجال. تشمل مجالات المعرفة الماهرة إدارة المشاريع، وإدارة الخدمات اللوجستية، والمشتريات، والتوريد الاستراتيجي، وإدارة المخزون، وتخطيط الطلب أو التنبؤ به، إلى جانب إدارة العمليات، والتحليلات، وإدارة علاقات الموردين.