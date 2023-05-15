تتضمن أنظمة إدارة النقل العديد من الفوائد التي يمكن أن تساعد جميع أنواع المؤسسات عبر سلسلة التوريد على التعاون وإدارة عملياتها بشكل أفضل.



توفير التكاليف: يمكن للشركات تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة من خلال تحسين طرق الشحن والوجهات. تكرس الشركات قدرًا كبيرًا من العمل اليدوي للحفاظ على شبكة معقدة من جداول البيانات وتحديثها. يساعد برنامج أنظمة إدارة النقل على إدارة هذه التعقيدات من خلال تجميع هذه المعلومات في أداة واحدة.



ويؤدي هذا بدوره إلى تقليل تكاليف العمالة على المدى الطويل، ما يمنح الموظفين الفرصة للتركيز على مشكلات أكثر أهمية. يطلب بعض الشاحنين شحنات أقل من حمولة الشاحنات (LTL)، حيث يتم دمج ما يشحنونه في شاحنة واحدة مع سلع من شاحنين آخرين.



من المهم أن يكونوا قادرين على تتبُّع شحناتهم بين بقية السلع. من خلال أتمتة إنشاء البيانات الداخلية والخارجية وتحليلها، يمكن لمؤسسات الشحن توليد رؤى جديدة لمساعدتها على تعزيز الربحية وتحسين الكفاءة، مثل تسريع عملية إصدار الفواتير وتفريغ السلع.



زيادة التعاون: يتطلب الشحن على سلسلة التوريد العالمية تعاونًا كبيرًا بين شبكة النقل: الشاحنين ووكلاء الشحن ومقدمي خدمات الشحن وغيرهم من الجهات. يمكن لعدة مؤسسات الحصول على رؤية شاملة لسلسلة التوريد بأكملها من خلال توحيد جميع الجهات على برنامج سحابي واحد.



تحسين التنبؤ: يتطلب الشحن في سلسلة التوريد العالمية توقعات دقيقة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) للتخطيط لتحميل الشحنات واستلامها وتحديد مساراتها.1 وهذا النوع من الرؤية في سلسلة التوريد يمكِّن المؤسسات من التخطيط وتحسين الكفاءة لصالحها ولصالح عملائها. ومن خلال تتبُّع الشحنات على جداول زمنية مختلفة، تتمكَّن المؤسسات من الحصول على رؤية شاملة أفضل لأعمالها.



زيادة رضا العملاء: خلال جميع مراحل سلسلة التوريد، يتم الانتقال من مزودي المواد الخام إلى المصنِّعين ثم إلى الشاحنين ثم إلى البائعين وتجار التجزئة ثم إلى العملاء. ويعتمد رضاهم ورضا عملائهم على التسليم في الوقت المحدد أو إبلاغهم بالتأخيرات، حتى يتمكنوا من وضع خطط بديلة. يُساهم استخدام نظام إدارة النقل في تتبُّع حركة الشحنات وإبلاغ جميع المشاركين إذا كانت هناك تأخيرات (أو إذا كان سيتم تسليم شيء ما قبل التاريخ والوقت المقدر) في الحفاظ على رضا الجميع.



تحسين التوثيق: من خلال أتمتة عملية شحن السلع، يُحسِّن نظام إدارة النقل الوثائق بعدة طرق؛ بما في ذلك توحيد جميع الوثائق لضمان الالتزام، وإنشاء سلسلة رقمية لحفظ السجلات، وتمكين تحديثات الشحن في الوقت الفعلي، وإنشاء سجل مؤرشف للوثائق تلقائيًا.



أتمتة المناقصات: المناقصات هي العملية التي يمكن من خلالها للشاحنين طلب عروض متعددة من الناقلين لتلبية احتياجات الشحن لديهم. يمكن لأنظمة إدارة النقل تنظيم جميع المعلومات التي يمتلكها الشاحنون حول شركات النقل المحتملة، ويمكنها التواصل معهم تلقائيًا (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) لتزويدهم بالمعلومات والشروط الأساسية، وقبول العروض، وتوفير التكاليف وتقليل العمل اليدوي غير الضروري.2



التنقل: في حين أن العديد من المؤسسات ستقوم بشكل أساسي بتشغيل أنظمة إدارة النقل وإدارة سير العمل الخاص بها على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، فإن امتلاك تطبيق للأجهزة المحمولة أمر بالغ الأهمية للأعمال الديناميكية التي لديها عمال دائمًا في حالة تنقل.