نظام إدارة النقل هو أداة لوجيستية في الوقت الفعلي تعمل على تبسيط قدرة الشركة على إدارة الشحن الوارد والصادر. يمكن أن تتكامل حلول إدارة النقل، التي غالبًا ما تُقدم كخدمة برمجية (SaaS)، مع برامج تخطيط موارد المؤسسة أو إدارة سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.
يمكن أن يكون نظام TMS إما حلًا قائمًا على السحابة أو حلًا محليًا، لكن الحلول السحابية أكثر قابلية للتكيف مع بيئة العمل المتنقلة الحالية.
يساعد نظام TMS الشركات العالمية على تتبع شحناتها المهمة، ويتيح الأتمتة على نطاق واسع، ويساعد مختلف المنظمات داخل سلسلة التوريد على التعاون للحفاظ على سير الاقتصاد العالمي. يمكن للانتقال إلى برامج TMS أن يمنح الشركات رؤية أفضل لعملياتها من خلال التركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية التنظيمية.
وقد أبرزت السنوات القليلة الماضية أهمية وجود سلسلة توريد متصلة عالمياً، حيث يتم أتمتة العديد من المهام، ما يتيح لكل منظمة معرفة مكان البضائع في أي لحظة والتواصل مع الأطراف الأخرى في النظام البنائي لسلسلة التوريد.
تساعد سلسلة التوريد المدمجة والقائمة على البرمجيات في ضمان وصول البضائع إلى وجهاتها المقصودة في الوقت المحدد بأقل عدد ممكن من المشكلات، ما يتيح لتجار الجملة وتجار التجزئة ومزودي التجارة الإلكترونية توفير المنتجات التي يحتاجونها لبيعها إلى المستهلكين النهائيين في سلسلة التوريد العالمية.
غالبا ما تستخدم أنظمة TMS تقنيات متقدمة مثل وظائف التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين العمليات اليدوية الحالية في عمليات النقل الخاصة بها، والتي تستنزف وقت الموظفين. بينما قد يختار بعض العملاء أنظمة TMS بناء على التكلفة، يفضل البعض الآخر الحلول التي تتفوق في توفير بعض العناصر التالية:
نظام إدارة المستودعات (WMS): من خلال فهم الجداول الزمنية الحالية للبضائع الواردة والصادرة، يمكن لمديري المستودعات استغلال أكبر قدر ممكن من مساحتها دون تجاوز السعة.
مهام سير العمل: تساعد أنظمة TMS في إنشاء وأتمتة ومراقبة مهام سير العمل التي تجعل دورة حياة سلسلة التوريد تعمل بسلاسة وتعزز تحسين المسار. بدلا من الاعتماد على العمل اليدوي مثل المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، يمكن لسير العمل الآلي التعامل مع توجيه الشحنات واختيار شركات النقل وتتبع الشحنات والفوترة دون تدخل بشري غير ضروري.
المشتريات: تساعد أنظمة TMS الشركات على مركزية وفهم استراتيجياتها في الشراء من خلال مقارنة البائعين والموزعين، وتخزين جميع الشروط والأحكام على منصة واحدة، ومراقبة تأثير التغييرات في البائعين على عمليات التسليم قصيرة وطويلة الأجل بشكل أكثر فعالية.
إدارة الطلبات: يتتبع إنشاء الطلبات وإكمالها. إذا كانت الطلبات المتعددة من نفس العميل، فيمكن لأنظمة TMS الحد من الهدر وزيادة الكفاءة الإجمالية من خلال دمج هذه الطلبات.
الفوترة: تُعد الفوترة للعملاء ودفع الفواتير للموردين جانبًا يستهلك الكثير من الوقت في عملية الشحن. يمكن لحلول أنظمة TMS أتمتة هذه العملية بحيث يتم التحقق من طلبات الدفع والفواتير للتأكد من دقتها وإكمال المعاملات المالية دون تدخل بشري. يساهم ذلك في التخلص من مصدر رئيسي لتكاليف جميع المنظمات في سلسلة التوريد.
واجهات برمجة التطبيقات: يتمثل أحد العناصر الرئيسية لأي نظام TMS في القدرة على الاتصال بالبرامج والأنظمة الخارجية من خلال واجهات برمجة التطبيقات. تتوفر العديد من أنظمة TMS الحديثة للشراء أو الترخيص وتعمل بتوافق مع العديد من البرامج والحلول الداخلية، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة إدارة سلسلة التوريد (SCM)، عبر واجهات برمجة التطبيقات.
سلسلة التوريد بأكملها هي نظام بنائي دقيق يعتمد على تبادل المعلومات بين مختلف المنظمات في أقرب وقت ممكن من الوقت الحقيقي لضمان استمرارية السلسلة دون انقطاع. أي منظمة تعتمد على إدارة الأساطيل تجد فائدة كبيرة في استخدام برامج إدارة النقل.
الشركات التي تمتلك أو تنتج البضائع التي يتم شحنها عبر وسائل النقل المختلفة. على سبيل المثال، يتطلب النقل البحري أو السكك الحديدية أو البري أو الجوي، أو مزيج منها مثل النقل متعدد الوسائط، رؤية شاملة في الوقت الحقيقي عبر سلسلة التوريد.
وهذا يعني أنها بحاجة إلى معلومات جيدة التنظيم لإدارة فواتيرها، ومراقبة تدفق البضائع، وفهم الوضع الحالي لمنتجاتها على الأساطيل، وتتبع الشحنات.
يجب على الشركات التي تدير مركبات الأسطول التي تنقل المواد الخام والإمدادات استخدام نظام TMS لتتبع الشحنات التي يتم شحنها نيابة عن شركات الشحن.
يعمل مزودو الخدمات اللوجستية كحلقة وصل بين الشركات التي تحتاج إلى شحن ومقدمي خدمات الشحن، حيث يقومون بتنسيق وترتيب المعدات المطلوبة للشحن وفقًا لاحتياجات العملاء. وهم بحاجة إلى معرفة حالة المعدات الخاصة بعملائهم ومتطلبات الشحنات المتوقعة لدعمهم بالحلول المناسبة عند الحاجة.
يجب أن يكون لدى مديري المستودعات وعمال ساحة الشحن لوحة معلومات في الوقت الحقيقي لمعرفة مكان عمليات التسليم؛ وذلك لتخصيص القوى العاملة والمساحة المناسبة داخل المباني والساحات لضمان تفريغ الشحنات وتخزينها بكفاءة.
في نهاية سلسلة التوريد، تحتاج هذه الشركات إلى معرفة موعد وصول البضائع لبيعها للمستهلكين. يوفر نظام TMS رؤية في الوقت الحقيقي تمكنهم من إدارة مخزونهم والتواصل مع العملاء بفعالية.
تتضمن أنظمة إدارة النقل العديد من الفوائد التي يمكن أن تساعد جميع أنواع المؤسسات عبر سلسلة التوريد على التعاون وإدارة عملياتها بشكل أفضل.
توفير التكاليف: يمكن للشركات تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة من خلال تحسين طرق الشحن والوجهات. تكرس الشركات قدرًا كبيرًا من العمل اليدوي للحفاظ على شبكة معقدة من جداول البيانات وتحديثها. يساعد برنامج أنظمة إدارة النقل على إدارة هذه التعقيدات من خلال تجميع هذه المعلومات في أداة واحدة.
ويؤدي هذا بدوره إلى تقليل تكاليف العمالة على المدى الطويل، ما يمنح الموظفين الفرصة للتركيز على مشكلات أكثر أهمية. يطلب بعض الشاحنين شحنات أقل من حمولة الشاحنات (LTL)، حيث يتم دمج ما يشحنونه في شاحنة واحدة مع سلع من شاحنين آخرين.
من المهم أن يكونوا قادرين على تتبُّع شحناتهم بين بقية السلع. من خلال أتمتة إنشاء البيانات الداخلية والخارجية وتحليلها، يمكن لمؤسسات الشحن توليد رؤى جديدة لمساعدتها على تعزيز الربحية وتحسين الكفاءة، مثل تسريع عملية إصدار الفواتير وتفريغ السلع.
زيادة التعاون: يتطلب الشحن على سلسلة التوريد العالمية تعاونًا كبيرًا بين شبكة النقل: الشاحنين ووكلاء الشحن ومقدمي خدمات الشحن وغيرهم من الجهات. يمكن لعدة مؤسسات الحصول على رؤية شاملة لسلسلة التوريد بأكملها من خلال توحيد جميع الجهات على برنامج سحابي واحد.
تحسين التنبؤ: يتطلب الشحن في سلسلة التوريد العالمية توقعات دقيقة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) للتخطيط لتحميل الشحنات واستلامها وتحديد مساراتها.1 وهذا النوع من الرؤية في سلسلة التوريد يمكِّن المؤسسات من التخطيط وتحسين الكفاءة لصالحها ولصالح عملائها. ومن خلال تتبُّع الشحنات على جداول زمنية مختلفة، تتمكَّن المؤسسات من الحصول على رؤية شاملة أفضل لأعمالها.
زيادة رضا العملاء: خلال جميع مراحل سلسلة التوريد، يتم الانتقال من مزودي المواد الخام إلى المصنِّعين ثم إلى الشاحنين ثم إلى البائعين وتجار التجزئة ثم إلى العملاء. ويعتمد رضاهم ورضا عملائهم على التسليم في الوقت المحدد أو إبلاغهم بالتأخيرات، حتى يتمكنوا من وضع خطط بديلة. يُساهم استخدام نظام إدارة النقل في تتبُّع حركة الشحنات وإبلاغ جميع المشاركين إذا كانت هناك تأخيرات (أو إذا كان سيتم تسليم شيء ما قبل التاريخ والوقت المقدر) في الحفاظ على رضا الجميع.
تحسين التوثيق: من خلال أتمتة عملية شحن السلع، يُحسِّن نظام إدارة النقل الوثائق بعدة طرق؛ بما في ذلك توحيد جميع الوثائق لضمان الالتزام، وإنشاء سلسلة رقمية لحفظ السجلات، وتمكين تحديثات الشحن في الوقت الفعلي، وإنشاء سجل مؤرشف للوثائق تلقائيًا.
أتمتة المناقصات: المناقصات هي العملية التي يمكن من خلالها للشاحنين طلب عروض متعددة من الناقلين لتلبية احتياجات الشحن لديهم. يمكن لأنظمة إدارة النقل تنظيم جميع المعلومات التي يمتلكها الشاحنون حول شركات النقل المحتملة، ويمكنها التواصل معهم تلقائيًا (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) لتزويدهم بالمعلومات والشروط الأساسية، وقبول العروض، وتوفير التكاليف وتقليل العمل اليدوي غير الضروري.2
التنقل: في حين أن العديد من المؤسسات ستقوم بشكل أساسي بتشغيل أنظمة إدارة النقل وإدارة سير العمل الخاص بها على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، فإن امتلاك تطبيق للأجهزة المحمولة أمر بالغ الأهمية للأعمال الديناميكية التي لديها عمال دائمًا في حالة تنقل.
قد تواجه المنظمات التي تتطلع إلى تنفيذ حلول نظام TMS الآلية بعض الصعوبات الأولية، ولكن في النهاية، تفوق مزايا حل إدارة النقل التحديات التي تواجهه.
ومع ذلك، هناك بعض المشكلات المحددة التي يجب أن تكون كل منظمة على دراية بها أثناء انتقالها إلى برنامج TMS الآلي، لضمان تحقيق التحول بنجاح.
اعتماد المستخدم: بالنسبة للمنظمات التي تتبع نهجًا يدويًا فريدًا لإدارة الخدمات اللوجستية، قد يكون من الصعب التخلي عن النهج التقليدي لصالح نظام جديد. في كثير من الأحيان، عندما تقوم الشركات بإدخال أنظمة جديدة، قد يعود الموظفون إلى العمليات التقليدية إذا شعروا بالارتباك تجاه النظام الجديد.
يجب على الإدارة أن تبيّن قرارها بوضوح باستخدام البيانات، لتساعد الفرق على فهم قيمة هذه التقنية في عملهم. إن توفير التدريب والتوجيه لتوضيح كيفية عمل الوحدات المختلفة سيؤدي أيضا إلى تسريع هذه العملية.
التكامل مع أنظمة ERPs وSCMs الحالية: يتطلب تطبيق نظام TMS الجديد التكامل مع البرامج والأنظمة الحالية. تعتمد درجة تعقيد هذا التكامل على البرامج والأنظمة الحالية التي تستخدمها الشركة، ودعم تقنية المعلومات، وتكاليف عمليات التكامل هذه، وكيفية التكامل دون تعطيل العمليات التجارية الحالية.
مشاركة الشركاء: في حين أن أنظمة TMSs يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة لأي منظمة داخل سلسلة التوريد لإدارة جزء النقل الخاص بها، فإن القيمة تتضاعف بشكل كبير مع كل شريك ومورد يستفيد من هذه الأنظمة.
عدم تمكين شركاء الشركة من التكامل مع النظام واستخدامه يعني أن الشركة ستضطر إلى إدارة تدفقات متعددة من الاتصالات والخدمات اللوجستية، ما يقلل من فعالية الحل.
