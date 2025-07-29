حلول قطاع السفر والنقل

ارتقِ بتجربة العملاء وعزِّز الإيرادات وارفع الكفاءة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي
زيادة الأرباح وتعزيز النمو على المدى الطويل مع الذكاء الاصطناعي

تعمل شركة IBM مع شركات النقل العالمية وشركات النقل العام - بما في ذلك شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية وشبكات السكك الحديدية وقطاع الضيافة ومشغلي الشحن والخدمات اللوجستية - لإحداث تغيير وتحول تكنولوجي باستخدام الذكاء الاصطناعي. نظرًا للطبيعة كثيفة الأصول وأهمية المهام لهذه القطاعات، بدأت مؤسسات السفر والنقل في استكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي ضمن مجالات أعمالها الأساسية لتحسين الأداء وتقليل المخاطر.  

أثبت الذكاء الاصطناعي جدواه في التطورات والتوسعات في مجالات راسخة مثل الصيانة واكتشاف التهديدات الأمنية وتحليلات البيانات. وباستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يستطيع قطاع النقل التركيز على معالجة المهام المكثفة وتحليل كميات هائلة من البيانات وفهم الوثائق المعقدة وتحويل هذه النتائج إلى رؤى قابلة للتنفيذ تستفيد منها فِرَق العمل.

يمكن أن يفيد تبنّي الذكاء الاصطناعي البنية التحتية لقطاع النقل في حالات استخدام كثيرة، منها:

  • كفاءات تشغيلية
  • مكاسب إنتاجية
  • تجنب المخاطر في الوقت الفعلي
  • توفير التكاليف التشغيلية في مجالات الأعمال الحساسة

حلول تكنولوجيا المعلومات لقطاع السفر والنقل

تحسين كفاءة العمليات التشغيلية
بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكنك اتخاذ قرارات أفضل بشأن نشر موارد العمليات، وحل مشكلات عمليات تقنية المعلومات بشكل أسرع وتمكين الموظفين من النهوض بمؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية وخفض التكاليف.
تقديم تجربة استثنائية للعملاء
نيل رضا العملاء بسهولة باستخدام الأتمتة والحلول السحابية وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
عزِّز تكنولوجيا المعلومات لديك لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار
يساعد التحول الرقمي وتحديث البنية السحابية شركات النقل على تسريع الوصول إلى السوق واستغلال التقنيات الجديدة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
تلبية احتياجات الشركات من خلال بنية تحتية متطورة
استخدم منصة أعمال قوية وآمنة لابتكار الحلول المستقبلية وإنشائها وتنفيذها.
تعرف على كيفية تحسين سلسلة التوريد
تساعد أنظمة إدارة سلسلة التوريد القائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي شركات الخدمات اللوجستية على ضمان استمرار حركة سلسلة التوريد بسلاسة.
زيادة قيمة أصولك
تساعد حلول الصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على التنبؤ باحتمالية حدوث الأعطال المستقبلية، وتعزيز موثوقية الأصول، والتمكُّن من تقليل التكاليف.
دراسات حالة
Allianz_Life_Taiwan_9x4_box_Black_larger
Lufthansa

تمكَّنت شركة Lufthansa من تعزيز التعاطف وتحقيق تواصل فعَّال من خلال محادثات IBM Watson Advertising.

 اقرأ دراسة الحالة
Delta client logo
Delta Air Lines

يؤدي التحول إلى بنية البيئة السحابية الهجينة إلى تعزيز التواجد الرقمي وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.

 اقرأ دراسة الحالة
Etihad Airways logo
شركة Etihad Airways

باستخدام منصة IBM Cloud، أطلقت شركة الاتحاد للطيران برنامجًا استراتيجيًا للتحول الرقمي.

 اقرأ دراسة الحالة
شعار Downer
شركة Downer

من خلال الإدارة المحدَّثة والمستدامة للأصول، تحافظ القطارات على تنقل الركاب بأمان وموثوقية وراحة.

 اقرأ دراسة الحالة
شعار Japan Airlines
الخطوط الجوية اليابانية

تعاونت شركة الخطوط الجوية اليابانية وشركتها الفرعية لتكنولوجيا المعلومات الأساسية مع IBM لبناء بنية تحتية سحابية هجينة باستخدام منصة IBM Cloud.

 اقرأ دراسة الحالة
شعار Transport For London
هيئة النقل في لندن

تقوم هيئة النقل في لندن بتوحيد أعباء عمل الصيانة للعديد من الشركات التابعة في منصة IBM Maximo المركزية.

 اقرأ دراسة الحالة

التوجهات في قطاع السفر والنقل

Aerial view of airplane
تعرَّف الكيف التي تمكَّنت من خلالها شركة Lufthansa من تحسين كفاءة عمليات الطيران وتسريع إجراءات صعود الركاب وخفض التكاليف عن طريق تجنب التأخير.
Senior female engineer in the hangar coordinating the repair of private jet airplane.
اكتشف كيف تمكَّنت شركة Finnair من تسريع التحول الرقمي وتحسين عمليات الخطوط الجوية وخدمة العملاء.
Power of AI Security leadspace thought leadership
قوة الذكاء الاصطناعي: الحلول الأمنية
اكتشف كيفية تمكين المؤسسات من التقدم على تهديدات الأمن الإلكتروني سريعًا من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمني والأتمتة للكشف عن الحوادث والاستجابة لها.

الحدث

فعالية Think 2025

خطِّط للخطوة التالية في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي في الحدث الرئيسي لشركة IBM، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو في بوسطن

 استكشف الفعالية
هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟

تواصَل مع خبرائنا لمناقشة كيفية تحويل أعمالك وعملياتك وتقنياتك في قطاع السفر والنقل.
اشترك في خدمة الرسائل الإخبارية من IBM اكتشف مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي من IBM watsonx تفضل بزيارة IBM Innovation Studio