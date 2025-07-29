حلول قطاع السفر والنقل

تعمل شركة IBM مع شركات النقل العالمية وشركات النقل العام - بما في ذلك شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية وشبكات السكك الحديدية وقطاع الضيافة ومشغلي الشحن والخدمات اللوجستية - لإحداث تغيير وتحول تكنولوجي باستخدام الذكاء الاصطناعي. نظرًا للطبيعة كثيفة الأصول وأهمية المهام لهذه القطاعات، بدأت مؤسسات السفر والنقل في استكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي ضمن مجالات أعمالها الأساسية لتحسين الأداء وتقليل المخاطر.

أثبت الذكاء الاصطناعي جدواه في التطورات والتوسعات في مجالات راسخة مثل الصيانة واكتشاف التهديدات الأمنية وتحليلات البيانات. وباستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يستطيع قطاع النقل التركيز على معالجة المهام المكثفة وتحليل كميات هائلة من البيانات وفهم الوثائق المعقدة وتحويل هذه النتائج إلى رؤى قابلة للتنفيذ تستفيد منها فِرَق العمل.

يمكن أن يفيد تبنّي الذكاء الاصطناعي البنية التحتية لقطاع النقل في حالات استخدام كثيرة، منها: