ما المقصود بتخطيط الطلب؟

تخطيط الطلب هو عملية لإدارة سلسلة التوريد تمكّن الشركة من توقع الطلب المستقبلي وتخصيص إنتاجها بنجاح —سواء كان ذلك منتجات أو خدمات— وفقًا لتلك التوقعات. إنه حجر الزاوية في سلسلة التوريد الفعالة، مما يجعله ذا أهمية مضاعفة للأعمال.
يسعى تخطيط الطلب إلى تحقيق والحفاظ على توازن فعال في سلسلة التوريد المرنة، وهو توازن يحتوي فيه مخزون المتاجر على عدد من المنتجات يوازي الطلب تمامًا، وليس أكثر. وقد يكون العثور على هذا التوازن المثالي القائم بين الكفاية والفائض أمرًا بالغ الصعوبة. وعلى الرغم من أن الحفاظ على هذا التوازن يمثل شاغلًا رئيسيًا لتخطيط الطلب، فإن الجهد المستمر للمساعدة في تشكيل الطلب من خلال الاستخدام الفعال للعروض الترويجية يمثل شاغلًا رئيسيًا أيضًا.
يتطلب تخطيط الطلب الفعال عادةً استخدام تقنيات التنبؤ بالطلب للتنبؤ بدقة باتجاهات الطلب، ويحمل فوائد إضافية مثل زيادة كفاءة الشركة وتعزيز رضا العملاء.
يُعد تخطيط الطلب هو محور سلسلة التوريد الفعالة، حيث يخدم وظيفتين أساسيتين — مما يجعله ذا أهمية مضاعفة للأعمال التجارية.
أولاً، يوجد دائمًا الدافع الأساسي لحماية عملية البيع وضمان تحقيق الإيرادات المتوقعة. لكن لا يمكن لتجار التجزئة بيع ما ليس لديهم في المخزون. ولا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يكوّن المستهلكون اليوم انطباعًا دائمًا عن الشركة، وما إذا كان بإمكانها تلبية طلبات التوريد. تعمل عملية تخطيط الطلب على ضمان امتلاك تجار التجزئة الكمية المناسبة تمامًا من المخزون في المكان المناسب لتجنب حالات نفاد المخزون والبقاء على استعداد لعملية البيع التالية.
لكن حماية المبيعات لم تعد كافية بعد الآن. يتعلق الأمر أيضًا بإدارة الأعمال التجارية بكفاءة أكبر. تساعد عملية تخطيط الطلب في تحقيق الكفاءة من خلال المساعدة في إدارة مساحة التخزين بشكل أكثر ذكاءً. لماذا يجب على الشركات استثمار المزيد في المساحات المادية أكثر مما تحتاج إليه؟ يمكن أن يساعد تخطيط الطلب الشركات على تجنب مخاطر التخزين المفرط — مثل زيادة تكاليف حمل المخزون والأوضاع المالية التي تتطلب استخدام خصومات على المنتجات أو تدابير مؤقتة أخرى للتخفيف من التخزين المفرط عن طريق بيع المخزون بأسرع ما يمكن.
أصبح تخطيط الطلب والتنبؤ به أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة وأن العديد من القوى الخارجية — مثل الأحداث الجوية والاتجاهات الاقتصادية وحالات الطوارئ العالمية — يمكن أن ينتهي بها الأمر بتشكيل وإعادة تشكيل الطلب.
تتطلب الإدارة الفعالة للطلب فهمًا شاملاً للمنتجات ودورات حياتها الخاصة بكل منها. وتقدم إدارة محفظة المنتجات هذا الفهم، حيث تفصل دورة حياة المنتج الكاملة، بدءًا من نشأته وحتى مرحلة التخلص التدريجي منه في نهاية المطاف. وبما أن العديد من خطوط الإنتاج مترابطة، فإن إدارة محفظة المنتجات توضح لك كيف يمكن لتحول الطلب أن يؤثر على المنتجات "المجاورة".
انطلاقًا من المفهوم التقليدي بأن التاريخ الماضي هو عادةً أفضل مؤشر للأداء المستقبلي، تستخدم التنبؤات الإحصائية خوارزميات معقدة لتحليل البيانات التاريخية وتطوير توقعات لسلسلة التوريد. إن رياضيات أساليب التنبؤ الإحصائي متقدمة وتتطلب العملية الدقيقة بيانات دقيقة (بما في ذلك القيم الخارجية أو الاستثناءات أو الافتراضات).
استشعار الطلب يستخدم مزيجًا من مصادر البيانات الجديدة، مثل الأحوال الجوية، واتجاهات الأمراض المعدية، والبيانات الحكومية وغيرها، مع بيانات الاتجاهات التاريخية ويطبق الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاضطرابات وتأثيرات الطلب في الوقت شبه الفعلي.
يعتمد البقاء في غابة البيع بالتجزئة على إثارة اهتمام العملاء المحتملين. تستخدم العروض التجارية واستراتيجيات التسويق الأخرى فعاليات خاصة (مثل أسعار مخفضة أو هدايا داخل المتجر) لزيادة طلب المستهلكين. يعمل نظام إدارة العروض التجارية على ضمان التنفيذ السليم لهذه الفرص وتحقيق جميع الفوائد المتوقعة.
تختلف المؤسسات بشكل كبير في كيفية تعاملها مع عملية تخطيط الطلب، ولكن هناك مجموعة عامة من الخطوات التي تتبعها الشركات عادةً. وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
بالإضافة إلى وضع مجموعة دقيقة من خطوات التنفيذ، عادةً ما تتبع الشركات الناجحة أفضل الممارسات التالية لتخطيط الطلب:
من أجل معالجة التوقعات المعقدة، يتطلب تخطيط الطلب الفعال كميات وافرة من البيانات. تعتمد الشركات الذكية على تقارير المقاييس التي تساعدها على إعداد بياناتها من خلال تقنيات متزايدة التطور في التنقيب عن البيانات وتجميعها.
هناك العديد من الخيارات عند اختيار برامج تخطيط الطلب، ولكن يجب على الشركات محاولة أن تكون انتقائية، بناءً على احتياجاتها الفريدة. الهدف: إيجاد حل دقيق بما يكفي ليعكس دقة أساليب التنبؤ بالطلب ولكنه قوي بما يكفي للتعامل مع مهام إعداد التقارير.
يبدأ مخططو الطلب المتمرسون عمليتهم عادةً باستخدام بيانات التحليلات الوصفية لتطوير خط أساس للاختبار. بعد ذلك، يشكلون الخطة الفعلية، ويكرسون الموظفين والموارد لتنمية هذه الخطة وصقلها، ثم يعملون على خطوات التنفيذ الدقيقة.
بالتأكيد، المستقبل رقمي — وكذلك آفاق تخطيط الطلب. فبينما يصبح التنبؤ بالطلب في إدارة سلسلة التوريد متطورًا بشكل متزايد بسبب التقدم في التعلم الآلي، ستجني الشركات فوائد كبيرة، مثل القدرة على تلقي تحديثات وتوقعات دقيقة وفورية للمخزون.
هذه التطورات المستمرة تقرّب الشركات أكثر فأكثر من النموذج المثالي الذي يتم الترويج له من خلال تخطيط الطلب. فإذا احتفظت المؤسسة بالمخزون الكافي لتلبية طلب العملاء ومواجهة التقلبات السوقية المؤقتة، فإنها ستكون قادرة على العمل بكفاءة وربحية أكبر بفضل استراتيجيتها المرنة في إدارة المخزون.
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