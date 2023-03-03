العولمة والتكنولوجيا والمستهلكون المتمكنون يغيرون الطريقة التي تدير بها الشركات المخزون. سيستخدم مشغلو سلسلة التوريد تقنيات توفر رؤى كبيرة حول كيفية تحسين أداء سلسلة التوريد. وسوف يتوقعون حالات الخلل في تكاليف وأداء الخدمات اللوجستية قبل حدوثها وسيكون لديهم رؤى حول الأماكن التي يمكن أن تحقق فيها الأتمتة مزايا كبيرة على نطاق واسع.

في المستقبل، ستستمر هذه التقنيات في تحول إدارة المخزون: