ما المقصود بإدارة المخزون؟

Business operations

ما المقصود بإدارة المخزون؟

إدارة المخزون، وهي عنصر حاسم في سلسلة التوريد، تتعقب المخزون من الشركات المصنعة إلى المستودعات ومن هذه المرافق إلى نقطة البيع. تهدف إدارة المخزون إلى توفير المنتجات المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.

تتطلب إدارة المخزون رؤية واضحة للمخزون، ومعرفة متى يجب الطلب، وكمية الطلب، وأين يتم تخزين البضائع. وعادةً ما يكون لدى عمليات تلبية الطلبات متعددة القنوات مخزون منتشر في أماكن عديدة عبر سلسلة التوريد. تحتاج الشركات إلى رؤية دقيقة للمخزون لضمان تلبية طلبات العملاء، وتقليل أوقات تسليم الشحنات، وتقليل حالات نقص المخزون، والبيع الزائد، وتخفيضات الأسعار.

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كيف تعمل إدارة المخزون؟

تتضمن الخطوات الأساسية لإدارة المخزون ما يلي:

  1. مخزون الشراء: يتم شراء البضائع الجاهزة للبيع وتسليمها إلى المستودع أو مباشرة إلى نقطة البيع.
  2. تخزين المخزون: يتم تخزين المخزون لحين الحاجة إليه. يتم نقل البضائع أو المواد عبر شبكة الاستيفاء الخاصة بك حتى تصبح جاهزة للشحن.
  3. الاستفادة من المخزون: يتم التحكم في كمية المنتجات المعروضة للبيع. تُسحب البضائع الجاهزة لتلبية الطلبات. تُشحن المنتجات إلى العملاء.
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لماذا تعتبر إدارة المخزون مهمة؟

يمكن أن يكون المخزون أهم أصول الشركة. إدارة المخزون هي النقطة التي تلتقي فيها جميع عناصر سلسلة التوريد. يمكن أن يؤدي نقص المخزون في الوقت والمكان المطلوبين إلى استياء العملاء. ولكن للمخزون الكبير التزاماته الخاصة، وتكلفة تخزينه والتأمين عليه، وخطر التلف والسرقة والضرر. يجب على الشركات التي لديها سلاسل توريد وعمليات تصنيع معقدة أن تجد التوازن الصحيح بين وجود مخزون كبير جدًا أو غير كافٍ.

ما هي أنواع إدارة المخزون؟

إدارة المخزون الدوري

نظام الجرد الدوري هو طريقة لتقييم المخزون لأغراض إعداد التقارير المالية حيث يتم إجراء جرد فعلي للمخزون على فترات محددة. تأخذ هذه الطريقة المحاسبية المخزون في بداية الفترة، وتضيف مشتريات المخزون الجديدة خلال الفترة، وتخصم مخزون آخر المدة لاشتقاق تكلفة البضاعة المباعة (COGS).

إدارة المخزون بالباركود

تستخدم الشركات أنظمة إدارة مخزون الباركود لتعيين رقم لكل منتج تبيعه. ويمكنها ربط العديد من نقاط البيانات بالرقم، بما في ذلك المورد وأبعاد المنتج ووزنه وحتى البيانات المتغيرة، مثل عدد الوحدات المتوفرة في المخزون.

إدارة المخزون باستخدام RFID

نظام تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، هو نظام ينقل لاسلكيًا هوية منتج ما على شكل رقم تسلسلي فريد. ويتتبع العناصر ويوفر معلومات تفصيلية عن المنتج. يمكن لنظام إدارة المستودعات القائم على تقنية RFID تحسين الكفاءة وزيادة رؤية المخزون وضمان التسجيل الذاتي السريع لعمليات الاستلام والتسليم.

السمات الرئيسية لإدارة المخزون الفعالة

تتبع المخزون

معرفة موقع المخزون بدقة عبر سلسلة التوريد.
إدارة الطلبات

تخصيص الأسعار وإرسال عروض الأسعار وتتبع الطلبات وإدارة المرتجعات.
إدارة النقل

نقل المنتج إلى حيث يكون أكثر قيمة.
إعداد التقارير والتحليلات

تقييم الأنماط في العمليات للتنبؤ بالطلب والمبيعات المستقبلية.
الشراء

إنشاء وإدارة أوامر الشراء.
قدرات الشحن

أتمتة الشحن لتقليل الأخطاء مثل التأخر في التسليم أو تسليم الطرود غير الصحيحة.

ما هو نظام إدارة المخزون؟

لقد تم استبدال جداول البيانات ومستويات المخزون التي يتم حسابها يدويًا وتقديم الطلبات يدويًا إلى حد كبير ببرامج تتبع المخزون المتقدمة. يمكن لنظام إدارة المخزون تبسيط عملية طلب وتخزين واستخدام المخزون عن طريق أتمتة الإنتاج الشامل وإدارة الأعمال والتنبؤ بالطلب والمحاسبة.

مستقبل إدارة المخزون

العولمة والتكنولوجيا والمستهلكون المتمكنون يغيرون الطريقة التي تدير بها الشركات المخزون. سيستخدم مشغلو سلسلة التوريد تقنيات توفر رؤى كبيرة حول كيفية تحسين أداء سلسلة التوريد. وسوف يتوقعون حالات الخلل في تكاليف وأداء الخدمات اللوجستية قبل حدوثها وسيكون لديهم رؤى حول الأماكن التي يمكن أن تحقق فيها الأتمتة مزايا كبيرة على نطاق واسع.

في المستقبل، ستستمر هذه التقنيات في تحول إدارة المخزون:

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ذكي وذاتي التصحيح سيجعل مراقبة المخزون أكثر دقة ويقلل من نفايات المواد.

إنترنت الأشياء

بيانات من مستشعرات إنترنت الأشياء ستوفر نظرة ثاقبة حول موقع وحالة المخزون.

سلسلة الكتل

سيتم ربط الأطراف المتباينة من خلال سجل موحد وغير قابل للتغيير لجميع المعاملات.

إدارة الطلبات الذكية

ستتقن سلاسل التوريد رؤية المخزون من خلال تحسين التنبؤ بالطلب والأتمتة.

الحوسبة الكمية

ستعمل القوة الحاسوبية غير المسبوقة على حل المشكلات التي لم تكن قابلة للحل سابقًا.
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