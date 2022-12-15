ما المقصود بإدارة الطاقة؟

إدارة الطاقة هي مراقبة استهلاك الطاقة والتحكم فيه وتحسينه بصورة استباقية ومنظمة في المؤسسة لتقليل الاستخدام وخفض تكاليف الطاقة.
تتضمن إدارة الطاقة إجراءات بسيطة مثل مراقبة فواتير الطاقة الشهرية والترقية إلى المصابيح الموفّرة للطاقة. ويمكن أن يشمل ذلك تحسينات أكثر شمولًا مثل إضافة العزل أو تركيب غطاء سقف عاكس أو تحسين معدات التدفئة والتبريد (HVAC) لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
وتشمل إدارة الطاقة أيضًا أنشطة أكثر تفصيلًا، مثل إعداد إسقاطات مالية لتشغيل خدمات الطاقة المتجددة وإجراء تحسينات أخرى لتعزيز استهلاك الطاقة النظيفة وخفض تكاليف الطاقة في السنوات المقبلة.
تستفيد برامج إدارة الطاقة الأكثر تطورًا من التقنية. فعلى سبيل المثال، يتنبأ برنامج تتبّع المرافق باستخدام الطاقة في المستقبل ويُخطّط لميزانيات الطاقة. مما يساعد صنّاع القرار الاستراتيجي في الشركة على ضمان توافق استراتيجية إدارة الطاقة مع أهدافها وخططها المالية. وتستخدم برمجيات إدارة المؤسسات إنترنت الأشياء (IoT) والاتصالات المتقدمة والبيانات الكبيرة، مما يتيح للشركات الاستفادة من تحليلات بيانات الطاقة لتحسين إدارة المرافق، ويساعدها في مواجهة تحديات استهلاك الطاقة وإدارة الطاقة.
في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة ملحّة لتوفير الطاقة، مما يؤثر على الأسعار، وأهداف خفض الانبعاثات، والتشريعات التي تمسّنا جميعًا. ولا تقتصر إدارة الطاقة على المساعدة في الحد من انبعاثات الكربون التي تسهم في الاحتباس الحراري، بل تساعد أيضًا في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الذي يزداد ندرة.
ووفقًا لموقع energystar.gov، يُعدّ استهلاك الطاقة أكبر نفقات التشغيل في مباني المكاتب التجارية في الولايات المتحدة. ويمثّل نحو ثلث ميزانية التشغيل النموذجية للمؤسسة، ويشكّل ما يقرب من 20% من الانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة في البلاد. تقول Energy Star® إن مباني المكاتب تهدر ما يصل إلى ثلث الطاقة التي تستهلكها.
وتعد إدارة الطاقة أكثر أهمية في أوروبا، حيث تكون إمدادات الطاقة عرضة بشكل خاص للهجمات الإلكترونية. ويُعزى ذلك إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي تستثمر، في المتوسط، نسبة أقل بنسبة 41% في أمن المعلومات مقارنة بالشركات الأمريكية. ولذلك، تحتاج الشركات الأوروبية إلى مزيد من المبادرات التي تنفّذ حلول أمن الطاقة وتساعدها على حماية البيانات، وإدارة الوصول، وتأمين الشبكات.
إلى جانب المساهمة في الحد من المشكلات العالمية الناتجة عن انبعاثات الكربون، فإن برامج إدارة الطاقة توفر أيضًا فوائد مهمة للشركات.
ويساعد اعتماد برمجيات إدارة الطاقة في التحكم في ميزانية الشركة وتقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، والتي قد تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار في العمل. كما يتيح تتبع تكاليف المرافق وكفاءة الطاقة للشركات إعداد ميزانيات أكثر دقة واكتساب رؤى أوضح حول التكاليف التشغيلية الإجمالية. وبحسب Energy Star، يمكن أن يؤدي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% إلى زيادة قدرها 1.5% في صافي الدخل التشغيلي.
ولا تقتصر مراقبة الطاقة وإدارتها على تحقيق وفورات مالية عبر تقليل الاستخدام والاستهلاك، بل يمكن أن تسهم أيضًا في تقليل الاعتماد على سلاسل توريد قد تكون متقلبة في بعض الأحيان. ويمكن لبرامج إدارة الطاقة كذلك أن تساعد الشركات في خفض التكاليف من خلال عمليات الشراء التنافسية.
إن وجود أساس قوي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) يساعد الشركات على توفير الطاقة، وتعزيز الشفافية، والعمل نحو تحقيق أهداف استدامة أفضل.
وتُسهم حلول إدارة الطاقة التي تعتمد على نظام تسجيل موحّد لتقليل استهلاك الطاقة، وخفض التكاليف، وتوفير الوقت، وتقليل عبء إعداد التقارير، في منح العملاء القدرة على إدارة تأثير المخاطر البيئية بفعالية. وفي الوقت نفسه، يتم تحديد فرص تحسين الكفاءة وتقييم مخاطر الاستدامة، مع التركيز على النتائج الاستراتيجية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
وإلى جانب توفير تكاليف الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، فإن تقليل البصمة الكربونية لشركتك يعكس التزام الشركة بالبيئة، مما يعزز صورتها في مجال الاستدامة ويدعم الدعوة إلى الطاقة الخضراء. ويسهم خفض انبعاثات غازات الدفيئة في تعزيز مستوى المسؤولية الاجتماعية للشركات والحصول على الاعتراف بها.
ويساعد النهج الاستراتيجي القائم على التشاور مع خبراء الاستدامة حول استراتيجية الاستدامة وخارطة الطريق الخاصة بك على تحقيق إدارة أكثر فعالية للطاقة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وبالإضافة إلى الفوائد الأخرى، يمكن للاستشارات المتعلقة بالجهود التي تشمل إزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة المتجددة أن تساعد أعمالك أيضًا على جذب موظفين جدد—وغالبًا أصغر سنًا—ممن يقدّرون تحسين استخدام الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة، ويتعاملون بجدية مع المسؤولية الاجتماعية للشركات.
يمكن للإدارة الذكية للأصول أن تحقق كفاءة في استخدام الطاقة لعدة حالات استخدام في مختلف الصناعات. ومن بينها ما يلي:
تأتي إدارة الطاقة أيضا مع مجموعة من التحديات الخاصة بها. ومن بينها ما يلي:
استخدم العمليات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية المصنع وتقليل المخزون وتبسيط إدارة الأصول.
بفضل الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي وبيانات إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن للأصول المتصلة والذكية تحسين الأداء والتكيّف مع الظروف المتغيرة والمساعدة في ضمان الاستمرارية.
تحسين الجداول والموارد وأداء الأصول باستخدام IBM Maximo Application Suite.
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. يمكنك إدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبئية لتحسين موثوقية الأصول.