ما المقصود بإدارة الطاقة؟

تتضمن إدارة الطاقة إجراءات بسيطة مثل مراقبة فواتير الطاقة الشهرية والترقية إلى المصابيح الموفّرة للطاقة. ويمكن أن يشمل ذلك تحسينات أكثر شمولًا مثل إضافة العزل أو تركيب غطاء سقف عاكس أو تحسين معدات التدفئة والتبريد (HVAC) لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

وتشمل إدارة الطاقة أيضًا أنشطة أكثر تفصيلًا، مثل إعداد إسقاطات مالية لتشغيل خدمات الطاقة المتجددة وإجراء تحسينات أخرى لتعزيز استهلاك الطاقة النظيفة وخفض تكاليف الطاقة في السنوات المقبلة.

تستفيد برامج إدارة الطاقة الأكثر تطورًا من التقنية. فعلى سبيل المثال، يتنبأ برنامج تتبّع المرافق باستخدام الطاقة في المستقبل ويُخطّط لميزانيات الطاقة. مما يساعد صنّاع القرار الاستراتيجي في الشركة على ضمان توافق استراتيجية إدارة الطاقة مع أهدافها وخططها المالية. وتستخدم برمجيات إدارة المؤسسات إنترنت الأشياء (IoT) والاتصالات المتقدمة والبيانات الكبيرة، مما يتيح للشركات الاستفادة من تحليلات بيانات الطاقة لتحسين إدارة المرافق، ويساعدها في مواجهة تحديات استهلاك الطاقة وإدارة الطاقة.