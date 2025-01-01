قطاع الطاقة والموارد

يمكنك الارتقاء بتجارب العملاء وتحسين إدارة الأصول وجدولتها وتعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي

حدد طريقة تحويل قطاع الطاقة لديك وطبّقها

يؤدي التحول إلى استخدام وقود أقل تلويثًا للبيئة والطاقة المتجددة إلى إحداث تغيير هائل في قطاع الطاقة والمرافق العامة. ويواجه القطاع تحديات تتمثل في الضغوط التنظيمية المتزايدة وتوفير رأس المال الكافي.


هل تريد حلاً واحدًا؟ استفد من الذكاء الاصطناعي لمساعدة شركتك بقطاع الطاقة على معالجة أولوياتها القصوى. قد يكون من بين المزايا المباشرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي ما يلي:

  • تعزيز خبرة الموظفين
  • تحسين تجارب العملاء
  • تحديث التطبيقات
  • تحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف

تعزيز سلاسل التوريد. في ظل الحرص على تحقيق الاستدامة، لا بد من أخذ التحول الرقمي في الحسبان. تتعاون شركة IBM مع شركات قطاع الطاقة والمرافق العامة — بما في ذلك قطاعات الكهرباء والمرافق العامة، والنفط والغاز، الموارد الطبيعية — لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة. تعرّف على كيفية مساعدة حلول الطاقة التي نقدمها لشركتك على وضع إستراتيجية قائمة على البيانات تُبسط عملية التحول الرقمي وتُهيئ شركتك لمستقبل مستدام.
قم بتقدير المزايا

اكتشف كيف يمكن لمساعد IBM watsonx Assistant زيادة عائد استثمار شركتك بقطاع الطاقة من مجال خدمة العملاء
استخدم الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء بقطاع الطاقة

قطاعات الطاقة والموارد

تحسين إدارة الأصول والارتقاء بتجارب العملاء
Power مرافق الخدمات

استكشف حلول مرافق الخدمات

أتمتة سير العمل وتقليل التأثير البيئي
النفط الغاز

استكشف الحلول التقنية

يمكنك تحسين العمليات وتسريع عملية تحول الأعمال
البيئة التعدين مصفوفة

استكشف حلول القطاعات

التوجهات في قطاع الطاقة

الطاقة ومرفق الخدمة

استكشف كتالوج مقالاتنا حول معارف القطاع—بما في ذلك التقنيات الجديدة وشبكات توزيع الكهرباء الذكية ونماذج الأعمال المتغيرة التي تُحول شركات الطاقة والمرافق العامة.
النفط والغاز

اكتشف معارف مميزة حول قطاع صناعة المواد الكيماوية والبترول، ومنها كيفية إنشاء قادة قطاع النفط والغاز مبادرات التقنية رقمية التي من شأنها تجديد الأعمال.
منتجات صناعية

اقرأ المعارف المميزة حول قطاع المنتجات الصناعية، والتي تتناول التحول الرقمي في قطاع الطاقة والتصنيع الذكي والتعدين المستدام.
الأحداث

DISTRIBUTECH® 2025

استكشف أحدث التقنيات في مجال أتمتة توصيل الكهرباء وكفاءة الطاقة، من 24 إلى 27 مارس في دالاس، بتكساس

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فعالية Think 2025

خطِّط للخطوة التالية في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي في الحدث الرئيسي لشركة IBM، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو في بوسطن

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اتخِذ الخطوة التالية

دعنا نناقش إستراتيجيتك للتحول إلى الطاقة النظيفة ونضبط مسار العمل.
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