قطاع الطاقة والموارد

يمكنك الارتقاء بتجارب العملاء وتحسين إدارة الأصول وجدولتها وتعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي
يؤدي التحول إلى استخدام وقود أقل تلويثًا للبيئة والطاقة المتجددة إلى إحداث تغيير هائل في قطاع الطاقة والمرافق العامة. ويواجه القطاع تحديات تتمثل في الضغوط التنظيمية المتزايدة وتوفير رأس المال الكافي.
هل تريد حلاً واحدًا؟ استفد من الذكاء الاصطناعي لمساعدة شركتك بقطاع الطاقة على معالجة أولوياتها القصوى. قد يكون من بين المزايا المباشرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي ما يلي:
تعزيز سلاسل التوريد. في ظل الحرص على تحقيق الاستدامة، لا بد من أخذ التحول الرقمي في الحسبان. تتعاون شركة IBM مع شركات قطاع الطاقة والمرافق العامة — بما في ذلك قطاعات الكهرباء والمرافق العامة، والنفط والغاز، الموارد الطبيعية — لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة. تعرّف على كيفية مساعدة حلول الطاقة التي نقدمها لشركتك على وضع إستراتيجية قائمة على البيانات تُبسط عملية التحول الرقمي وتُهيئ شركتك لمستقبل مستدام.
اكتشف كيف يمكن لمساعد IBM watsonx Assistant زيادة عائد استثمار شركتك بقطاع الطاقة من مجال خدمة العملاء
استكشف كتالوج مقالاتنا حول معارف القطاع—بما في ذلك التقنيات الجديدة وشبكات توزيع الكهرباء الذكية ونماذج الأعمال المتغيرة التي تُحول شركات الطاقة والمرافق العامة.
اكتشف معارف مميزة حول قطاع صناعة المواد الكيماوية والبترول، ومنها كيفية إنشاء قادة قطاع النفط والغاز مبادرات التقنية رقمية التي من شأنها تجديد الأعمال.
اقرأ المعارف المميزة حول قطاع المنتجات الصناعية، والتي تتناول التحول الرقمي في قطاع الطاقة والتصنيع الذكي والتعدين المستدام.