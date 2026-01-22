تشهد مقاطعة Broward تحولًا باستخدام Maximo Application Suite، بما يعزز الكفاءة التشغيلية وتنفيذ الأعمال عبر الأجهزة المحمولة.
كانت خدمات المياه والصرف الصحي في مقاطعة Broward بحاجة إلى تحديث نهجها في إدارة الأصول لمواكبة المتطلبات التشغيلية المتزايدة والمعايير التقنية المتطورة. كانت البنية التحتية الحالية تتقادم وتقترب من نهاية الدعم، ما حدّ من الوظائف وخلق تحديات في الصيانة وقابلية التوسع. واجهت جهود التحديث السابقة انتكاسات، ما تسبب في أوجه قصور تشغيلية وتأخيرات. وكانت الجهة بحاجة إلى حل يتكامل مع بيئتها المحلية مع تمكين قدرات متقدمة مثل تنفيذ الأعمال عبر الأجهزة المحمولة وتتبع الأصول الذكي.
للتغلّب على هذه التحديات، اعتمدت مقاطعة Broward استراتيجية سحابية هجينة يدعمها IBM Cloud Satellite وRed Hat OpenShift، مما يوفر المرونة والسرعة اللازمتين للتحديث. ونشرت المقاطعة IBM Maximo Application Suite (MAS)، بما في ذلك Maximo Mobile، الذي تكامل بسلاسة مع بنيتها التحتية الحالية وقدّم قدرات الوسم الذكي لتعزيز رؤية الأصول.
كان نشر MAS 8 سريعا، إذ جرى إعداد بيئة التطوير والاختبار خلال 3 أسابيع فقط، تلا ذلك الانتقال إلى بيئة الإنتاج خلال أيام. وأسهم هذا الجدول الزمني المتسارع في تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ. مكّن Maximo Mobile من تنفيذ الأعمال ميدانيًا عبر الأجهزة المحمولة، والوسم الذكي، وإتاحة الوصول إلى الأصول مستقبلًا عبر أجهزة iPad مع خرائط على الهاتف المحمول، بما يتيح للكوادر الميدانية الوصول إلى المعلومات وإرسالها مباشرة. كما عزّز الحل قابلية التوسع والتحكم في التحديثات، ما يدعم موثوقية النظام وأداءه.
ولعب مهندسو موثوقية المواقع (Site Reliability Engineers) لدى IBM Cloud دورًا محوريًا في تسريع النشر، من خلال دعم التجهيز السريع وإدارة المنصة بصورة مستمرة. وأتاح هذا النهج لمقاطعة Broward الحفاظ على التحكم في بياناتها، مع الاستفادة من التقنيات السحابية الأصلية لتحسين قابلية التوسع والأداء.
بشكل عام، وفّر الحل الجديد لمقاطعة Broward أساسًا موثوقًا وقابلًا للتوسع لدعم النمو المستقبلي—من خلال تمكين الفرق، وتبسيط الإدارة، وضمان بقاء البنية التحتية الحيوية مدعومة وقادرة على الصمود.
من خلال تحديث بيئة إدارة الأصول باستخدام نهج السحابة الهجينة لدى IBM وMaximo Application Suite، حققت مقاطعة Broward مستوى أعلى من المرونة ينعكس مباشرة على تقديم الخدمات وتكاليف التشغيل. أصبح تجهيز بيئات الإنتاج يستغرق الآن ثلاثة أسابيع فقط—بانخفاض قدره 90% مقارنة بالجداول الزمنية السابقة—ما يسرّع تحقيق القيمة ويتيح استجابة أسرع لاحتياجات المجتمع. أما بيئات الاختبار، التي كانت سابقًا عائقًا أمام الابتكار، فيمكن الآن نشرها خلال ثلاثة أيام بدلًا من عدة أسابيع، ما يمنح الفرق المرونة للتحقق من القدرات الجديدة وطرحها دون تأخير.
وقد تحققت هذه السرعة دون أي تنازلات. أكملت المقاطعة ترحيل قاعدة البيانات بنجاح بنسبة 100% ومن دون أي فقدان للبيانات، بما يضمن الاستمرارية والامتثال طوال فترة الترحيل. ومع التطلع إلى المستقبل، من المتوقع أن تنخفض جهود الترقيات المقبلة بنسبة 50%، ما يقلل الأعباء التشغيلية ويحرر موارد للمبادرات الاستراتيجية.
وبمجملها، تضع هذه التحسينات مقاطعة Broward في موقع يتيح تقديم خدمات مياه أكثر موثوقية، والتكيف بسرعة مع التغيرات التنظيمية، ومواصلة التحول الرقمي بثقة.
تُعد Broward County Water and Wastewater Services (WWS) مرفقًا عامًا حيويًا يخدم إحدى أكثر مقاطعات فلوريدا اكتظاظًا بالسكان. وتتولى WWS مسؤولية توفير مياه شرب نظيفة وآمنة وإدارة معالجة مياه الصرف لمئات الآلاف من السكان، وتدير شبكة بنية تحتية معقدة تمتد عبر محطات المعالجة ومحطات الضخ وخطوط الأنابيب ومرافق الخدمات. ومع التزام قوي بالاستدامة والامتثال التنظيمي والتميز التشغيلي، تؤدي WWS دورًا محوريًا في حماية الصحة العامة والبيئة، مع ضمان تقديم خدمة موثوقة في أنحاء المنطقة.
