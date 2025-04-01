القمر الصناعي السحابي IBM Cloud Satellite

وتشغيل التطبيق بشكل متناسق عبر بيئات محلية حوسبة حافظة وبيئات سحابة عامة، ممكّنة من خلال اتصالات آمنة وقابلة للتدقيق مع IBM Cloud.
استهلك مجموعة مشتركة من الخدمة السحابية السحابية بما في ذلك سلاسل الأدوات وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي في أي مكان. يوفر حل السحابة الموزعة السحابية المدارة IBM Cloud Satelliteالسحابية السحابية وواجهات برمجة التطبيقات وسياسات الوصول وضوابط الأمان والامتثال.
الاستفادة من السحابة الآمنة في أي مكان: لـ Kube، بواسطة Kube، مع Kube.
استخدم البنية الأساسية لـ AWS أو Azure أو Google السحابة أو أجهزة محلي أو اشترِ من IBM أو شركاء IBM.
توفير الخدمة السحابية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات لجميع المواقع، والتي يتم تشغيلها كخدمة بواسطة IBM.
استخدم لوحة معلومات واحدة لإضفاء طابع مركزي على قابلية الملاحظة والإدارة في جميع المواقع.
توسيع نطاق سياسات الوصول والتسجيل والمراقبة وعناصر التحكم الأخرى لتشمل جميع المواقع.
استخدم البنية الأساسية للحوسبة من IBM وغيرها من السحابة (AWS وAzure وGoogle) كمواقع IBM Cloud Satellite.
تشمل عروض IBM Cloud المتوفرة ®Red Hat OpenShift و IBM Cloud Databases و IBM Cloud Pak for Data والمزيد في المستقبل.
Satellite يعمل الارتباط مع تكوين الشبكة الحالي الخاص بك والوضع الأمني الحالي - وليس العكس.
اكتشف عروض IBM Cloud للخدمات المالية والاتصالات.
استخدم IBM Cloud Satellite لتشغيل التطبيق على منصة حاوية مشتركة في جميع البيئات.
باستخدام IBM Cloud Satellite، يمكنك جلب قواعد البيانات كخدمة إلى مكان تواجد التطبيقات.
قم بإنشاء بيئة مختلطة تجلب المرونة عند الطلب والمرونة عند الطلب من سحابية الخدمة العامة إلى التطبيق والبيانات التي تعمل في سحابة آمنة.
استكشف IBM Cloud Satellite من خلال مقاطع الفيديو والبودكاست والبرامج التعليمية والمزيد.
تستفيد شركة أمريكان تاور من تقنية الجيل الخامس و الذكاء الاصطناعي الحافلات عبر الهواتف الذكية IBM Cloud Satellite. مكنتهم تكنولوجيا المعلومات من نقل تحديثات البرامج بسرعة إلى السيارات قبل شحنها إلى الوكلاء.
تعمل IBM Cloud Satellite الآن على توسيع نطاق الضوابط المعيارية على مستوى الخدمات المالية في أي بيئة، مما يوفر مجموعة موثوقة من ضوابط الأمن والامتثال وإدارة المخاطر.
يجتمع الأمن وخفة الحركة معًا في المركز الطبي بجامعة ماينز الألمانية، وذلك بفضل أربعة برامج تعليمية تم تطويرها (مع IBM) لتبسيط العمليات أثناء جائحة كوفيد.
باستخدام IBM Cloud Satellite ، يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة لإنشاء موقع IBM Cloud Satellite ثم إضافة أجهزة مضيفة من أي سحابة أو من مركز البيانات المحلي أو من الحافة. يمكنك بعد ذلك استهلاك IBM الخدمة السحابية في أي مكان تريده. يمكنك نشر أحمال التشغيل وإدارتها والتحكم فيها باستمرار عبر هذه البيئات.
يمكنك تشغيل أحمال التشغيل في الموقع الذي تختاره لتلبية المتطلبات القانونية ومعايير الامتثال وسرعات البيانات ومتطلبات زمن الانتقال إلى الشبكة بشكل أفضل. يمكنك القيام بذلك أثناء استخدامك IBM الخدمة السحابية الغنية بالأمان لتحديث التطبيق وزيادة سرعة التطوير.
IBM Cloud Satellite يوفر التكوين عرضًا عامًا للتطبيق الخاص بك ويوفر تحكمًا في التكوين وتطوير التطبيق. من خلال لوحة واحدة للمعلومات، يمكنك إدارة نشر موارد Kubernetes عبر السحابة محليًا وفي بيئات الحافة، من أجل الحصول على رؤية عالمية في بيئاتك في التطبيق وفي بيئات الحافة.
كل موقع IBM Cloud Satellite متصل بموقع IBM Cloud من خلال نفق TLS مشفر يسمى Satellite لينك. يمكنك الوصول إلى الرابط بطريقة غنية بالأمان من خلال IBM الخدمة السحابية في موقعك IBM Cloud Satellite. يمكنك استخدام IBM الخدمة السحابية مع نفس عمليات الأمان والامتثال كما في IBM Cloud.
يتوفر العديد من IBM الخدمة السحابية من خلال IBM Cloud Satellite ، والعديد من الخدمة السحابية متاحة من خلال ، والعديد من الخدمات الأخرى في الطريق. توقع ضوابط الخدمات المالية، والتي ستوفر طبقة امتثال ستتمكن العديد من الصناعات من الوصول إليها. حاليًا، يمكن نشر الخدمات التالية على موقع IBM Cloud Satellite: Red Hat OpenShift on IBM Cloud العناقيد IBM Cloud Object Storage, IBM Cloud Event Streams، ® IBM Cloud حلول باك, IBM Cloud Databasesوالبرمجيات والبرمجيات الوسيطة من كتالوج IBM Cloud ، والبرمجيات من Red Hat Marketplace.
يمكن للعملاء عقد شراكات مع IBM Technology Expert Labs و احجز استشارة ويمكن للعملاء الاستفادة من ®IBM خدمات الأعمال العالمية للحصول على الخدمات أو يمكنهم الاستفادة من IBM الأعمال التجارية المشاركة في النظام البنائي لخدمات البنية التحتية والبناء.
لا، أنت لا تحتاج إلى شراء أجهزة، ولكنك تحتاج إلى بنية تحتية لدعم موقعك IBM Cloud Satellite. يمكن أن تكون بيئة البنية التحتية الخاصة بك مركز بيانات محلي أو مع مزود السحابة أو على أجهزة الحافة المتوافقة في أي مكان. بالنسبة للبيئات المحلية، ندعم العمل بدون نظام تشغيل X86 Server ، بالإضافة إلى محاكاة افتراضية تقنية مثل VMWare. بالإضافة إلى ذلك، يعد Fusion HCI من IBM'Fusion HCI حلاً متقاربًا للغاية على مستوى المؤسسات جاهزًا لامتلاك موقع Satellite "في صندوق".
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يمكنك التحكم في حركة مرور الشبكة وتدقيقها وتدفق الاتصالات بين مواقعك باستخدام وصلة سحابية ساتلية مدمجة من IBM Cloud Satellite Link. يمكنك أيضًا استخدام خدمات IBM Cloud Monitoring وخدمات التسجيل لدمج سجلاتك وتنبيهاتك وتنبيهاتك.
اجتمع مع قائد تقني IBM Cloud Satellite لمناقشة أهداف مجموعتك.
استهلك IBM الخدمة السحابية في أي مكان تحتاج إليه. قم بالتسجيل للحصول على حساب IBM Cloud.
قم بالوصول إلى نظام IBM Cloud Satellite الخبراء البنائيين، والالتقاء بمديري عمليات معلومات السحابة الآخرين، ومهندسي الحلول، وSREs، وغيرهم من المهنيين الذين يبحثون عن سحابة موزعة.