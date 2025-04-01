القمر الصناعي السحابي IBM Cloud Satellite
أنشئ التطبيقات بسرعة. قم بتشغيلها في أي مكان.
جرب العرض التوضيحي الإطلاق Satellite
مهندس في مركز البيانات يستخدم جهاز كمبيوتر متصل بجهاز IBM z16
بناء أسرع. بأمان. في أي مكان.

وتشغيل التطبيق بشكل متناسق عبر بيئات محلية حوسبة حافظة وبيئات سحابة عامة، ممكّنة من خلال اتصالات آمنة وقابلة للتدقيق مع IBM Cloud.

استهلك مجموعة مشتركة من الخدمة السحابية السحابية بما في ذلك سلاسل الأدوات وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي في أي مكان. يوفر حل السحابة الموزعة السحابية المدارة IBM Cloud Satelliteالسحابية السحابية وواجهات برمجة التطبيقات وسياسات الوصول وضوابط الأمان والامتثال.
شاهد إعادة تشغيل ندوة ندوة الإنترنت:

الاستفادة من السحابة الآمنة في أي مكان: لـ Kube، بواسطة Kube، مع Kube.

كيفية الاستخدام

أطلق العنان للبيانات المحلية تحسين خدمة العملاء تقليل زمن الانتقال تحديث التطبيقات الاتصال المستمر احصل على الرؤى بشكل أسرع
المزايا خيارات بنية تحتية مرنة

استخدم البنية الأساسية لـ AWS أو Azure أو Google السحابة أو أجهزة محلي أو اشترِ من IBM أو شركاء IBM.

 كتالوج متزايد من الخدمات والبرامج

توفير الخدمة السحابية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات لجميع المواقع، والتي يتم تشغيلها كخدمة بواسطة IBM.

 العمليات التشغيلية المتسقة

استخدم لوحة معلومات واحدة لإضفاء طابع مركزي على قابلية الملاحظة والإدارة في جميع المواقع.

 الأمان في جميع مواقعك

توسيع نطاق سياسات الوصول والتسجيل والمراقبة وعناصر التحكم الأخرى لتشمل جميع المواقع.
تسريع الابتكارات مع عمليات "اليوم الثاني" المبسطة عبر السحابة و"اليوم الثاني" المبسطة عبر السحابة و امنح فرقك الوقت الذي يحتاجونه للتركيز على ما هو مهم. IBM يوفر خدمات مُدارة، مما يلغي الحاجة إلى زيادة الأعباء على عمليات التطوير وخدمات تطوير الموارد البشرية داخليًا.
سحابة متعددة حقاً

استخدم البنية الأساسية للحوسبة من IBM وغيرها من السحابة (AWS وAzure وGoogle) كمواقع IBM Cloud Satellite.
الاستهلاك حسب الخدمة

تشمل عروض IBM Cloud المتوفرة ®Red Hat OpenShift و IBM Cloud Databases و IBM Cloud Pak for Data والمزيد في المستقبل.
لا يلزم تهيئة شبكة خاصة للشبكة

Satellite يعمل الارتباط مع تكوين الشبكة الحالي الخاص بك والوضع الأمني الحالي - وليس العكس.
المعرفة العميقة في الصناعات السحابة

اكتشف عروض IBM Cloud للخدمات المالية والاتصالات.
الخدمات المميزة Red Hat OpenShift on IBM Cloud

استخدم IBM Cloud Satellite لتشغيل التطبيق على منصة حاوية مشتركة في جميع البيئات.

 IBM Cloud Databases

باستخدام IBM Cloud Satellite، يمكنك جلب قواعد البيانات كخدمة إلى مكان تواجد التطبيقات.

 IBM Cloud Event Streams

قم بإنشاء بيئة مختلطة تجلب المرونة عند الطلب والمرونة عند الطلب من سحابية الخدمة العامة إلى التطبيق والبيانات التي تعمل في سحابة آمنة.
IBM Cloud Satellite تم فحصها

استكشف IBM Cloud Satellite من خلال مقاطع الفيديو والبودكاست والبرامج التعليمية والمزيد.

 عرض جميع الموارد استخدام الابتكار على الحافة

تستفيد شركة أمريكان تاور من تقنية الجيل الخامس و الذكاء الاصطناعي الحافلات عبر الهواتف الذكية IBM Cloud Satellite. مكنتهم تكنولوجيا المعلومات من نقل تحديثات البرامج بسرعة إلى السيارات قبل شحنها إلى الوكلاء.

 

 اقرأ الأخبار الأمان والتحكم في أي مكان

تعمل IBM Cloud Satellite الآن على توسيع نطاق الضوابط المعيارية على مستوى الخدمات المالية في أي بيئة، مما يوفر مجموعة موثوقة من ضوابط الأمن والامتثال وإدارة المخاطر.

 اقرأ الأخبار الخصوصية: عنصر أساسي في الرعاية الصحية

يجتمع الأمن وخفة الحركة معًا في المركز الطبي بجامعة ماينز الألمانية، وذلك بفضل أربعة برامج تعليمية تم تطويرها (مع IBM) لتبسيط العمليات أثناء جائحة كوفيد.

 اقرأ دراسة الحالة

الأسئلة المتداولة

باستخدام IBM Cloud Satellite ، يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة لإنشاء موقع IBM Cloud Satellite ثم إضافة أجهزة مضيفة من أي سحابة أو من مركز البيانات المحلي أو من الحافة. يمكنك بعد ذلك استهلاك IBM الخدمة السحابية في أي مكان تريده. يمكنك نشر أحمال التشغيل وإدارتها والتحكم فيها باستمرار عبر هذه البيئات.

يمكنك تشغيل أحمال التشغيل في الموقع الذي تختاره لتلبية المتطلبات القانونية ومعايير الامتثال وسرعات البيانات ومتطلبات زمن الانتقال إلى الشبكة بشكل أفضل. يمكنك القيام بذلك أثناء استخدامك IBM الخدمة السحابية الغنية بالأمان لتحديث التطبيق وزيادة سرعة التطوير.

تعرف على كيفية تثبيت OpenShift CLI

IBM Cloud Satellite يوفر التكوين عرضًا عامًا للتطبيق الخاص بك ويوفر تحكمًا في التكوين وتطوير التطبيق. من خلال لوحة واحدة للمعلومات، يمكنك إدارة نشر موارد Kubernetes عبر السحابة محليًا وفي بيئات الحافة، من أجل الحصول على رؤية عالمية في بيئاتك في التطبيق وفي بيئات الحافة.

كل موقع IBM Cloud Satellite متصل بموقع IBM Cloud من خلال نفق TLS مشفر يسمى Satellite لينك. يمكنك الوصول إلى الرابط بطريقة غنية بالأمان من خلال IBM الخدمة السحابية في موقعك IBM Cloud Satellite. يمكنك استخدام IBM الخدمة السحابية مع نفس عمليات الأمان والامتثال كما في IBM Cloud.

يتوفر العديد من IBM الخدمة السحابية من خلال IBM Cloud Satellite ، والعديد من الخدمة السحابية متاحة من خلال ، والعديد من الخدمات الأخرى في الطريق. توقع ضوابط الخدمات المالية، والتي ستوفر طبقة امتثال ستتمكن العديد من الصناعات من الوصول إليها. حاليًا، يمكن نشر الخدمات التالية على موقع IBM Cloud Satellite: Red Hat OpenShift on IBM Cloud العناقيد IBM Cloud Object Storage, IBM Cloud Event Streams، ® IBM Cloud حلول باك, IBM Cloud Databasesوالبرمجيات والبرمجيات الوسيطة من كتالوج IBM Cloud ، والبرمجيات من Red Hat Marketplace.

يمكن للعملاء عقد شراكات مع IBM Technology Expert Labs و احجز استشارة ويمكن للعملاء الاستفادة من ®IBM خدمات الأعمال العالمية للحصول على الخدمات أو يمكنهم الاستفادة من IBM الأعمال التجارية المشاركة في النظام البنائي لخدمات البنية التحتية والبناء.

لا، أنت لا تحتاج إلى شراء أجهزة، ولكنك تحتاج إلى بنية تحتية لدعم موقعك IBM Cloud Satellite. يمكن أن تكون بيئة البنية التحتية الخاصة بك مركز بيانات محلي أو مع مزود السحابة أو على أجهزة الحافة المتوافقة في أي مكان. بالنسبة للبيئات المحلية، ندعم العمل بدون نظام تشغيل X86 Server ، بالإضافة إلى محاكاة افتراضية تقنية مثل VMWare. بالإضافة إلى ذلك، يعد Fusion HCI من IBM'Fusion HCI حلاً متقاربًا للغاية على مستوى المؤسسات جاهزًا لامتلاك موقع Satellite "في صندوق".

يمكنك الرجوع إلى صفحة شركائنا للاطلاع على شركاء البنية التحتية الإضافيين.

يمكنك التحكم في حركة مرور الشبكة وتدقيقها وتدفق الاتصالات بين مواقعك باستخدام وصلة سحابية ساتلية مدمجة من IBM Cloud Satellite Link. يمكنك أيضًا استخدام خدمات IBM Cloud Monitoring وخدمات التسجيل لدمج سجلاتك وتنبيهاتك وتنبيهاتك.

عرض توضيحي

قم بجولة إرشادية عبر البيئة التجريبية لواجهة المستخدم الرسومية Satellite. يوصى بتمكين وضع ملء الشاشة الكاملة.
اتخذ الخطوة التالية

اجتمع مع قائد تقني IBM Cloud Satellite لمناقشة أهداف مجموعتك.

 الإطلاق IBM Cloud Satellite الموقع

استهلك IBM الخدمة السحابية في أي مكان تحتاج إليه. قم بالتسجيل للحصول على حساب IBM Cloud.

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