تخزين بيانات التطبيقات السحابية الأصلية

تخزين المزيد. بتكلفة أقل!

احصل على خصم يصل إلى 75% على خطة One-Rate – سعر شامل واحد لجميع تكاليف التخزين، بدءًا من 10 دولارات أمريكية لكل تيرابايت شهريًا لأعباء العمل الجديدة. احجز السعر الخاص بك قبل 31 مارس 2026.

ابدأ اليوم

يُعَد IBM® Cloud Object Storage مثاليًا لتخزين كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة. ويوفر تخزينًا موزعًا يمكن الوصول إليه عبر واجهات برمجة التطبيقات، مع تكاملات مع خدمات IBM Cloud الأخرى، ما يجعل من السهل على المطورين ربط تطبيقاتهم.

سواء تم النشر على الأجهزة الفعلية، أم الخوادم الافتراضية، أم الخيارات دون خادم، فإن التخزين السحابي القابل للتوسع يوفر الأداء المثالي وقابلية النقل والسرعة العالية.
ما يمكنك فعله
بناء التطبيقات السحابية

بناء التطبيقات المتكاملة باستخدام الخدمات المصغرة لبيئة التشغيل، واستخدام خدمات IBM Cloud Object Storage لتخزين البيانات.
تحديث التطبيقات

تحويل التطبيقات القديمة لتعمل في السحابة. يمكن القضاء تقريبًا على مخاوف فقدان البيانات بفضل خيارات المرونة والتشفير التي تساعد على ضمان حماية البيانات.
بناء تطبيقات ذكية

استخدام IBM Cloud Object Storage لتخزين البيانات السحابية لتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تركِّز على البيانات، ولجمع وتخزين كميات كبيرة من بيانات إنترنت الأشياء غير المنظمة لتطبيقات أجهزتك الذكية.
الميزات توسيع النطاق بلا حدود

تخزين بيانات المحتوى الخاصة بك بما في ذلك الملفات الإعلامية، والصور، والفيديوهات، والمستندات، ومجموعات البيانات بصيغتها الأصلية ودون أي قيود.

 الربط بين حاويات التخزين

إنشاء حساب وحاوية تخزين في IBM Cloud Object Storage لتوليد بيانات الاعتماد وربط خدمة Kubernetes بحاوية التخزين.

 الخدمات المصغرة على IBM Cloud

الاستفادة من الخدمات المصغرة باستخدام أنماط أعباء العمل السحابية مثل Docker وIBM® Cloud Foundry وIBM® Cloud Functions، استنادًا إلى Apache OpenWhisk.

 وحدة تخزين يمكن الوصول إليها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)

دعم مجموعة مشتركة من وظائف واجهة برمجة تطبيقات S3 للوصول البرمجي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات IBM Cloud Object Storage، وهي واجهة قائمة على REST.

 الأمن والتشفير

الحصول على دعم متكامل للسياسات والصلاحيات مع IBM Cloud Object Storage، والذي يتم تأمينه باستخدام IBM® Identity and Access Management.

 خيارات المرونة

تشفير المعلومات وتوزيعها عبر مواقع متعددة، ثم نشر التطبيقات تلقائيًا مع البيانات فورًا بعد ذلك.
حالات الاستخدام ذات الصلة النسخ الاحتياطي والاسترداد
إذا أردت استبدال عمليات التخزين على الشرائط وتبسيط عمليات النسخ الاحتياطي وتسهيل عمليات الأرشفة، فيمكنك تجربة سحابة التخزين المستدامة والمفعمة بالأمان والميسورة التكلفة وإمكانات السحابة الأصلية وحل النسخ الاحتياطي والاسترداد التلقائي والمتسق مع التطبيقات.
أرشفة البيانات
تُسهّل إمكانات الفصل إلى طبقات وشركاء بوابة الملفات والنظام البنائي لحلول الشركاء المتكاملة عمليات نقل البيانات وأرشفتها. يمكنك تحقيق وفورات في التكاليف من خلال خفض تكاليف البنية التحتية لتقنية المعلومات والتكاليف التشغيلية وتسهيل الوصول إلى البيانات التي يصعب الوصول إليها.
تحليلات التخزين للذكاء الاصطناعي
بفضل القدرة على إنشاء مستودع بيانات مركزي تقريبًا لمقدار غير محدود من البيانات، تظل البيانات بصيغتها الأصلية ولا تحتاج إلى نقلها داخل التخزين وخارجه؛ بل تصبح بحيرة البيانات المستندة إلى IBM Cloud Object Storage هي مخزن البيانات الدائم للتحليلات.
تخزين أكبر. تكلفة أقل.

تبسيط التكاليف مع خطة One-Rate: سعر شامل وثابت يمكن توقعه. متاحة لفترة محدودة -ابتداءً من 10 دولارات أمريكية لكل تيرابايت شهريًا- لأعباء العمل الجديدة.

لا حاجة إلى إدخال كود.

 سجل الاشتراك اليوم اطلع على الأسعار
