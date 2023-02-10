تخزين بيانات التطبيقات السحابية الأصلية

يُعَد IBM® Cloud Object Storage مثاليًا لتخزين كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة. ويوفر تخزينًا موزعًا يمكن الوصول إليه عبر واجهات برمجة التطبيقات، مع تكاملات مع خدمات IBM Cloud الأخرى، ما يجعل من السهل على المطورين ربط تطبيقاتهم.

