باستخدام IBM Cloud Kubernetes Service ، يمكنك نشر Docker Docker في حجيرات تعمل على العقدة العاملة لديك. تأتي العقدة العاملة مزودة بمجموعة من الإضافات الإضافية لمساعدتك في إدارة حاويتك. قم بتثبيت المزيد من الوظائف الإضافية من خلال Helm، وهو مدير حزم Kubernetes. يمكن لهذه الوظائف الإضافية أن توسع نطاق التطبيق الخاص بك من خلال خدمات لوحة المعلومات والتسجيل IBM Cloud و ®IBM واتسون وغيرها.