IBM Cloud Kubernetes Service

نشر مجموعات آمنة ومتاحة للغاية في تجربة Kubernetes الأصلية

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Kubernetes على نطاق Enterprise

تجربة حل Kubernetes معتمد ومُدار من Kubernetes، مصمم لإنشاء مجموعة من مضيفي الحوسبة لنشر وإدارة التطبيق في حاويات على ®IBM Cloud. IBM يدير النظام الرئيسي، مما يعفيك من الاضطرار إلى إدارة نظام التشغيل المضيف، ووقت التشغيل وعملية تحديث إصدار Kubernetes.

 

حالة الاستخدام

إنشاء مجموعات Kubernetes ينشر للتوسع للتوسع في التطبيق على الويب تحليل السجلات ومراقبة التطبيقات ينشر التطبيق باستمرار
ميزة
Kubernetes الأصلي

استخدم الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات التي تعرفها للحصول على تجربة متناسقة، حتى عند العمل عبر البنى التحتية السحابة.
التجمعات الآمنة

قم بحماية البنية الأساسية لمجموعتك وعزل موارد الحوسبة وضمان الامتثال في النشر.
الاستفادة من نظام واتسون من IBM Watson

قم بدمج الحلول المعرفية مع مجموعة متنوعة من ®IBM واجهات برمجة تطبيقات Watson لتوسيع ®قوة التطبيق لديك.
الجدولة الذكية

ينشر حاوية الحوسبة تلقائيًا على مضيفي الحوسبة استنادًا إلى الموارد المتاحة عبر المجموعة.
الشفاء الذاتي حاوية

قم بتكوين مجموعة Kubernetes المخصصة التي تقوم بالتوزيع التلقائي والاسترداد التلقائي حسب السياسات المحددة.
التسجيل والمراقبة

استخدم خدمة التسجيل والمقاييس المدمجة لمراقبة أداء المجموعات والحاويات.
الوظائف الإضافية للقدرات ISTIO على IBM Cloud

توصيل شبكات الخدمة المصغرة وإدارتها وتأمينها - بغض النظر عن النظام الأساسي أو المصدر أو البائع.

 انظر ISTIO على IBM Cloud كناتيف على IBM Cloud

قم ببناء السحابة الأصلية وتشغيلها وتشغيلها بدون خادم على Kubernetes.

 راجع Knative على سحابة IBM Cloud تيكتون على IBM Cloud

أنشئ خطوط أنابيب CI/CD الأصلية لـ Kubernetes بأقصى سرعة ومرونة.

 شاهد Tekton على سحابة IBM Cloud
عملاؤنا الاتحاد للطيران

اجعل عمليات تسجيل الوصول في المطارات سريعة وسهلة من خلال نشر السحابة في بيئات مختلفة حسب الحاجة للامتثال للوائح حماية البيانات المحلية.

 اقرأ دراسة الحالة إكسون موبيل

قم بتوسيع النطاق، وأضف قدرًا كبيرًا من مرونة IBM Kubernetes Service.

 اقرأ دراسة الحالة هاري روزين

قام متجر التجزئة للملابس الرجالية الفاخرة بتحويل أعمال التجزئة للملابس الرجالية الفاخرة رقميًا باستخدام IBM Cloud Kubernetes Service كأساس لتطبيق تجربة العملاء الشخصية للغاية.

 اقرأ دراسة الحالة CRM.com

شركة برمجيات الفوترة إلغاء القفل القابل للتسييل لزيادة ولاء العملاء من خلال منصة السحابة الأصلية مع حل مرن مُدار بالكامل ®مرن.

 اقرأ دراسة الحالة الحلول المتكاملة (SISA)

مرفق مرفق الخدمات الشركات وغيرها في الأرجنتين بترقية البنية التحتية للمعلومات بالحاويات، ثم حركة المعلومات المتنوعة بأكملها.

 اقرأ دراسة الحالة ALM

تقوم شركة المعلومات والاستخبارات بتطوير الاستراتيجية التسويقية لتلبية المعايير الجديدة من خلال وضع موقع طبقة الإنترنت الخاصة بطبقة الإنترنت الخاصة بشركة تكنولوجيا المعلومات في دفتر حسابات متوافق مع مجموعة Kubernetes.

 اقرأ دراسة الحالة
الموارد قابل للتوسع للتوسع في التطبيق على الويب على Kubernetes

تعلّم كيفية إنشاء مجموعة البيانات الخاصة بك وإعداد نموذج لتصنيف الصور. تتوفر النماذج في Tensorflow ويتم تشغيلها على مجموعة Kubernetes العنقودية.

 تعرَّف على المزيد ينشر التطبيق مع تيكتون

تعرف على كيفية بناء ونشر تطبيق إلى مجموعة Kubernetes على IBM Cloud ، باستخدام خط أنابيب Tekton.

 خذ البرنامج التعليمي IBM Cloud تدريب للمطورين

قم ببناء مهارات Kubernetes من خلال الدورات التدريبية الواردة في شهادة المطور المحترف IBM Cloud.

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    قم ببناء مهارات Kubernetes من خلال الدورات التدريبية التي تتضمنها شهادة IBM Cloud مهندس معماري محترف.

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      الأسئلة المتداولة

      احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول IBM Cloud Kubernetes Service.

      IBM Cloud Kubernetes Service توفر خدمة حاوية حاوية مُدارة بالكامل لـ Docker (OCI) حاوية حاوية، بحيث يمكن للعملاء نشر حاويات حاوية على مجموعة من مضيفي الحوسبة وإدارة تلك الحاويات لاحقًا. تتم جدولة الحوسبة تلقائيًا ووضعها على مضيفي الحوسبة المتاحين بناءً على متطلباتك وتوافرها في المجموعة.

      يتم تزويد كل مجموعة عنقودية بـ Kubernetes الرئيسي IBM الذي يقوم بتشغيلها وإدارتها، وينشر العامل العامل في البنية التحتية المملوكة للعميل. عامل العقدة الخاص بك هو مستجر واحد مخصص لك، العميل. قم بإدارة العقدة العاملة الخاصة بك باستخدام IBM-الأدوات المتوفرة لتصحيح نظام التشغيل وتحديثات نظام التشغيل وإصدارات Kubernetes الجديدة.

       

      شاهد من الداخل IBM Cloud Kubernetes Service

      باستخدام IBM Cloud Kubernetes Service ، يمكنك نشر Docker Docker في حجيرات تعمل على العقدة العاملة لديك. تأتي العقدة العاملة مزودة بمجموعة من الإضافات الإضافية لمساعدتك في إدارة حاويتك. قم بتثبيت المزيد من الوظائف الإضافية من خلال Helm، وهو مدير حزم Kubernetes. يمكن لهذه الوظائف الإضافية أن توسع نطاق التطبيق الخاص بك من خلال خدمات لوحة المعلومات والتسجيل IBM Cloud و ®IBM واتسون وغيرها.

      تعرف على Docker و IBM Cloud Kubernetes

      في IBM Cloud Kubernetes Service ، يمكنك تمكين التحجيم التلقائي الأفقي للحجيات لزيادة أو تقليل حجياتك تلقائيًا استجابةً لاحتياجاتك من حجيات التشغيل.

      نشر تطبيق Kubernetes الأصلي في المجموعات

      أنت تريد التحكم والوصول إلى البنية التحتية للحوسبة التي تعمل بالحاويات والوصول إليها لضمان حصول التطبيق على احتياجاتك من المعلومات التكنولوجية. أنت تريد أيضًا بيئة مستقرة لعمليات التطبيق وانخفاض تكاليف الصيانة. IBM Cloud Kubernetes Service يدير النظام الرئيسي، مما يعفيك من الاضطرار إلى إدارة نظام التشغيل المضيف، وعملية تحديث إصدار Kubernetes.

      تعلم مسؤوليات إدارة المجموعة

      يمكنك توفير Block Storage لمجموعتك العنقودية واستخدام التخزين من قبل التطبيق الخاص بك كمخزن بيانات دائم. IBM Cloud Kubernetes Service يوفر فئات التخزين Kubernetes التخزين المحددة مسبقًا التي يمكنك استخدامها لاختيار سعة Block Storage وخصائص الأداء التي تلبي متطلبات التطبيق لديك.

      تخزين البيانات على وحدة التخزين السحابي السحابية IBM Cloud Block Storage

      يتكامل IBM Cloud Kubernetes Service بشكل كامل مع العنوان IP الخاص بـ IBM سحابية سحابية العنوان IP، وتوجيه الشبكة، و ACL، وموازنة التحميل وجدر الحماية للقدرات. عندما تقوم بنشر مجموعات قياسية، يمكنك تحديد الشبكة الافتراضية للعامل الخاص بك التي توفر تجزئة الشبكة وعزلها. يتم إعداد كل مجموعة مع نُهج شبكة محددة مسبقاً.

      تعلم كيفية إنشاء مجموعة عنقودية

      يتم إعداد كل مجموعة عنقودية كمجموعة عنقودية ذات مستأجر واحد مخصص لك فقط. لتأمين الاتصال بين خادم Kubernetes API وخادم Kubernetes API والعامل الخاص بك، يستخدم العامل IBM Cloud Kubernetes Service نفق OpenVPN وشهادات TLS، ويراقب الشبكة الرئيسية لكشف الهجمات الضارة ومعالجتها. يمكنك التحكم في وصول المستخدم إلى موارد المجموعة.

      راجع أمان خدمة IBM Cloud Kubernetes Service IBM Cloud Kubernetes

      الحصول على سجل صور Docker الخاص كخدمة في المنصة. يحتوي كل مستأجر في IBM Cloud Container Registry على سجل مستضاف خاص، تم إنشاؤه باستخدام سجل Docker v2 لتأمين التخزين الآمن لصور Docker في السحابة. تقوم سياسة Vulnerability Advisor المدمجة بمسح الصور باستخدام IBM X-Force Exchange و تكنولوجيا المعلومات ISO27k بمسح مباشر للصور مع و تكنولوجيا المعلومات ISO27k يمسح حزم وحزم حية.

      ابدأ بصورة داتاشيلد-باربيكان

      مع خدمة IBM Cloud Kubernetes Service، يمكنك التحكم في مجموعتك ويمكنك تنفيذ جدولة Kubernetes المخصصة الخاصة بك ومنطق التقارب لعمليات نشر Kubernetes الخاصة بك.

      نشر تطبيق Kubernetes الأصلي في المجموعات
      المنتجات ذات الصلة محرك الشفرة السحابية IBM Cloud Code Engine

      قم بتشغيل تطبيقك أو وظيفتك أو حاويتك على منصة بدون خادم مُدارة.

       Red Hat OpenShift on IBM Cloud

      نشر وأمان أحمال التشغيل علىRed Hat OpenShift الأصلي مع أدوات تركز على المطورين لتشغيل التطبيق المتاح بشكل كبير.

       IBM Cloud Databases الخدمات

      استكمل البنية الأساسية لـ Kubernetes بمجموعة كاملة من الخدمات المُدارة للبيانات والتحليلات.

       الخدمات الاستشارية لتطوير السحابة التطبيق السحابة

      يؤدي استخدام بناء السحابة الأصلية لبناء الاستراتيجية الاستراتيجية إلى تسريع الابتكار بتكلفة أقل، وتحقيق وقت أسرع للتسويق ودفع نمو الإيرادات من خلال منصات مفتوحة وآمنة ومفتوحة ومأمونة ومفتوحة.

       خدمات تحديث التطبيقات

      بدعم من IBM Cloud Paks و ®Red Hat OpenShift، نقوم بتسريع الجداول الزمنية للتطبيق من أشهر إلى أسابيع وتقليل التكاليف بنسبة تزيد عن 30%.

       سحابة هجينة الاستراتيجية والخدمات الاستشارية المعمارية

      نحن نعمل معكم لتحديد السحابة السحابة الاستراتيجية ونموذج التشغيل والطريقة والنظام البنائي لدعم احتياجات الأعمال الأساسية والابتكار في أي سحابة متعددة هجينة.

      الخطوات التالية
      حساب سحابة IBM Cloud مجاناً

      قم بإنشاء حساب مجاني على IBM Cloud وجرّب  IBM Kubernetes النظام البنائي حلول النظام البنائي.

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      قم بتهيئة مجموعة Kubernetes العنقودية الخاصة بك وتسعيرها وعرض أسعارها.

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