تُعَد Istio تقنية مفتوحة تُتيح للمطورين ربط شبكات الخدمات المصغرة المختلفة وإدارتها وتأمينها بسهولة، بغض النظر عن المنصة أو المصدر أو المزوِّد. تُعَد Istio حاليًا من أسرع المشاريع مفتوحة المصدر نموًا استنادًا إلى عدد المساهمين على GitHub، وتكمن قوتها في مجتمعها. تفخر IBM بكونها من المؤسسين والمساهمين في مشروع Istio، وبدورها القيادي في مجموعات العمل التابعة له.