Istio

ربط الخدمات المصغرة وتأمينها والتحكم فيها ومراقبتها على نطاق واسع.

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نمط هندسي من أشكال بيضاء ورمادية وزرقاء متشابكة يُكوِّن وهمًا بصريًّا ثلاثي الأبعاد لافتًا للنظر.

مسار سهل إلى Kubernetes

تُعَد Istio تقنية مفتوحة تُتيح للمطورين ربط شبكات الخدمات المصغرة المختلفة وإدارتها وتأمينها بسهولة، بغض النظر عن المنصة أو المصدر أو المزوِّد. تُعَد Istio حاليًا من أسرع المشاريع مفتوحة المصدر نموًا استنادًا إلى عدد المساهمين على GitHub، وتكمن قوتها في مجتمعها. تفخر IBM بكونها من المؤسسين والمساهمين في مشروع Istio، وبدورها القيادي في مجموعات العمل التابعة له.

 تنزيل كتاب O’Reilly الإلكتروني - شرح Istio شرح شبكة خدمة Istio
التثبيت السلس

نقرة واحدة فقط تكفي لتشغيل مكونات Istio الأساسية وأدوات التتبُّع والمراقبة والتصوُّر.
إدارة التحديثات

تحدِّث IBM® Cloud جميع مكونات Istio وتُدير دورة حياة مكونات طبقة التحكم.
تكامل أدوات المنصة

يعمل Istio بشكل مثالي مع IBM® Cloud Log Analysis وIBM® Cloud Monitoring.
بنية Istio مع تدفق حركة مرور شبكي
تشغيل Istio بنقرة واحدة

يتوفر Istio على IBM Cloud Kubernetes Service كإضافة مُدارة يتم دمجها مباشرة مع مجموعة Kubernetes الخاصة بك. بنقرة واحدة، يتم نشر مثيل Istio مُعَدّ وجاهز للإنتاج على مجموعة IBM Cloud Kubernetes Service.

 عرض الوثائق

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من الألف إلى الياء: الحاويات وKubernetes

إعداد التطبيق ونشره؛ توسيع نطاق التطبيقات وتحديثها باستخدام خدمات IBM® Watson.

 الخدمات المصغرة مع Istio

تعرَّف على كيفية عمل الطريقة ذات الـ 12عاملًا، والخدمات المصغرة، وIstio ضمن IBM Cloud Kubernetes Service.

 ما وراء الأساسيات

ثبّت Istio إلى جانب الخدمات المصغّرة كتطبيق تجريبي (Guestbook)، وقم بنشره على مجموعة.
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