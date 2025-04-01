نمو البيانات يفوق الميزانية باستمرار. مع وجود نظام المعلومات المتكامل، يزداد عبء تكاليف السحابة على حساب مجموعة السحابة. وعلى الرغم من أن الأدوات التفاعلية قد تكون الخيار المعتاد، إلا أن منصات هذه الأدوات كثيفة التكلفة تتطلب تضحيات في تقديم الخدمة.

IBM Cloud السجلات، تقوم أداة إدارة السجلات بتحويل بيانات السجلات إلى سجلات قابلة للتنفيذ، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز موثوقية النظام. مدمج بالكامل مع IBM Cloud، IBM Cloud السجلات مما يتيح سرعة إصدار كشف المشكلات وتحسين الأداء ويضمن توافقًا أمنيًا قويًا دون الحاجة إلى فهرسة السجلات التقليدية.