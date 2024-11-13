ما المقصود بقابلية الملاحظة؟

تُسهم قابلية الملاحظة بدور بالغ الأهمية في الحفاظ على توفر الأنظمة الحديثة، وأدائها، وأمانها، سواء في البيئات البرمجية أو بيئات الحوسبة السحابية.

يأتي مصطلح "قابلية الملاحظة" من نظرية التحكم، وهي نظرية هندسية تهتم بأتمتة التحكم في الأنظمة الديناميكية، مثل تنظيم تدفق المياه عبر أنبوب بناءً على ملاحظات من نظام التحكم في التدفق.

توفر قابلية الملاحظة رؤية متعمقة لتكدسات التقنيات الحديثة والموزعة، ما يمكّن من التعرف على المشكلات وحلها تلقائيًا وفي الوقت الفعلي. فكلما كان النظام أكثر قابلية للملاحظة، كان بمقدور فرق تكنولوجيا المعلومات الانتقال بسرعة ودقة أكبر من مشكلة أداء محددة إلى سببها الأساسي، دون الحاجة إلى اختبارات إضافية أو كتابة تعليمات برمجية جديدة.

في عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) والحوسبة السحابية، تتطلب قابلية الملاحظة أدوات برمجية تقوم بتجميع وتنسيق وتحليل تدفق مستمر من بيانات الأداء من التطبيقات والأجهزة والشبكات التي تعمل عليها. ويمكن للفرق بعد ذلك استخدام هذه البيانات لمراقبة التطبيقات والشبكات واستكشاف أخطائها وإصلاحها، وفي النهاية تحسين تجربة العملاء وتلبية متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وغيرها من متطلبات العمل.

غالبًا ما يتم الخلط بين قابلية الملاحظة ومفاهيم مثل مراقبة أداء التطبيقات و إدارة أداء الشبكات (NPM). ومع ذلك، تُعد أدوات قابلية الملاحظة تطورًا طبيعيًا لمراقبة أداء التطبيقات وطرق جمع بيانات إدارة أداء الشبكات. فهي أكثر ملاءمة للتعامل مع الطبيعة الموزعة والديناميكية بشكل متزايد لنشر تطبيق السحابة الأصلية .

قابلية الملاحظة لا تحل محل مناهج المراقبة الأخرى، بل تُحسّنها وتتوسع فيها.