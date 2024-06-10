ما المقصود بالحوسبة من دون خادم؟

لا يعني مصطلح من دون خادم أنه "لا توجد خوادم". على الرغم من الاسم، فإن الخوادم تُدار في الحوسبة من دون خادم من قِبل مزود خدمة سحابية (CSP). يصف مصطلح من دون خادم تجربة المطور مع هذه الخوادم—فهي غير مرئية للمطور، الذي لا يراها أو يديرها أو يتفاعل معها بأي شكل من الأشكال.

يمكن للمطورين التركيز على كتابة أفضل رمز للتطبيق الأمامي ومنطق الأعمال مع الحوسبة من دون خادم. كل ما يحتاجون إليه هو كتابة رمز التطبيق الخاص بهم ونشره في حاويات يديرها مزود خدمة سحابية.

يتولى مزود السحابة بقية المهام—توفير البنية التحتية السحابية المطلوبة لتشغيل الرمز وتوسيع نطاق البنية التحتية وتقليصه حسب الحاجة—ويكون مسؤولاً أيضًا عن كل عمليات إدارة البنية التحتية الروتينية وصيانتها، مثل تحديثات نظام التشغيل والتصحيحات وإدارة الأمن وتخطيط السعة ومراقبة النظام وغير ذلك.

علاوة على ذلك، لا يدفع المطورون أبدًا مقابل السعة غير المستغلة مع الخدمات من دون خادم. يشغل مزود السحابة موارد الحوسبة المطلوبة ويوفرها عند الطلب عند تنفيذ الرموز ويُلغي تشغيلها مرة أخرى—ما يسمى "التوسع إلى الصفر"—عند توقف التنفيذ. وتبدأ الفوترة عند بدء التنفيذ وتنتهي عند توقف التنفيذ؛ وعادةً ما يعتمد التسعير على وقت التنفيذ والموارد المطلوبة.

إلى جانب البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والوظيفة كخدمة (FaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS)، أصبحت الخدمات من دون خادم من الخدمات السحابية الرائدة. وفقًا لتقرير صادر عن SkyQuest Technology، بلغت قيمة السوق العالمية للبنية من دون خادم 8.01 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو من 9.84 مليارات دولار أمريكي في عام 2023 إلى 50.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 20311. واليوم، يقدم كل مزود خدمة سحابية رائد منصة من دون خادم، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS Lambda)، وMicrosoft Azure (Azure Functions)، وGoogle Cloud (Google Cloud Functions)، وIBM Cloud® (IBM Cloud Code Engine).

تشكل الحوسبة من دون خادم والخدمات المصغرة والحاويات معًا ثلاثية من التقنيات التي تشكل أساس تطوير تطبيقات السحابة الأصلية.

شاهد هذا الفيديو للاطلاع على شرح مفصل عن الخدمات دون خادم والمجموعة من دون خادم (6:37).