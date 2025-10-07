IBM Cloud Load Balancer

موازنة أحمال مبسَّطة لخوادم تطبيقات أعمالك

التوفير لبيئة VPC التوفير للبنية الكلاسيكية
لقطة قريبة بملء الإطار لصفوف من كابلات الخوادم الزرقاء.

ما IBM Cloud Load Balancer؟

باستخدام أجهزة IBM® Cloud Load Balancer، يمكنك توزيع حركة المرور بين خوادمك لتحسين وقت التشغيل. كما يمكنك توسيع تطبيقاتك بسهولة عن طريق إضافة خوادم أو إزالتها، مع أقل تأثير ممكن في تدفقات الحركة. توفِّر IBM Cloud موازنات أحمال لكلٍّ من بيئة VPC والبنية الكلاسيكية. ففي بيئة VPC، يوجد نوعان من موازنات الأحمال: موازنات التطبيقات وموازنات الشبكات. وفي البنية الكلاسيكية، تقدِّم IBM Cloud عدة خيارات تشمل IBM Cloud Load Balancer وأجهزة Citrix NetScaler.

     ما موازن الأحمال؟ (8:07 دقائق)
    اكتشاف أعطال الخوادم بسرعة

    مراقبة سلامة الخوادم للمساعدة على تجنُّب توجيه الحركة إلى الخوادم المعطَّلة.
    تفريغ مصافحة SSL

    السماح للخوادم بتخصيص دوراتها لمعالجة التطبيقات الفعلية.
    التوزيع الذكي لحركة المرور

    موازنة حركة المرور باستخدام أسلوب التناوب (Round Robin)، أو التناوب الموزون (Weighted Round Robin)، أو أقل عدد من الاتصالات (Least Connections). الاختيار بين قدرات موازنة الأحمال على مستوى طبقة الشبكة (الطبقة 4) وطبقة التطبيقات (الطبقة 7) ضمن نموذج OSI ذي السبع طبقات.
    الميزات المرنة والنشر المرن

    اختر الميزات الأنسب لاحتياجاتك. يمكن تنفيذ التوفير والإدارة من خلال واجهة المستخدم، أو واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو سطر الأوامر (CLI)، أو Terraform.

    وفِّر 1,000 دولار أمريكي

    احصل على أرصدة بقيمة 1000 دولار أمريكي لاستخدامها في أي من موارد IBM VPC الجديدة—بما في ذلك جميع عناصر الشبكة والتخزين.

    طبِّق الرمز VPC1000

    كيفية استخدام موازنات الأحمال

    موازن أحمال التطبيقات

    توزيع حركة المرور من الطبقة الرابعة والطبقة السابعة بين عدة مثيلات خوادم.

         التكوين والتسعير وعرض الأسعار     موازنات أحمال الشبكة

    توزيع طلبات عملاء الطبقة 4 بين خوادم أعباء العمل.

         التكوين والتسعير وعرض الأسعار     المقارنة بين العروض

    اكتشِف الخيار الأنسب لأعباء عملك.

         قارِن الآن
    IBM Cloud Load Balancer

    مراقبة سلامة الخوادم والحماية من أعطالها.

         البدء     أجهزة Citrix NetScaler

    الحصول على ميزات متقدمة وأداء عالٍ.

         البدء     المقارنة بين العروض


    تعرَّف على الخيار الأنسب لحجم عملك أو عبء العمل الخاص بك.

         قارِن الآن
    موازن أحمال التطبيقات

    توزيع حركة المرور من الطبقة الرابعة والطبقة السابعة بين عدة مثيلات خوادم.

         التكوين والتسعير وعرض الأسعار     موازنات أحمال الشبكة

    توزيع طلبات عملاء الطبقة 4 بين خوادم أعباء العمل.

         التكوين والتسعير وعرض الأسعار     المقارنة بين العروض

    اكتشِف الخيار الأنسب لأعباء عملك.

         قارِن الآن
    IBM Cloud Load Balancer

    مراقبة سلامة الخوادم والحماية من أعطالها.

         البدء     أجهزة Citrix NetScaler

    الحصول على ميزات متقدمة وأداء عالٍ.

         البدء     المقارنة بين العروض


    تعرَّف على الخيار الأنسب لحجم عملك أو عبء العمل الخاص بك.

         قارِن الآن

    حالات الاستخدام

    رسم توضيحي يُظهر شخصًا يتفاعل مع شاشة كمبيوتر متصلة بالسحابة وعدة خوادم كمبيوتر.

    نبذة عن IBM Cloud Network Load Balancer for VPC

    استخدِم IBM Cloud Network Load Balancer for VPC (NLB) لتوزيع الحركة بين عدة خوادم ضمن منطقة VPC نفسها. يمكن لموازنات أحمال الشبكة قبول الأعضاء من جميع مناطق التوافر الثلاث، بينما يقع موازن الأحمال نفسه في منطقة محددة واحدة.
    رسم توضيحي يُظهر شخصًا يستخدم الكمبيوتر المحمول وكيفية ارتباطه بالخوادم والأمان والوصول إلى السحابة.

    نشر أعباء العمل المعزولة

    يشرح هذا البرنامج التعليمي خطوات إعداد أعباء عمل عالية التوافر ومعزولة من خلال توفير شبكات IBM Cloud Virtual Private Clouds (VPCs). ستُنشئ مثيلات خوادم افتراضية (VSIs) في عدة مناطق ضمن منطقة واحدة لضمان توافر التطبيق العالي. ستُنشئ أيضًا مثيلات خوادم افتراضية (VSIs) إضافية في منطقة ثانية وتكوِّن موازن أحمال عالميًا (GLB) لضمان التوافر العالي بين المناطق وتقليل زمن انتقال الشبكة للمستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة.

      منتجات ذات صلة

      أمن الشبكة في IBM Cloud

      حماية شبكتك باستخدام جدران الحماية ومجموعات الأمان لتعزيز حماية كلٍّ من الخوادم والمستخدمين.

       IBM Cloud Kubernetes Service

      تجربة Kubernetes مبسَّطة لنشر المجموعات وإدارتها. توسيع نطاق تطبيقاتك من النقل المباشر إلى التطبيقات السحابية الأصلية.

       IBM Cloud Internet Services

      خدمات شبكة الحافة المحسَّنة التي تحمي التطبيقات وتحسِّن أداءَها من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) وسرقة البيانات وهجمات الروبوتات.

       دون خادم على IBM Cloud

      تشغيل الحاوية أو كود التطبيق أو مهمة الدُفعة أو الوظيفة الخاصة بك على بيئة تشغيل الحاويات المُدارة بالكامل باستخدام IBM Cloud Code Engine.
      اتخِذ الخطوة التالية

      ابدأ باستخدام IBM Cloud Load Balancer في دقائق.

             التوفير لبيئة VPC التوفير للبنية الكلاسيكية
      مزيد من الطرق للاستكشاف شهادة IBM Cloud الخدمات السحابية