ركّز على كتابة التعليمات البرمجية التي تخدم عملاءك، لا على إدارة البنية التحتية
إن IBM Cloud Code Engine عبارة عن منصة دون خادم ومدارة بالكامل. يُمكنك جمع صور الحاوية، أو الوظائف المجمعة، أو مصدر الرمز البرمجي، أو الوظيفة معًا في مكان واحد واترك لمنصة IBM Cloud Code Engine أمر إدارة البنية التحتية الأساسية والمساعدة في تأمينها. لست في حاجة إلى تغيير حجم مجموعات الحاويات، أو نشرها، أو توسيعها بنفسك. ولا يتطلب الأمر التمتع بأي مهارات متقدمة في الشبكات.
يُمكنك بناء تطبيقات رائعة باللغة التي تختارها، ثم طرحها على العملاء بطريقة أسرع.
ادفع مقابل ما تستخدمه من موارد فقط.
استخدم تطبيقًا واحدًا للنشر والمساعدة في دمج تطبيقات الويب والحاويات والوظائف ومهام الدفعات المجمعة بشكل آمن.
لا حاجة إلى إدارة البنية التحتية. فقد لبَّينا كل ما يتعلق بتحديد الحجم وتوسيع النطاق والشبكات.
تؤَمَّن تطبيقاتك تلقائيًّا باستخدام SSL وتُعزَل عن أحمال التشغيل الأخرى.
يُمكن بناء صور حاويات لخدمات متعددة اللغات، ثم دفعها بسهولة إلى منصة دون خادم مُدارة وتوليد حركة الزيارات.
اختر نوع أحمال التشغيل الذي يناسب احتياجاتك على نحوٍ أفضل دون الحاجة إلى تعلّم العديد من المنتجات دون خادم. بُنيت منصة IBM Cloud Code Engine على التقنيات مفتوحة المصدر Kubernetes وKnative - وهو ما يتيح لك الوصول الكامل إلى أدوات النظام البنائي للحاوية والحفاظ على أحمال التشغيل محمولة.
يُساعد Code Engine في حماية تطبيقاتك من خلال الاستفادة من الزيارات المشفرة وعناصر التحكم الصارمة في الوصول. وتعمل البيئات المعزولة على تعزيز الأمن عن طريق فصل أحمال التشغيل. ويلتزم Code Engine بمجموعة واسعة من المعايير واللوائح السارية في المجال.
بصورة تلقائية، يُوسّع Code Engine ويضيق نطاق أحمال التشغيل صعودًا وهبوطًا، حتى يصل إلى الصفر عندما لا تكون هناك طلبات. ويُمكنك المساعدة في تلبية متطلبات العملاء بصورة دائمة بينما يكون الدفع مقابل الموارد التي تستهلكها فقط.
اجعل عناصر التشغيل حتى الاكتمال جزءًا من تطبيقك. وانقل المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا وتستهلك الكثير من الموارد إلى مهام غير متزامنة.
إن IBM Cloud Code Engine منصة دون خادم مُدارة بالكامل ويُمكن استخدامها لاستضافة تطبيقات السحابة الأصلية، سواء أكانت عبارة عن صور حاويات، أم تطبيقات مكوّنة من 12 عاملًا، أم وظائف، أم وظائف مجمعة، أم مجرد جزء من رمز برمجي. ويحصل المطورون على الأفضل من جميع العوالم ببساطة باختيار ميزة وقت التشغيل التي يريدونها بدلًا من الاضطرار إلى اختيار نوع واحد من منصات الاستضافة (CaaS، أو PaaS، أو FaaS) مع قيود وقت التشغيل الخاصة بكل منها. يُساعد IBM Cloud Code Engine في حل تعقيدات بيئة استضافة وقت التشغيل، وهو ما يسمح للمطورين بالتركيز في الرمز البرمجي لا إدارة البنية التحتية. كما تسمح IBM Cloud Code Engine للمطورين بنشر العديد من العناصر (صور الحاويات البرمجية، ومصدر الرمز البرمجي، والوظائف المجمعة، وما شابه) في تجربة مستخدم واحدة، وسوف تضبط حجم التطبيقات الناتجة ديناميكيًّا صعودًا وهبوطًا — حتى إلى الصفر — كي يدفع المستخدمون فقط عند تشغيل أحمال التشغيل الخاصة بهم فقط.
تعتمد منصة IBM Cloud Code Engine على Kubernetes، ولكنه يساعد في تقليل تعقيداته حتى يتمكن المطورون من التركيز في كتابة الرمز البرمجي بدلًا من الانشغال بإدارة بيئة الاستضافة. على الرغم من كون هذه التجربة رائعة لمعظم المستخدمين، إلا أن البعض قد يرغب في الوصول إلى تكوين Kubernetes الكامل (على سبيل المثال، للتكامل مع أعباء عمل Kubernetes الأخرى). وتُتيح IBM Cloud Code Engine ذلك من خلال عرض أدوات Kubernetes المعروفة (على سبيل المثال، kubectl).
منتجات Kubernetes
IBM Cloud Code Engine
IBM Cloud Kubernetes Service أو Red Hat OpenShift في IBM Cloud
منصة Red Hat OpenShift في التخزين المحلي
يتم التسليم في شكل
خدمة في IBM Cloud
خدمة في IBM Cloud
برنامج قابل للتثبيت محليًّا
الإيجار
متعدد المستأجرين (مجموعات مشتركة)
مستأجر واحد (مجموعة مخصصة)
مستأجر واحد (مجموعة مخصصة)
التكلفة
ادفع فقط عند تشغيل أعباء عمل (جيجابايت في الثانية ووحدة معالجة مركزية افتراضية في الثانية وبنظام الدعوات)
فوترة ثابتة للمجموعة بأكملها (حجم وقت المجموعة)
رسوم ترخيص ثابتة وتكلفة البنية التحتية
الغطاء النباتي
مُدارة بالكامل
مُدارة جزئيًّا
مُدارة ذاتيًّا
المهارات
لا يتطلب الأمر مهارات تتعلق بالحاوية، أو المجموعة، أو الشبكات، أو البنية التحتية
مطلوب مهارات في استخدام IBM Cloud Kubernetes Service/Red Hat OpenShift، والشبكات، والبنية التحتية
مطلوب مهارات في استخدام Red Hat OpenShift، والشبكات، والبنية التحتية
تشتمل منصة Code Engine على طبقة مجانية حتى تتمكن من تجربة Code Engine قبل الالتزام المالي. وهو حد شهري تتم إعادة تعيينه كل شهر، ويسمح لك بتشغيل تطبيقات ووظائف صغيرة. وبمجرد الوصول إلى الحد الأقصى للطبقة المجانية، ستختلف التكلفة بناءً على:
التطبيق عبارة عن عملية تكشف نقطة نهاية HTTP. يُمكنك استخدامه كواجهة خلفية لتطبيق الويب أو تطبيق الأجهزة المحمولة الذي تستخدمه وتوفير REST API وتطبيق الوكيل. وفي IBM Cloud Code Engine، يُمكنك تشغيل أمر CLI واحد. راجع البرنامج التعليمي لضبط كل شيء بطريقة صحيحة، مثل تشغيل صورة الحاوية، وكشف نقطة نهاية HTTPS، وإعداد الضبط التلقائي للحجم.
إذا كنت تريد التركيز فقط في كتابة مصدر الرمز البرمجي ولا تريد الاهتمام بعملية بناء الصورة، فيُمكنك استخدام ميزة بناء صور الحاوية. يُمكنك توفير مصدر الرمز البرمجي مباشرةً (باستخدام Git repo)، وتعمل IBM Cloud Code Engine على بناء وإدارة صورة الحاوية نيابةً عنك.
تدعم منصة IBM Cloud Code Engine اثنتَين من استراتيجيات البناء. الطريقة الأولى هي بناء Dockerfile، التي تستخدم أداة البناء Kaniko. والطريقة الثانية هي Buildpack في السحابة الأصلية، التي تستخدم Paketo Buildpacks.
بُنيت منصة IBM Cloud Code Engine على تقنيات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes وKnative - وهو ما يتيح لك الوصول الكامل إلى أدوات النظام البنائي للحاوية والحفاظ على أحمال التشغيل محمولة.
استمتع بخيارات التسعير المرنة، مثل الطبقة المجانية وخطة الدفع حسب الاستخدام.
اقرأ كل ما تحتاجه لبدء الاستخدام.