سرعان ما أصبحت مزايا دمج الذكاء الاصطناعي والتحكم في المرفق واضحة. بفضل دعم 1ft-seabass، تمكنت Smart Light من تنفيذ حل ترجمة الصوت بالذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل فعال، وهي خطوة ممتازة نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي وحالات التحكم في المرافق. فعلى وجه التحديد، تمكنت الشركة في غرفة الاختبار من التحكم بجهاز تكييف الهواء عبر الصوت، وتم تنفيذ هذا النموذج الأولي بسرعة في غضون أسبوعين تقريبًا.

بالإضافة إلى التحكم في تكييف الهواء، حققت Smart Light أيضًا التحكم في المعدات، مثل التحكم في الإضاءة والستائر، من خلال ربط Node-RED وIBM® Cloud Code Engine باستخدام بروتوكول MQTT. وقد أُجريت عدة تجارب لاختبار موجِّهات ​​الذكاء الاصطناعي في ساحة التجارب، وأسهمت القدرة على التكرار بسهولة في تسريع تطوير الحل الجديد.

في الماضي، كان يستغرق أسبوعًا لإكمال اختبار الموجِّهات باستخدام البرامج الموجودة في كل جهاز من أجهزة إنترنت الأشياء والواقع الممتد (XR) فقط. من خلال إجراء تجارب متعددة ومرنة على السحابة، تمكنت Smart Light من إكمال العملية نفسها في حوالي ثلاثة أيام، وهو ما يمثل تحسنًا في الكفاءة بنسبة 50% تقريبًا. ورغم أن هذه الحالة كانت بسيطة وتقتصر على التشغيل/إيقاف التشغيل، فإن الفوائد ستكون أكبر بكثير في الحالات الأكثر تعقيدًا.