تستخدم شركة Smart Light منصة IBM® watsonx.ai لإنشاء سير عمل جديد للذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل التحكم في المرافق
يمتلك التحكم في المرافق جوانب متعلقة بإنترنت الأشياء تختلف باختلاف طبيعة كل مساحة. وتواجه التدفقات الحوارية التقليدية الموجودة بالفعل في مكبرات الصوت الذكية صعوبة في التكيف مع هذه الحالات المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، كان من الصعب استخدام تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)، التي أصبحت شائعة مؤخرًا، في هذا السيناريو.
ونظرًا إلى أن التحكم في المرافق يشمل مجموعة متنوعة من البروتوكولات، احتاجت شركة Smart Light، وهي شركة يابانية متخصصة في دمج الأنظمة الكهربائية، إلى جسر تقني يمكنه التعامل بفعالية مع تنسيق الصوت والذكاء الاصطناعي التوليدي.
في البداية، عملت Smart Light على تطوير تدفقات حوارية فعالة. واختارت الشركة طريقة تتيح لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي فهم سياق النص المنسوخ من الصوت. كما اعتمدت على 1ft-seabass، وهو استوديو تقني مستقل، للدعم الفني والتخطيط المعماري الشامل والتكامل من منتجات IBM.
نظرًا إلى عدم توفر العديد من الأمثلة في السوق، اضطرت Smart Light إلى التجربة والتحقق من سير العمل الخاص بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تم إنشاؤه حديثًا. استخدمت Smart Light استوديو الذكاء الاصطناعي من فئة المؤسسات IBM® watsonx.ai كجوهر حلولها وركزت على نظام يسمح بنظام التجربة والخطأ باستخدام واجهة مستخدم رسومية (GUI).
تم استخدام منصة IBM® Cloud Code Engine بدون خادم لتحويل بروتوكولات التحكم في المعدات. تم توحيد واجهته مع بروتوكول المراسلة نقل قائمة انتظار الرسائل عن بُعد (MQTT) باستخدام أداة التطوير Node-RED. إضافة إلى ذلك، تم تفسير سياق أمر التشغيل/إيقاف التشغيل بواسطة watsonx.ai وربطه بواسطة IBM® Cloud Code Engine.
سرعان ما أصبحت مزايا دمج الذكاء الاصطناعي والتحكم في المرفق واضحة. بفضل دعم 1ft-seabass، تمكنت Smart Light من تنفيذ حل ترجمة الصوت بالذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل فعال، وهي خطوة ممتازة نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي وحالات التحكم في المرافق. فعلى وجه التحديد، تمكنت الشركة في غرفة الاختبار من التحكم بجهاز تكييف الهواء عبر الصوت، وتم تنفيذ هذا النموذج الأولي بسرعة في غضون أسبوعين تقريبًا.
بالإضافة إلى التحكم في تكييف الهواء، حققت Smart Light أيضًا التحكم في المعدات، مثل التحكم في الإضاءة والستائر، من خلال ربط Node-RED وIBM® Cloud Code Engine باستخدام بروتوكول MQTT. وقد أُجريت عدة تجارب لاختبار موجِّهات الذكاء الاصطناعي في ساحة التجارب، وأسهمت القدرة على التكرار بسهولة في تسريع تطوير الحل الجديد.
في الماضي، كان يستغرق أسبوعًا لإكمال اختبار الموجِّهات باستخدام البرامج الموجودة في كل جهاز من أجهزة إنترنت الأشياء والواقع الممتد (XR) فقط. من خلال إجراء تجارب متعددة ومرنة على السحابة، تمكنت Smart Light من إكمال العملية نفسها في حوالي ثلاثة أيام، وهو ما يمثل تحسنًا في الكفاءة بنسبة 50% تقريبًا. ورغم أن هذه الحالة كانت بسيطة وتقتصر على التشغيل/إيقاف التشغيل، فإن الفوائد ستكون أكبر بكثير في الحالات الأكثر تعقيدًا.
Smart Light هي شركة مقرها طوكيو تأسست عام 2011. من خلال فريق مكون من أربعة موظفين، تتخصص Smart Light في دمج الإضاءة وتكييف الهواء والأنظمة الأخرى التي تعمل بالكهرباء في مباني المكاتب والمرافق التجارية. من خلال الاستفادة من الأنظمة المفتوحة ودمجها مع تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي المتطورة، تركز الشركة على إنشاء حلول موفرة للطاقة ومولدة للقيمة.
1ft-seabass هو استوديو تقني مستقل أسسه Seigo Tanaka في عام 2004. استنادًا إلى تقنيات الواجهات الأمامية للويب، يقدِّر الاستوديو المنهج الذي يجمع بين المعلومات والواجهات. وفي الآونة الأخيرة، يعمل الاستوديو في مجالات التطوير والاستشارات الفنية وتقديم المحاضرات التي تتناول تقنيات مثل إنترنت الأشياء والواقع الممتد والذكاء الاصطناعي التوليدي.
يساعد IBM® watsonx.ai الشركات على بناء حلول ذكاء اصطناعي مخصصة تناسب احتياجاتها الخاصة.
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