IBM Cloud Internet Services

حماية عالية الأداء من الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS)

البدء احصل على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يوما
رسم توضيحي يوضح IBM Cloud Internet Services

وفِّر 1,000 دولار أمريكي

احصل على أرصدة بقيمة 1000 دولار أمريكي لاستخدامها في أي من موارد IBM VPC الجديدة—بما في ذلك جميع عناصر الشبكة والتخزين.

طبِّق الرمز VPC1000

ما هي خدمات IBM Cloud Internet Services؟

خدمات IBM Cloud Internet Services هي مجموعة قوية من المنتجات المتكاملة التي تتيح للمستخدمين تطوير مواقع ويب وتطبيقات وواجهات برمجة تطبيقات سريعة وآمنة وموثوقة.

حافظ على توفر مواقع الويب والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات بشكل كبير وفعال من خلال حماية السحابة المتاحة دائمًا ضد الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS). خفِّف تلقائيًا من الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) الذي يعطل حركة البيانات من خوادمك أو خدماتك أو شبكاتك، بما في ذلك:

  • هجمات طبقة التطبيقات التي تنشئ صفحات ويب استجابة لطلبات HTTP
  • هجمات البروتوكول التي تستهلك سعة الخادم لتجعل الوصول إلى موقعك غير ممكن
  • الهجمات الحجمية التي تُحدث ازدحامًا وتستهلك النطاق الترددي المتاح
 تعرف على المزيد حول CIS استكشف خططنا

السمات الرئيسية

حماية من الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS)

احصل على مجموعة قوية من القدرات لتخفيف الهجمات الحجمية (Volumetric) وهجمات البروتوكول وهجمات التطبيقات.
جدار حماية تطبيقات الويب (WAF)

قم بإعداد جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) لتأمين طبقة التطبيق (Layer 7)، بينما يتم حظر حركة المرور من الشبكات المصدر.
موازن التحميل العالمي (GLB)

قم بإعداد موازن التحميل لتقليل المسافة التي يقطعها المحتوى عبر التوجيه بشكل مناسب. 
حماية عالية الأداء من الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS)

حافظ على توافر المواقع والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وعلى أدائها العالي. تصدَّ للهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) التي تعطل حركة مرور البيانات من خوادمك أو خدماتك أو شبكاتك. تؤدي هجمات طبقة التطبيقات إلى إنشاء صفحات ويب استجابة لطلبات HTTP. تستهلك هجمات البروتوكول سعة الخادم مما يجعل الوصول إلى الهدف غير ممكن. تُحدث الهجمات الحجمية ازدحامًا وتستهلك النطاق الترددي المتاح.

 استكشف منشور المدونة

Cloudflare on IBM Cloud

خدمات متكاملة تماماً

توفر Cloudflare on IBM Cloud تجربة مستخدم موحّدة دون الحاجة إلى إدارة خدمات متعددة منفصلة.
تجربة عملاء غنية

عزِّز مشاركة العملاء وزِد معدلات التحويل من خلال تجارب مواقع ويب أسرع وأكثر ثراءً.
نموذج التسعير الثابت

تعتمد IBM Cloud Internet Services على نموذج الفوترة التنبؤية يمنحك معرفة دقيقة بالمبلغ الذي ستدفعه كل شهر.
التوجيه الذكي

تستخدم Cloudflare تقنية Argo Smart Routing لتوجيه حركة مرور الويب عبر أسرع وأكثر الروابط موثوقية.
تخزين مؤقت مضبوط

يسهم تخزين المحتوى مؤقتًا على الشبكة في تقليل الحاجة إلى جلب المحتوى من الخوادم أو المصادر المستضافة.
تحسين الويب

تتضمّن Cloudflare مجموعة من تحسينات الويب لتحسين أداء أصول الإنترنت.

الفوائد

امرأة تحمل جهازًا لوحيًا رقميًا
الأداء والموثوقية

قم بترقية أداء تطبيقاتك من خلال تحسين التجارب على الأجهزة المحمولة، وضمان توفر التطبيقات وتسريع أدائها.

 استكشف الورقة التقنية الخاصة بالأداء.
كاميرتا مراقبة مثبتتان على سطح خارجي لمبنى
الأمان

احصل على منتج مصمم للحماية من التهديدات عبر الإنترنت مثل اختراق أمن البيانات وإساءة استخدام الروبوتات.

 عبارة نشطة تثير المعارف
امرأة تحمل جهازًا لوحيًا رقميًا
الأداء والموثوقية

قم بترقية أداء تطبيقاتك من خلال تحسين التجارب على الأجهزة المحمولة، وضمان توفر التطبيقات وتسريع أدائها.

 استكشف الورقة التقنية الخاصة بالأداء.
كاميرتا مراقبة مثبتتان على سطح خارجي لمبنى
الأمان

احصل على منتج مصمم للحماية من التهديدات عبر الإنترنت مثل اختراق أمن البيانات وإساءة استخدام الروبوتات.

 عبارة نشطة تثير المعارف

كيفية الاستخدام

أحمال تشغيل معزولة ضمن بيئة VPC

انشر أعباء العمل المعزولة عبر مواقع ومناطق متعددة

 استكشف أحمال العمل المعزولة في بيئة VPC.
مجموعات Kubernetes متعددة المناطق مؤمَّنة.

انشر تطبيقًا على مجموعات Kubernetes متعددة.

 تعرّف على المزيد
تطبيقات عالمية تتميّز بتوافر عالٍ.

انشر تطبيقًا متصلًا بالإنترنت.

 تعرّف على المزيد

قصص العملاء

شعار MOVIUS
Movius

أظهر العملاء رضاهم عن التجارب متعددة القنوات في التفاعل مع منصة IBM Cloud.

 اقرأ قصة Movius
شعار Daimler Trucks
شركة Daimler Trucks North America

يتجه المطورون نحو تزايد الطلب على تطبيقات تقنية المعلومات (IT) بفضل إمكانات التطوير المتقدمة عبر IBM UrbanCode Deploy.

 اقرأ قصة شركة Daimler

الأسئلة الشائعة

الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) هي محاولات خبيثة لتعطيل حركة مرور البيانات المعتادة لخادم أو خدمة أو شبكة مستهدفة من خلال إغراق الهدف أو البنية التحتية المحيطة به بحجم هائل من حركة البيانات على الإنترنت. تحقق هجمات هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) فعاليتها من خلال استخدام أنظمة كمبيوتر متعددة مخترقة كمصادر لحركة مرور الهجوم.

تتضمن هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) سيطرة أحد المهاجمين على شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. تُصاب أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى ببرمجيات ضارة تجعل كل جهاز يتحول إلى روبوت. بعد ذلك، يتحكم المهاجم عن بُعد في مجموعة الروبوتات هذه (المعروفة باسم شبكة الروبوتات (botnet)). يمكن للمهاجم توجيه هذه الأجهزة عن طريق إرسال تعليمات محدَّثة إلى كل روبوت باستخدام التحكم عن بُعد.

تستهدف نواقل الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) عناصر مختلفة من الاتصال الشبكي. يتكوَّن الاتصال الشبكي على الإنترنت من العديد من العناصر أو “الطبقات” المختلفة. كما هو الحال في بناء المنزل، فإن كل خطوة في النموذج تؤدي غرضًا مختلفًا. يُعد نموذج OSI إطارًا مفاهيميًا يُستخدم لوصف الاتصال الشبكي عبر سبع طبقات مميزة.

يتطلّب التصدي لهجمات DDoS متعددة المسارات تطبيق استراتيجيات متنوعة لمواجهة المسارات المختلفة للهجوم. كلما كان الهجوم أكثر تعقيدًا، زادت صعوبة تمييزه عن حركة المرور العادية — إذ يهدف المهاجم إلى “الاندماج” قدر الإمكان. وللتغلب على محاولات التعطيل المعقدة، فإن الحل متعدد الطبقات سيمنحك أكبر قدر من الفائدة. 

تعرف على المزيد حول الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS)

يساعد جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) في حماية تطبيقات الويب من خلال تصفية ومراقبة حركة مرور بيانات HTTP بين تطبيق الويب والإنترنت. عند نشر WAF أمام تطبيق ويب، يتم وضع طبقة حماية تفصل بين التطبيق والإنترنت. يحمي جدار الحماية WAF الخادم من التعرّض للهجمات، إذ تمر حركة المستخدمين عبر جدار الحماية قبل وصولها إلى الخادم.

يعمل جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) المعتمد على قائمة سوداء (نموذج أمني سلبي) على الحماية من الهجمات المعروفة. أما جدار الحماية WAF المعتمد على قائمة بيضاء (نموذج أمني إيجابي)، فيسمح فقط بمرور حركة المرور التي تم اعتمادها مسبقًا. لكلٍّ من القوائم البيضاء والسوداء مزاياها وعيوبها، ولهذا توفر العديد من حلول جدران الحماية WAF نموذج أمان هجين يجمع بين الاثنين.

تعرف على المزيد حول جدار حماية تطبيقات الويب (WAF)

تشير شبكة توزيع المحتوى (CDN) إلى مجموعة من الخوادم الموزّعة جغرافيًا تعمل معًا لتوصيل محتوى الإنترنت بسرعة عالية. تنقل CDN الأصول المطلوبة لتحميل محتوى الإنترنت بسرعة. تزداد شعبية خدمات CDN باستمرار، واليوم يتم تقديم معظم حركة مرور الويب من خلالها.

ولتحسين السرعة والاتصال، تضع شبكات CDN خوادمها في نقاط تبادل الإنترنت بين الشبكات المختلفة. تُعد نقاط تبادل الإنترنت (IXPs) المواقع الأساسية التي تتصل فيها مزوّدو خدمات الإنترنت لتبادل الوصول إلى حركة البيانات القادمة من شبكاتهم المختلفة.

بالنسبة لمواقع الويب التي تُحمِّل المحتوى ببطء، يفقد المستخدمون تفاعلهم بسرعة عند بطء الموقع. تعني الطبيعة الموزعة عالميًا لشبكة توزيع المحتوى (CDN) تقليل المسافة بين المستخدمين وموارد الموقع الإلكتروني. بدلاً من الاضطرار إلى الاتصال بخادم المصدر أينما وُجد موقع الويب، تتيح شبكة توزيع المحتوى (CDN) للمستخدمين الاتصال بمركز بيانات أقرب جغرافيًا. يؤدي تقليل مسافة الاتصال إلى تقديم خدمة أسرع.

تعرف على المزيد حول شبكة توزيع المحتوى (CDN)

يُعد نظام أسماء النطاقات (DNS) بمثابة “دفتر العناوين” الخاص بالإنترنت. يصل الأشخاص إلى المعلومات عبر الإنترنت باستخدام أسماء النطاقات مثل nytimes.com أو espn.com. تتفاعل متصفحات الويب عبر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP). يحوّل DNS أسماء النطاقات إلى عناوين IP، ما يسمح للمتصفحات بتحميل موارد الإنترنت.

تتضمن عملية تحليل نظام أسماء النطاقات (DNS) تحويل اسم المضيف (مثل ibm.com/ae-ar) إلى عنوان IP مفهوم بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر (مثل 192.168.1.1). يُخصَّص عنوان IP لكل جهاز على الإنترنت، ويُستخدم هذا العنوان لتحديد موقع الجهاز. عند تحميل صفحة ويب، يتم تحويل ما يكتبه المستخدم في حقل العنوان في المتصفح إلى عنوان IP اللازم لتحديد موقع تلك الصفحة.

يُعد مفسِّر DNS أول محطة في عملية البحث داخل DNS، وهو المسؤول عن معالجة طلب المستخدم الأولي. يبدأ المفسّر سلسلة من الاستعلامات التي تؤدي في النهاية إلى تحويل عنوان URL إلى عنوان IP المطلوب.

تعرف على المزيد حول نظام أسماء النطاقات (DNS)
الخطوات التالية
اطّلع على جميع خطط الأسعار احصل على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا
استكشف خططنا أفضل الممارسات للإعداد إدارة النشر الخاص بك