Java هي لغة برمجة ومنصة برمجية موجهة نحو الأشياء مستخدمة على نطاق واسع تعمل على مليارات الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب والأجهزة الطبية وغيرها الكثير. تعتمد قواعد وبناء جملة Java على لغتي C وC++.
إحدى المزايا الرئيسية لتطوير البرامج باستخدام Java هي قابليتها للنقل. بمجرد كتابة الرمز البرمجي لبرنامج Java على جهاز كمبيوتر محمول، يمكن نقله بسهولة إلى جهاز محمول. عندما تم اختراع اللغة في عام 1991 بواسطة جيمس جوسلينج من شركة Sun Microsystems (التي استحوذت عليها Oracle لاحقًا)، كان الهدف الأساسي هو أن تكون قادرًا على "الكتابة مرة واحدة، والتشغيل في أي مكان".
من المهم أيضًا فهم أن Java تختلف كثيرًا عن JavaScript. ليس من الضروري ترجمة JavaScript، بينما يجب ترجمة رمز Java البرمجي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Javascript على متصفحات الويب فقط، بينما يمكن تشغيل Java في أي مكان.
يتم طرح أدوات تطوير البرمجيات الجديدة والمحسّنة في السوق بوتيرة ملحوظة، لتحل محل المنتجات الحالية التي كان يُعتقد أنه لا غنى عنها. في ضوء هذا التحول المستمر، فإن طول عمر Java مثير للإعجاب؛ فبعد أكثر من عقدين من إنشائها، لا تزال Java اللغة الأكثر شعبية لتطوير برمجيات التطبيقات. يستمر المطورون في تفضيلها على لغات مثل Python وRuby وPHP وSwift وC ++ وغيرها. ونتيجة لذلك ، تظل Java مطلبًا مهما للمنافسة في سوق العمل.
تقدم ®IBM برنامجًا تعليميًا بسيطًا لتعلم Java من أجل بناء تطبيق ويب قابل للتوسّع باستخدام Kubernetes ومنصة Java.
قبل استكشاف سبب استمرار شعبيتها، دعنا نراجع ماهية Java بمزيد من التفصيل وأهميتها لتطوير تطبيقات المؤسسات.
Java هي تقنية تستخدم لغة برمجة ومنصة برامج. لإنشاء تطبيق باستخدام Java ، تحتاج إلى تنزيل Java Development Kit (JDK)، والذي يتوفر لنظام التشغيل Windows وmacOS و®Linux . تكتب البرنامج بلغة برمجة Java، ثم يقوم برنامج التحويل البرمجي بتحويل البرنامج إلى (Java bytecode) شفرة البايت للغة Java - مجموعة التعليمات المحددة لجهاز Java الافتراضي Java Virtual Machine (JVM) الذي يُعد جزءًا من بيئة وقت تشغيل Java (JRE). يعمل Java bytecode دون تعديل على أي نظام يدعم أجهزة JVM، مما يسمح بتشغيل كود Java البرمجي الخاص بك في أي مكان.
تتكون منصة برامج Java من JVM وواجهة برمجة تطبيقات Java وبيئة تطوير كاملة. يقوم JVM بتحليل وتشغيل أو تفسير Java bytecode. تشتمل واجهة برمجة تطبيقات Java على مجموعة واسعة من المكتبات التي تتضمن الكائنات الأساسية ووظائف الشبكات والأمان وإنشاء لغة التوصيف الموسعة (XML) وخدمات الويب. وعند استخدامهما معًا، تخلق لغة Java ومنصة برامج Java تقنية قوية ومثبتة لتطوير برامج المؤسسات.
إذا كنت من مطوري تطبيقات المؤسسات، فأنت بلا شك تعرف ما هي Java ومن المحتمل أن يكون لدى مؤسستك بالفعل الآلاف، بل الملايين، من الرموز البرمجية لخطوط الإنتاج المكتوبة بلغة Java. من المحتمل أن تحتاج إلى مستوى معين من الخبرة في Java لتتمكن من استكشاف الأخطاء وإصلاحها وصيانتها وترقية قاعدة التعليمات البرمجية الحالية.
ومع ذلك، سيكون من الخطأ عرض Java فقط من مفهوم التطبيقات القديمة. تشكل لغة Java أساس نظام التشغيل Android، الذي يدعم حتى الآن الحصة الأكبر من الهواتف الذكية في العالم. تُعد Java أيضًا من بين اللغات الأكثر شيوعًا لتطبيقات التعلم الآلي وعلوم البيانات. إن قوتها وسهولة استخدامها وقدراتها عبر المنصات وأمانها تجعل Java اللغة المفضلة لحلول الإنترنت في العديد من متاجر المؤسسات.
على وجه الخصوص، تُعد تقنية Java إطارًا مثاليًا لتطوير تطبيقات الويب، والأساس لأي عمل رقمي في أي صناعة. خوادم تطبيقات Java هي حاويات ويب لمكونات Java وXML وخدمات الويب، والتي تتفاعل مع قواعد البيانات وتوفر محتوى ويب ديناميكيًا. تشكل خوادم تطبيقات Java بيئة نشر مستقرة لتطبيقات المؤسسة مع وظائف تشمل إدارة المعاملات، والأمن، والتجميع، والأداء، والتوافر، والاتصال، وقابلية التوسع.
عندما يتعلق الأمر باختيار لغة برمجة وبيئة مناسبة لتطبيق مؤسستك التالي، فهناك أسباب تقنية قوية تدعو إلى التفكير في Java، بما في ذلك قابلية التشغيل البيني وقابلية التوسع والقدرة على التكيف.
تظل الفلسفة الأساسية وراء إنشائها- قابلية التشغيل البيني عبر الأجهزة المتباينة- أقوى حجة لتفضيل Java لتطبيقات المؤسسات الجديدة. تتيح لك بنية Java الموجهة نحو الأشياء إنشاء برامج معيارية وتعليمات برمجية قابلة لإعادة الاستخدام، مما يُقلل من دورات التطوير ويطيل عمر تطبيقات المؤسسة.
تعد قابلية توسع المنصة سمة أساسية في Java. فمن خلال Java، يُمكنك استخدام نظام واحد عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. ويمكن تكييف تطبيقات سطح المكتب الحالية بسهولة لتعمل على الأجهزة الأصغر ذات الموارد المحدودة. كما يمكنك ترحيل التطبيقات من الهاتف المحمول إلى سطح المكتب، وتطوير تطبيقات الأعمال لمنصة Android ثم دمجها في برنامج سطح المكتب الحالي، والذي يتجاوز بدوره دورات التطوير الطويلة والمكلفة.
تربح Java نقاطًا أيضًا لدى المخططين الاستراتيجيين لقدرتها على التكيف مع حالات الاستخدام الجديدة. فعلى سبيل المثال، تعتبر Java على نطاق واسع منصة مثالية لإنترنت الأشياء (IoT). يربط تطبيق إنترنت الأشياء النموذجي عددًا كبيرًا من الأجهزة المتباينة، وهي مهمة يتم تبسيطها إلى حد كبير من خلال حقيقة أن مليارات الأجهزة تعمل بنظام Java. علاوة على ذلك، يعمل النظام البيئي الواسع للمطورين في Java باستمرار على تطوير ومشاركة مكتبات جديدة مع وظائف تهدف بشكل خاص إلى تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء.
إن الحجج التقنية للغة Java مقنعة بلا شك، ولكن الأسباب التجارية لاختيار Java تتمتع بنفس القدر من القوة: مجموعة كبيرة من المواهب، ومنحنى تعليمي قصير ومجموعة واسعة من بيئات التطوير المتكاملة (IDE).
مع تزايد عدد الشركات التي تستخدم الأجهزة المتصلة وخوارزميات التعلم الآلي والحلول السحابية، يستمر الطلب على المطورين المهرة في الازدياد. يتوقع كثير من المحللين ندرة المبرمجين رفيعي المستوى في المستقبل القريب، ما يجعل من الصعب توظيف مبادرات البرامج الجديدة. قد يتجاوز الطلب على مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة العدد المتاح قريبًا بسهولة.
تشكل مجموعة المواهب الكبيرة لمطوري Java سببًا مقنعًا لتأسيس مبادرات البرامج الرئيسية على Java. عندما يقوم مدراء التوظيف بنشر فرص عمل لمطوري Java، يمكنهم توقع تلقي العديد من السير الذاتية المؤهلة وشغل هذه المناصب بسرعة نسبيًا. كما يمكن للمدراء الاعتماد على موارد العقود لتكملة الموظفين الداخليين مهام محددة دون زيادة عدد الموظفين.
بالإضافة إلى المطورين رفيعي المستوى، تتطلب مبادرات البرمجيات الرئيسية أيضًا أعدادًا كبيرة من المساهمين المبتدئين. وفي حين أن Java لا تزال لغة برمجة تمهيدية شائعة في مناهج علوم الكمبيوتر بالجامعة، فإن كثير من الخريجين يفتقرون إلى الكفاءة اللازمة ليكونوا منتجين في اليوم الأول. تعد Java أسهل في التعلم والإتقان من كثير من لغات البرمجة الأخرى، مما يؤدي إلى منحنى تعلم أقل وزيادة أسرع في الإنتاجية. يساعد مجتمع Java الواسع عبر الإنترنت من منتديات المطورين والبرامج التعليمية ومجموعات المستخدمين المبتدئين على الوصول إلى السرعة بسرعة ويوفر للمبرمجين المتمرسين أدوات فعالة ومثبتة لحل المشكلات.
في مجال أدوات البرمجة، تقدم Java مجموعة من بيئات التطور المتكاملة (IDE). يمكن لمطوري Java ذوي الخبرة التوسع بسرعة في بيئة جديدة، مما يتيح لمدراء التطوير اختيار IDE التي تناسب المشروع والميزانية ومنهجية التطوير ومستوى مهارة المبرمج. يعتقد العديد من مبرمجي Java المتمرسين أن NetBeans وEclipse وIntelliJ IDEA هي أفضل ثلاثة برامج IDE لتطوير تطبيقات المؤسسات. ولكن هناك حالات يكون فيها IDE الخفيف مثل drJava أو BlueJ أو JCreator أو Eclipse Che هو الخيار الأفضل.
استكشف كيف تساعد حلول تسليم التطبيقات من IBM في إنشاء تطبيقات سحابة أصلية جديدة وتحديث التطبيقات الحالية.
اكتشف كيفية جعل الأشخاص أكثر إنتاجية والعمليات أكثر كفاءة وأنظمة تقنية المعلومات أكثر استباقية.
بيئة وقت تشغيل خادم Java مرنة وغنية بالأمان لتطبيقات المؤسسات.