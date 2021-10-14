إحدى المزايا الرئيسية لتطوير البرامج باستخدام Java هي قابليتها للنقل. بمجرد كتابة الرمز البرمجي لبرنامج Java على جهاز كمبيوتر محمول، يمكن نقله بسهولة إلى جهاز محمول. عندما تم اختراع اللغة في عام 1991 بواسطة جيمس جوسلينج من شركة Sun Microsystems (التي استحوذت عليها Oracle لاحقًا)، كان الهدف الأساسي هو أن تكون قادرًا على "الكتابة مرة واحدة، والتشغيل في أي مكان".

من المهم أيضًا فهم أن Java تختلف كثيرًا عن JavaScript. ليس من الضروري ترجمة JavaScript، بينما يجب ترجمة رمز Java البرمجي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Javascript على متصفحات الويب فقط، بينما يمكن تشغيل Java في أي مكان.

يتم طرح أدوات تطوير البرمجيات الجديدة والمحسّنة في السوق بوتيرة ملحوظة، لتحل محل المنتجات الحالية التي كان يُعتقد أنه لا غنى عنها. في ضوء هذا التحول المستمر، فإن طول عمر Java مثير للإعجاب؛ فبعد أكثر من عقدين من إنشائها، لا تزال Java اللغة الأكثر شعبية لتطوير برمجيات التطبيقات. يستمر المطورون في تفضيلها على لغات مثل Python وRuby وPHP وSwift وC ++ وغيرها. ونتيجة لذلك ، تظل Java مطلبًا مهما للمنافسة في سوق العمل.

تقدم ®IBM برنامجًا تعليميًا بسيطًا لتعلم Java من أجل بناء تطبيق ويب قابل للتوسّع باستخدام Kubernetes ومنصة Java.