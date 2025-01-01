حلول تطوير التطبيقات

أطلق العنان للابتكار ومكّن فرقك من تحديث التطبيقات الحالية بسرعة وتقديم خدمات السحابة الأصلية الجديدة

خدمة تطبيقات IBM Enterprise لـ Java

حدّث أحمال تشغيل تطبيقات Java لديك من دون عناء مع خدمة مُدارة بالكامل من IBM

كن أول من يحصل على البرنامج

عزز الكفاءة والقدرة على التكيف على نطاق واسع

هناك حاجة إلى نهج جديد للتطوير—نهج يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة والأدوات من المتقدمة التي تتيح تحديثًا سريعًا وفعالاً من حيث التكلفة في الوقت نفسه.

 

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40% المزيد من التطبيقات التي تصدر سنويًا

مكِّن المطورين من دفع الرمز إلى بيئة إنتاج بسرعة أكبر باستخدام قدرات السحابة الأصلية الجديدة.

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وفِّر الوقت والمال عند الحصول على النسخة الأكثر أمانًا من الرمز المتاح. الأمر مربح من جميع جوانبه.

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يقولون إن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشاريع تحديث التطبيقات سيزيد من سرعة الأعمال.

 اقرأ عن كيفية تحديث الذكاء الاصطناعي التوليدي للتطبيقات من 7 إلى 10 أمثال من المديرين التنفيذيين يتحدثون عن زيادة مرونة الأعمال

باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشاريع تحديث التطبيقات.

 اقرأ عن كيفية إتاحة الذكاء الاصطناعي فرص جديدة

الحلول المتوفرة

استفد من إمكانات توصيل التطبيقات الحديثة لدفع التحديث السلس والنشر السريع والمرونة. بدءاً من التطبيقات التقليدية ووصولاً إلى حلول السحابة الأصلية، تساعدك IBM على بناء نظام بيئي مرن وعالي المرونة وعالي للتطبيقات يتكيف مع احتياجات عملك المتطورة.
خدمة تطبيقات IBM Enterprise لـ Java

استمتع بقابلية التوسع، والأمان، والأداء الذي تحتاجه، سواء كان ذلك لترحيل التطبيقات الحالية، أو الانتقال إلى الخدمة المصغرة أو تقديم قدرات جديدة.

IBM Cloud Pak® for Applications

وفّر بيئة تطبيقات تتطور مع تطور عملك

أتمتة عمليات التطوير من IBM

يُمكنك أتمتة عملية تسليم البرامج لزيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

IBM watsonx Code Assistant

استفد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة المتقدمة لتحديث وإنشاء كود جاهز للمؤسسات بسرعة أكبر.

قصص حقيقية. تأثير حقيقي.

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اتخِذ الخطوة التالية

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