تُعَد IBM WebSphere Liberty بيئة تشغيل تطبيقات من الجيل التالي تسرِّع تقديم التطبيقات السحابية الأصلية، ما يُتيح لفريقك تقديم ابتكارات مميزة بسرعة. سواء أكنت تُدير خدمات مصغرة في بيئة خالية من الخوادم أم تطبيقًا تقليديًا يعمل دائمًا، فإن Liberty تحتاج إلى بنية تحتية أقل، ما يوفر التكاليف ويقدِّم المرونة التي تحتاجها مؤسستك للنشر على أي سحابة في بيئة موثوق بها وآمنة ومفتوحة.