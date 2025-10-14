تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية باستخدام Liberty، بيئة التشغيل السحابية الأصلية التي توسِّع معايير Java المفتوحة.
تُعَد IBM WebSphere Liberty بيئة تشغيل تطبيقات من الجيل التالي تسرِّع تقديم التطبيقات السحابية الأصلية، ما يُتيح لفريقك تقديم ابتكارات مميزة بسرعة. سواء أكنت تُدير خدمات مصغرة في بيئة خالية من الخوادم أم تطبيقًا تقليديًا يعمل دائمًا، فإن Liberty تحتاج إلى بنية تحتية أقل، ما يوفر التكاليف ويقدِّم المرونة التي تحتاجها مؤسستك للنشر على أي سحابة في بيئة موثوق بها وآمنة ومفتوحة.
تسريع وقت بدء تشغيل التطبيقات باستخدام Liberty InstantOn مقارنةً بعدم استخدام InstantOn.
تقليل الوقت اللازم لنشر الكود لشركة BlueCross BlueShield.
تقليل دورة النشر الكاملة لشركة FlowFactor.
تم تحسين Liberty للنشر ضمن الحاويات، حيث يتم باستمرار ضبط الأداء تلقائيًا وفق البيئة.
يساعد حجم Liberty الصغير للقرص والذاكرة وأداؤها العالي على تقليل تكاليف البنية التحتية والترخيص.
تلتزم IBM بالمعايير المفتوحة، وتتجنَّب التقيد بمورِّد واحد من خلال استخدام أحدث إصدارات MicroProfile وJakarta EE وJava EE.
تحسِّن BlueCross موارد الحوسبة وتمنح المطورين مرونة وكفاءة أكبر نتيجة الانتقال إلى بنية تحتية حديثة قائمة على WebSphere Liberty.
ساعدت FlowFactor مزوِّد خدمات النقل على تحديث التطبيقات وتقليل أوقات النشر بنسبة تزيد عن 99% باستخدام WebSphere Liberty.
تعرف كيف مكنت شراكة Alinma Bank الاستراتيجية مع IBM من الإبحار في المشهد المتطور للخدمات المصرفية الرقمية وتقديم تجارب استثنائية للعملاء.
تتضمن كل منتجات WebSphere إمكانية استخدام Liberty، باستثناء WebSphere Automation.
مصمّمة للاستفادة من مجموعة شاملة من بيئات تشغيل التطبيقات وأدوات التحديث ومنصة الحاويات Kubernetes لتلبية احتياجات بيئتهم.
تُتيح الاستفادة من WebSphere التقليدي وWebSphere وOpen Liberty لتطبيقات السحابة الأصلية وتحديث التطبيقات من خوادم التطبيقات التقليدية.
أتمتة أنشطة الأمان والتشغيل في WebSphere لتحرير الوقت المخصص لمبادرات استراتيجية أكثر.
أعلنت IBM WebSphere Liberty عن إطلاق InstantOn للغة Java السحابية الأصلية.