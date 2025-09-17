IBM WebSphere Automation

يُمكنك أتمتة الأنشطة التشغيلية لتقليل مخاطر الأمان بشكل استباقي وتسريع معالجة التهديدات
يُمكنك أتمتة أنشطة التشغيل في IBM WebSphere لتقليل مخاطر الأمان بشكل استباقي وتسريع معالجة التهديدات. تخلص من الأعمال اليدوية التي تتطلب جهدًا كبيرًا لضمان الامتثال المستمر لمتطلبات الأمان من خلال التقييم الآلي للثغرات الأمنية وتتبعها ومعالجتها.
الكشف عن المخاطر والتصرف بناءً عليها تلقائيًا لتعزيز الامتثال المستمر.
كن استباقيًا بشأن المخاطر وحسّن وقت الاستجابة.
أبلغ الفرق بالحوادث والثغرات الأمنية الجديدة وتأثيرها على البيئة.
استكشف كيف يساعد WebSphere Automation المسؤولين على فهم أمن WebSphere وصيانته بكفاءة أكبر.
راقب مخزون WebSphere الخاص بك واطلع على الوضع الأمني العام في الوقت الفعلي، وحالة التصحيحات، والإشعارات بلمحة. يعمل WebSphere Automation مع WebSphere Application Server التقليدي و WebSphere Liberty.
فلنبدأ بتصفية العرض حسب الثغرات الأمنية والمخاطر الشائعة (CVE).
تصفية لوحة المعلومات لعرض الخوادم التي تحتوي على CVE(s) فقط.
تم تحديد خادمين بمستويات خطورة مختلفة على أنهما متأثران بثغرة CVE التي اخترتها. لآن، دعنا نلقي نظرة على iFixes المطبقة للخادم الأول المتأثر في القائمة.
يمكنك عرض قائمة بجميع إصلاحات iFix التي تم تطبيقها على خادم، مجمعة على شاشة واحدة، وفي هذه الحالة لخادم WebSphere name01.
تتيح هذه الشاشة الوصول إلى المعلومات التفصيلية لخوادم محددة.
هنا، يمكن للمشغل رؤية إصدارات WebSphere و JDK، بالإضافة إلى جميع إصلاحات iFixes المطبقة وثغرات CVEs ذات الصلة لهذا الخادم، والذي يُصنَّف ضمن مستوى مخاطر عالٍ اليوم.
علامة تبويب التنبيهات الأمنية توفر وصولًا فوريًا وموحدًا إلى المعلومات الحيوية التي تعد أساسية للحفاظ على العمليات الآمنة.
على هذه الشاشة، يتم تصنيف كل ثغرة CVE حسب مستوى المخاطر وتظهر مع الخوادم المتأثرة المقابلة لها، بحيث يتم إدراج المخاطر الأعلى وتأثيرها في الأعلى، لتكون جاهزة للحل.
تم تحديد خادمين في هذه الشاشة على أنهما متأثران بـ CVE هذه وتم تصنيفهما بمستوى الخطورة المناسب.
تم تصفية لوحة المعلومات الآن لعرض الخوادم التي تم تحديدها على أنها متأثرة بالثغرات الأمنية المحددة هذه.
اكتشف كيف يمكنك أتمتة العمليات لتحقيق القيمة بسرعة، وتحسين الأمان، والمرونة، والأداء باستخدام IBM WebSphere Automation.