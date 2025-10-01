مع بدء المجموعات في النظر إلى عام 2025 والتخطيط لما هو قادم في عام 2026، فقد حان الوقت المناسب للنظر في الاتجاهات التي كان لها أكبر تأثير. إنه أيضًا وقت مناسب للنظر في ما قد تعنيه للمستقبل.
عندما يتعلق الأمر بالتحول الرقمي، وهو التطبيق الإستراتيجي للتقنيات الرقمية عبر جميع مستويات المجموعة، فمن الصعب أن نتخيل عنصرًا أكثر حساسيةً من تطوير التطبيق (app dev).
من شركة ناشئة متواضعة تتطلع إلى إنشاء تطبيق أجهزة محمولة جديد إلى شركة فورتشن 500 التي تحتاج إلى استبدال مهام سير العمل القديمة بأطر عمل وأدوات مؤتمتة جديدة، يُعد تطوير التطبيقات أمرًا أساسيًا لنجاح أو فشل مبادرات التحول الرقمي. ويمكن للشركات التي تحقق النجاح في تطوير التطبيقات تبسيط سير العمل بفعالية وتحسين تجارب المستخدمين والحصول على ميزة تنافسية.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تطوير التطبيقات هو عملية إنشاء تطبيقات البرمجيات واختبارها ونشرها للشركات أو الأجهزة المحمولة أو الويب—وهي العملية المعروفة باسم دورة حياة التطبيق. مع ظهور الإنترنت وانتشار الأجهزة المحمولة والعمل عن بعد والحوسبة السحابية، أصبح تطوير التطبيق قدرة أساسية لمعظم الشركات الرقمية الناجحة.
يرتبط تطوير التطبيق ارتباطًا وثيقًا بـ عمليات التطوير، وهي طريقة تطوير البرامج التي تعمل على تسريع تسليم التطبيقات من خلال الأتمتة، وتتبع عن كثب دورة حياة التطبيق.
تتضمن الخطوات الآتية دورة حياة تطوير التطبيق:
لقد تسارع تطوير التطبيقات بشكل كبير جنبًا إلى جنب مع بعض التطورات التقنية الواعدة في القرن الجديد، بما في ذلك الأجهزة المحمولة والحوسبة السحابية وانتشار شبكات الجيل الخامس (5G).
اليوم، تعمل التقنيات الأحدث مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) على تحويل الطريقة التي تقوم بها فرق التطوير بإنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها. وفي ما يأتي نظرة على بعض أكبر الاتجاهات في تطوير التطبيقات وكيف تعمل على تحويل تطوير البرمجيات.
كان أحد أحدث اتجاهات التطوير التي أثرت في تطوير التطبيقات هو الدفع نحو دمج قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) في دورات حياة التطوير.
في العام الماضي، أصبح المطورون أكثر اعتمادًا على الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي (ML)، مضيفين ميزات متقدمة مثل تخصيص الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وبرمجة الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتعمل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه على أتمتة البرمجة وتقليل المهام المتكررة التي أدت إلى إبطاء عملية التطوير في الماضي.
وتعمل أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) على تعزيز تطوير التطبيقات في الحالات الواقعية. على سبيل المثال، في الصناعات مثل الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والتمويل، تعمل روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين تفاعل المستخدمين وتبسيط العمليات وتقليل العمل الشاق.
تُعد المنصات منخفضة الرموز أو من دون رموز منصات تطبيقات سهلة الاستخدام حيث تسمح للأشخاص الذين لديهم تجربة تطوير قليلة أو معدومة بإنشاء تطبيقات جذابة.
وباستخدام ميزات مثل واجهات السحب والوضع والعناصر التي تم إنشاؤها سابقًا، يمكن للأفراد الذين ليس لديهم خلفية في البرمجة استخدام المنصات منخفضة الرموز أو من دون رموز لإنشاء التطبيقات التي تحل العديد من المشكلات ونشرها في العالم الواقعي.
قامت شركات عالمية كبيرة مثل Microsoft وفريق المبيعات باستثمارات كبيرة في مجال الرموز المنخفضة أو المجال من دون رموز في الآونة الأخيرة. وتُمكِّن هذه الاستثمارات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة من تسريع تسليم تطبيقات الأجهزة المحمولة ومشروعات تطوير الويب دون الحاجة إلى توظيف فرق تطوير برمجيات خاصة بها.
وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، بلغت قيمة سوق المنصات منخفضة الرمز في جميع أنحاء العالم 28.75 مليار دولار أمريكي العام الماضي. من المتوقع أن ينمو إلى 264 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 32%.1
لقد أدى ظهور الحوسبة السحابية إلى تغيير طريقة إنشاء فرق عمليات التطوير للتطبيقات وإدارتها بعد إصدارها.
وعلى وجه التحديد، فإن تطوير تطبيقات السحابة الأصلية (إنشاء التطبيقات من مكونات منفصلة وقابلة لإعادة الاستخدام تُعرف باسم الخدمات المصغرة) جعل من السهل على فرق عمليات التطوير إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للنقل ومرنة للغاية.
لقد أدى تطوير تطبيقات السحابة الأصلية إلى نقل ممارسات عمليات التطوير بعيدًا عن البُنى المتجانسة والممارسات اليدوية نحو العمليات المعيارية المحسّنة للسحابة والتي تؤكد على قابلية التوسع والمرونة والابتكار المستمر.
كان هناك اتجاه آخر في تحديث عمليات التطوير وهو إنشاء DevSecOps (التطوير والأمن والعمليات)، وهو نهج جديد نسبيًا للأمن في دورة حياة تطوير التطبيق.
حتى وقت قريب، كان يتم تأمين التطبيقات من قِبل فريق منفصل بعد إنشائها. ويستخدم DevSecOps أحدث تقنيات السحابة الأصلية وأدواتها لأتمتة ميزات الأمن ودمجها خلال دورة حياة تطوير التطبيقات، ما يضمن عملية أكثر سلاسة ونتائج أفضل.
تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT) هي التطبيقات المصممة لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي التي يتم جمعها بواسطة الأجهزة وأجهزة الاستشعار المتصلة بالإنترنت.
تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT) هو اتجاه يستمر في دفع حدود ما يمكن للتطبيقات فعله بالبيانات التي تجمعها وتعالجها بالقرب من مصدرها باستخدام حوسبة الحافة.
وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، بلغت قيمة السوق العالمية للتطبيق من إنترنت الأشياء (IOT) 595.73 مليار دولار أمريكي في عام 2023. من المتوقع أن تصل إلى 4,062.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 24.3%.2
يشمل تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT) مجموعة واسعة من الصناعات، ومن الأمثلة على ذلك الأجهزة التقنية القابلة للارتداء والأجهزة الذكية وإنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، وهو استخدام تقنية إنترنت الأشياء (IOT) لأغراض صناعية أو تصنيعية.
تركّز المجموعات التي تطوّر تطبيقات في مجال إنترنت الأشياء (IOT) على إيجاد حلول آمنة وقابلة للتوسع التي تُدمج وظائف إنترنت الأشياء (IOT) القوية دون التضحية بالأمن أو الوظائف أو قابلية التوسع.
تجمع تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) بين وظائف التطبيقات الأصلية (أي التطبيقات المصممة لأنظمة التشغيل أو المنصات) مع سهولة وإمكانية الوصول إلى عنوان الويب البسيط.
تتميز تطبيقات الويب التقدمية عادةً بإشعارات الدفع وميزة الوظائف غير المتصلة بالإنترنت لتوفير أداء متواصل عبر مجموعة من الأجهزة المحمولة.
تحظى PWAs بشعبية كبيرة بين المجموعات التي لا ترغب في الاختيار بين مستخدمي iOS وAndroid، ولكنها لا ترغب أيضًا في الحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية منفصلة لكل حالة.
تسمح PWAs للمؤسسات بسد الفجوة بين أنظمة التشغيل المختلفة والوصول إلى مستخدمي كلا النظامين باستخدام قاعدة رموز برمجية واحدة فعالة من حيث التكلفة دون أن ينخفض الأداء أو الوظائف.
مع اقتراب العام من نهايته واتضاح تأثير اتجاهات التطوير هذه، دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثيرها في المجموعات والمستخدمين.
تتفاعل الصناعات بشكل مختلف مع أحدث الاتجاهات في مجال تطوير التطبيقات، ولكن كل منها يلاحظ طرقًا جديدة ويختبرها للاستفادة منها لتحقيق القيمة. وفي ما يأتي نظرة على كل صناعة على حدة حول كيفية تأثير اتجاهات تطوير التطبيقات في الأعمال.
كانت شركات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية من بين الصناعات الأولى التي جربت بعض اتجاهات تطوير التطبيقات الأحدث هذا العام، وذلك في المقام الأول باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب التقدمية وإشعارات الدفع. ولقد كانت الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مفيدة في إنشاء محركات التخصيص بناءً على عمليات بحث العملاء التي توصي بالمنتجات ذات الصلة.
يتم نشر أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) لنقل البيانات في الوقت الفعلي عبر الإنترنت لمنح موظفي المتجر صورة محدثة للمخزون وحتى أتمتة التخزين والجوانب الأخرى لإدارة سلسلة التوريد.
ساعدت العديد من اتجاهات هذا العام على تعزيز إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، وهو دمج التقنيات الرقمية مثل أجهزة الاستشعار والبرمجيات في الأنظمة الصناعية والتصنيعية. وعلى سبيل المثال، سمحت تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT) الجديدة للمؤسسات بدمج أجهزة الاستشعار والبرمجيات بشكل أعمق في عمليات التصنيع أكثر مما كان عليه الحال سابقًا، ما أدى إلى زيادة قدرات المراقبة في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام سماعات الواقع المعزز (AR) التي تستخدم قدرات IIoT بفعالية لأغراض التدريب. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن IBM Institute for Business Value (IBV)، أفادت الشركات التي تستخدم الواقع المعزز بتحسن متوسط الإنتاجية بنسبة 32%. ما تساعد هذه القدرات الجديدة معًا على تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة وزيادة صناعة القرار القائمة على البيانات في جميع المجموعات.
هذا العام، قامت الحكومة الفيدرالية والمحلية بتجربة أُطر عمل تطوير الأجهزة المحمولة والويب لإضافة قابلية التوسع إلى العديد من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين. وعلى وجه الخصوص، استخدمت الحكومة القدرات الجديدة في مجال الأمن السيبراني والأتمتة لتبسيط الخدمات وإضافة ميزات جديدة.
ساعدت أحدث الاتجاهات على تطوير التطبيق في جعل الحكومة أسرع وأكثر أمانًا واستجابة. وتتراوح الأمثلة من أنظمة الدفع الأكثر أمانًا التي تسمح للمواطنين بالدفع مقابل الخدمات مباشرةً من أجهزتهم المحمولة، وصولاً إلى تنبيهات حركة المرور في الوقت الفعلي وتنبيهات الكوارث التي تسرّع الاستجابة لحالات الطوارئ.
يمكن القول إن قطاع الرعاية الصحية هو أكثر الصناعات فعالية في تطبيق أحدث اتجاهات تطوير التطبيقات. ومن تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تتعقب العلامات الحيوية للمريض إلى الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تسرّع التشخيص إلى أدوات الواقع المعزز والواقع الافتراضي (VR) التي تدرب الجراحين وأخصائيي إصابات الحوادث، وتحتل الرعاية الصحية موقع الصدارة في مجال الابتكار في التطبيقات.
لكن قطاع صناعة الرعاية الصحية لا يستخدم فقط أحدث التقنيات لإضافة ميزات وزيادة القدرات. حيث تساعد القدرات الجديدة في DevSecOps على ضمان الحفاظ على سرية معلومات المرضى والامتثال لأمن البيانات.
شهد تطوير التطبيقات قفزات عديدة في عام 2025، ولكن ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الابتكار سيتباطأ في العام القادم. مع وجود قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنترنت الأشياء (IOT) في الطليعة، من الآمن توقع أن تتصدر هذه التقنيات مرة أخرى في عام 2026.
ومع وضع هذا الأمر في الحسبان، من المرجح أن تستمر الشركات في تطوير إستراتيجياتها للأجهزة المحمولة أولاً، وهو نهج يمنح الأولوية لتطوير الأجهزة المحمولة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة التطبيق، والاستفادة من المنصات منخفضة الرمز أو من دون رمز لتحقيق وفورات في التكاليف.
مع استمرار المؤسسات والشركات الناشئة في التوسع في الاتجاهات التي شكلت الصناعة هذا العام، توقع أن ترى المزيد من الأتمتة في دورة حياة التطبيق، والمزيد من سير العمل المبسط، والتركيز على المزيد من تجارب المستخدم النهائي المبهرة.
كان التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) في تطوير التطبيقات ناجحًا حتى الآن، حيث يعمل على أتمتة جوانب دورة حياة التطبيق وتبسيطها والسماح للمطورين بتركيز المزيد من الوقت والطاقة على الابتكار. ومع زيادة تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) في إطار العمل ولغات البرمجة والمنصات، من المرجح أن تتغير تكوين فرق التطوير وخبراتها مع زيادة التركيز على الأدوار التي تدعم مبادرات DevSecOps.
أخيرًا، عند النظر إلى الاتجاهات الأكثر تأثيرًا في عام 2025، من الواضح أنها كانت مدفوعة باحتياجات الأعمال أكثر من التقدم التقني. ومن غير المحتمل أن يتغير هذا قريبًا. إن التطورات التقنية الجديدة—على الرغم من أنها قد تبدو مبهرة للعين المجردة—يجب أن تكون راسخة في الأعمال الأساسية ليكون لها تأثير دائم.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
اطّلع على كيفية ربط طبقة البيانات في البنية الخاصة بك مع طبقات التطبيقات التي تعمل ضمن حاويات باستخدام FlashSystem وRed Hat OpenShift — بما يضمن الأداء والمرونة وقابلية التوسع.
احصل على إرشادات متعمقة حول تصميم أنظمة تخزين IBM DS8A00 وتنفيذها وضبطها. تعلّم كيفية تبسيط عمليات الإدخال/الإخراج (I/O)، وضمان التوافر العالي، وتعزيز التعافي من الكوارث في بيئات مهام العمل الحساسة.
استكشف البنية والمفاهيم الكامنة وراء IBM Storage Ceph. تعلّم كيفية تصميم طبقة بيانات ضخمة قابلة للتوسع وذاتية الإصلاح تدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتُوَحِّد التخزين، وتُخفض التكاليف عبر التطبيقات متعددة الطبقات.
رؤى IDC حول كيفية تعزيز أنظمة الملفات المتوازية الإنتاجية والموثوقية في طبقة البيانات للتطبيقات متعددة الطبقات عالية الطلب.
تعلّم كيف يمكن للتحليلات في طبقة البيانات أن تُوجّه منطق التطبيقات وتجارب الواجهة الأمامية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
استكشف أمثلة واقعية عن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعات مثل التمويل وسلاسل التوريد. تعرف على كيفية دعم هذه الأنظمة من خلال البنية الحديثة متعددة الطبقات.
خدمة مُدارة بالكامل ومستأجر واحد لتطوير تطبيقات Java وتسليمها.
استخدم أدوات وبرمجيات عمليات التطوير لإنشاء تطبيقات السحابة الأصلية ونشرها وإدارتها عبر أجهزة وبيئات متعددة.
إن تطوير تطبيقات السحابة يعني البناء مرة واحدة، والتكرار بسرعة، والنشر في أي مكان.
تقدِّم خدمات استشارات تطوير التطبيقات من IBM Cloud توجيهات الخبراء وحلولًا مبتكرة لتبسيط استراتيجيتك السحابية. تعاون مع خبراء IBM في مجال السحابة والتطوير لتحديث تطبيقاتك وتوسيع نطاقها وتسريعها، ما يحقق النتائج التحويلية لأعمالك.
1. حجم سوق منصات التطوير ذات الرمز المنخفض، Fortune Business Insights، سبتمبر 2025
2. حجم سوق تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT)، Fortune Business Insights، سبتمبر 2025