أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي للترميز ممكنًا بفضل الطفرات الأخيرة في تقنيات نموذج اللغة الكبيرة (LLM) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP). حيث يستخدم خوارزميات التعلم العميق والشبكات العصبية الكبيرة المدربة على مجموعات بيانات واسعة من رمز مصدر موجود ومتنوع. ويتم الحصول على الرمز الذي سيتم استخدامه في التدريب بشكل عام من رموز برمجية متاحة للجمهور يتم إنتاجها من خلال المشاريع مفتوحة المصدر.

يقوم المبرمجون بإدخال مطالبات نصية عادية تصف ما يريدون من الرمز البرمجي أن يفعله. تقترح أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مقتطفات من الرمز البرمجي أو وظائف كاملة، مما يعمل على تبسيط عملية الترميز من خلال التعامل مع المهام المتكررة والحد من الترميز اليدوي. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا ترجمة الرمز البرمجي من لغة إلى أخرى، مما يؤدي إلى تبسيط تحويل الرمز أو مشاريع التحديث، مثل تحديث التطبيقات القديمة عن طريق تحويل COBOL إلى Java.

حتى مع زيادة دقة الرموز البرمجية التي تنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، فإنها قد لا تزال تحتوي على عيوب ويجب مراجعتها وتحريرها وتنقيحها من قبل الأشخاص. تقوم بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة للرموز البرمجية بإنشاء اختبارات الوحدات تلقائيًا للمساعدة في ذلك.