ما هو ChatGPT؟ 

يُعد ChatGPT أحد أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحواري ، وهو يعمل على نماذج المحولات التوليدية المدربة مسبقًا (GPT) من OpenAI. عند كتابة هذه السطور، كان ChatGPT يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط GPT-4o ، ما يتيح له إنشاء الصور وإجراء محادثات صوتية بالإضافة إلى إنشاء النصوص .

لقى ChatGPT رواجًا إعلاميًا كبيرًا منذ إصداره الأولي في عام 2022. وقد أسهمت شعبيته بشكل كبير في ازدهار الذكاء الاصطناعي الحالي، بما في ذلك تطوير المنتجات المنافسة مثل Google Gemini (المعروف سابقًا باسم Bard) و Claude من Anthropic .

ومع ذلك، أثار ChatGPT أيضًا الجدل بشأن القضايا المتعلقة بتقنية النماذج اللغوية الكبرى، بما في ذلك الانتحال واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء معلومات مضللة واستبدال الموظفين البشريين.