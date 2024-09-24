ما Claude AI؟

يلتزم Claude بفلسفة Anthropic الخاصة بالذكاء الاصطناعي الدستوري، وهي مجموعة من القواعد الأخلاقية التي ترى الشركة أنها تميِّز Claude عن نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة مثل ChatGPT وGemini من Google. تركز مبادئ الذكاء الاصطناعي الدستوري على سلامة الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى توجيه Claude لتقديم ردود أكثر فائدة مع تجنُّب السلوكيات الضارة مثل تحيُّز الذكاء الاصطناعي.

تم إصدار Claude 3 في مايو 2024، ويشمل روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واحدًا مجانيًا واثنين مدفوعين.

يدعم Claude 3.5 Sonnet الإصدار المجاني من Claude AI. ويُتيح تركيزه على السرعة معالجة استفسارات المستخدمين والمهام الأخرى التي تتطلب استرجاع البيانات بسرعة. وفقًا لشركة Anthropic، فإن Claude 3.5 Sonnet أسرع مرتين من Claude 3 Opus، أحد الخيارين المميزين المدفوعين.

يُعَد Claude 3 Opus أحد نموذجَي Claude المتاحَين حاليًا لمستخدمي Claude Pro. يوفر خدمات معالجة المستندات وإنشاء المحتوى المتعمقة، وهو متخصص في المهام المعقدة. بالرغم من أنه أبطأ من Claude 3.5 Sonnet، فإن Opus يقلل من خطر الهلوسة، أي عندما يقدِّم نموذج الذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة على أنها دقيقة.