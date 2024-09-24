المؤلفون

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

ما Claude AI؟

كلود AI ‏(Claude) هو روبوت محادثة ذكاء اصطناعي توليدي ومجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تم تطويرها بواسطة شركة البحث Anthropic. يتميز Claude بقدرات عالية في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وهو متعدد الوسائط: يقبل المدخلات النصية والصوتية والبصرية، ويمكنه الإجابة عن الأسئلة، وتلخيص المستندات، وإنشاء نصوص طويلة، ورسوم بيانية، ورسوم متحركة، وتعليمات برمجية وغير ذلك.

يلتزم Claude بفلسفة Anthropic الخاصة بالذكاء الاصطناعي الدستوري، وهي مجموعة من القواعد الأخلاقية التي ترى الشركة أنها تميِّز Claude عن نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة مثل ChatGPT وGemini من Google. تركز مبادئ الذكاء الاصطناعي الدستوري على سلامة الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى توجيه Claude لتقديم ردود أكثر فائدة مع تجنُّب السلوكيات الضارة مثل تحيُّز الذكاء الاصطناعي.

تم إصدار Claude 3 في مايو 2024، ويشمل روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واحدًا مجانيًا واثنين مدفوعين.

  • يدعم Claude 3.5 Sonnet الإصدار المجاني من Claude AI. ويُتيح تركيزه على السرعة معالجة استفسارات المستخدمين والمهام الأخرى التي تتطلب استرجاع البيانات بسرعة. وفقًا لشركة Anthropic، فإن Claude 3.5 Sonnet أسرع مرتين من Claude 3 Opus، أحد الخيارين المميزين المدفوعين.
  • يُعَد Claude 3 Opus أحد نموذجَي Claude المتاحَين حاليًا لمستخدمي Claude Pro. يوفر خدمات معالجة المستندات وإنشاء المحتوى المتعمقة، وهو متخصص في المهام المعقدة. بالرغم من أنه أبطأ من Claude 3.5 Sonnet، فإن Opus يقلل من خطر الهلوسة، أي عندما يقدِّم نموذج الذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة على أنها دقيقة.
  • يُعَد Claude 3 Haiku ثاني عروض Claude المتميزة. إنه الأصغر والأسرع بين الثلاثة، ويُعَد مثاليًا لاستخدامه في تلخيص المستندات الطويلة، وخدمة العملاء في الوقت الفعلي، وتوليد النصوص البسيطة.

ما استخدامات Claude؟

يمتلك كل نموذج من نماذج Claude 3 الثلاثة استخداماته المتخصصة. بشكل عام، يمكن للأشخاص استخدام Claude AI للمساعدة على مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك:

  • الإجابة عن الأسئلة والبحث
  • التدقيق اللغوي والتحرير
  • تلخيص المستندات، بما في ذلك ملفات PDF ومستندات Word
  • إنشاء النصوص والمحتوى
  • ترجمة اللغة
  • إنشاء خطة عمل
  • معالجة الصور والصوت
  • إنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية ومراجعتها

على عكس Claude 2 وClaude 1، يتميز Claude 3 بأنه متعدد الوسائط: يمكنه معالجة الصور والمحتوى الصوتي إلى جانب المطالبات النصية. على سبيل المثال، يستطيع Claude 3 إنشاء أوصاف منتجات التجارة الإلكترونية بناءً على الصور. على الرغم من أن Claude 3 لا يمكنه إنشاء محتوى غير نصي بمفرده، فإن تكامله متعدد الوسائط هو إحدى الميزات الجديدة العديدة التي تسمح له بمنافسة GPT-4.

كيف يعمل Claude AI؟

مثل Gemini وChatGPT من OpenAI، تعتمد عائلة أنظمة الذكاء الاصطناعي Claude من Anthropic على بنية المحوِّلات في الشبكات العصبية. لكن على عكس منافسيه، يطبِّق Claude مبادئ الذكاء الاصطناعي الدستوري للتحكم في سلوكه.

  • تتفوق نماذج المحوِّلات في تحديد الروابط بين الكلمات المتباعدة في تسلسل إدخال المستخدم، ما يمكِّنها من فهم السياق بشكل أفضل وإنشاء ردود طويلة.
  • الذكاء الاصطناعي الدستوري هو مجموعة من المبادئ التوجيهية لتقليل الأضرار، تهدف إلى جعل Claude أكثر فائدة مع تقليل المخاطر.

ما المقصود بنماذج المحوِّلات؟

المحوِّلات هي نوع من نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لمعالجة اللغة الطبيعية عالية الأداء. وهي تعمل من خلال تطبيق خوارزميات رياضية معقدة للتنبؤ إحصائيًا بالاستجابة الأكثر احتمالًا لاستعلام المستخدم. يمكن تقسيم سير العمل إلى أربع خطوات أساسية.

يقسِّم المحوِّل استعلام المستخدم إلى رموز مميزة. يمثِّل كل رمز مميز كلمة كاملة أو جزءًا من كلمة. يتم تمثيل تسعير نماذج الذكاء الاصطناعي عادةً على أنه التكلفة لكل رمز مميز. نافذة السياق في Claude Pro تبلغ 200,000 رمز مميز1، ما يعني أنه يمكنه معالجة استفسارات المستخدمين التي تصل إلى 200,000 رمز مميز.

  1. يتم تمثيل كل رمز مميز في فضاء متجه ثلاثي الأبعاد عبر عمليات رياضية. يتم تمثيل الرموز المميزة التي يُعتبر معناها أكثر تشابهًا بالقرب من بعضها في الفضاء، ما يساعد النماذج اللغوية الكبيرة على فهم مدخلات المستخدم. وتُعرَف نتيجة هذه العملية باسم تضمين المتجهات.
  2. تستخدم المحوِّلات مثل Claude وGPT-4 آليات الانتباه الذاتي لتوجيه الموارد ذاتيًا نحو أكثر أجزاء استفسار المستخدم أهمية ومعالجة السياق.
  3. يطبِّق النموذج خوارزميات احتمالية لتوليد أكثر الاستجابات احتمالًا للمدخلات. نماذج الذكاء الاصطناعي مثل Claude لا تمتلك "معرفة" فعلية، بل تجمع بين بيانات تدريبها والإحصاءات المتقدمة لتقديم النتائج الأكثر احتمالًا للمطالبات.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي الدستوري؟

الذكاء الاصطناعي الدستوري2 هو مجموعة من مبادئ أخلاقيات وسلامة الذكاء الاصطناعي التي وضعتها شركة Anthropic الناشئة. عند تصميم Claude، استلهمت شركة Anthropic آراء حوالي 1,000 شخص، وطلبت منهم التصويت واقتراح قواعد لتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أخلاقي واستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول. وشكَّلت المجموعة النهائية من القواعد الأساس لعملية تدريب Claude.

القواعد الثلاث الأولى للذكاء الاصطناعي الدستوري هي:

  • اختيار الاستجابة الأقل خطورة أو كراهية.
  • اختيار الاستجابة الموثوق بها والصادقة والقريبة من الحقيقة قدر الإمكان.
  • اختيار الاستجابة التي تنقل النوايا الواضحة بشكل أفضل.

بينما تخضع النماذج الأخرى لمراجعة المحتوى من قِبل مدربين بشريين في عملية تُعرَف باسم التعلم المعزز من التعليقات البشرية (RLHF)، تم تدريب Claude باستخدام RLHF بالإضافة إلى نموذج ذكاء اصطناعي ثانٍ. في عملية RLAIF، كان دور نموذج "المدرِّب" هو تقييم سلوك Claude مقارنةً بالذكاء الاصطناعي الدستوري وإجراء التصحيحات اللازمة.

في عملية RLAIF، تتم أتمتة جزء تعديل السلوك في عملية التدريب، ما يجعله أكثر توفيرًا وكفاءة لتعزيز السلوك الأخلاقي. النتيجة المرجوة هي أن يضبط Claude نفسه بدقة، حيث يتعلم تجنُّب التعليمات الضارة مع تقديم إجابات مفيدة للتعليمات التي يعتبرها قابلة للرد.

ما Anthropic AI؟

تُعَد Anthropic شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تأسست في 2021 على يد عدد من الباحثين والمدراء التنفيذيين السابقين في OpenAI، بمن فيهم الشقيقان Daniela وDario Amodei. استثمرت كلٌّ من Amazon وGoogle مليارات الدولارات في الشركة، بينما تواصِل OpenAI الحصول على دعم من Microsoft.

انفصل الشقيقان Amodei عن OpenAI في عام 2021، قبل عام من إصدار OpenAI لنموذج GPT-3.5. وهو نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه الذي يواصِل تشغيل أداة ChatGPT المجانية حتى اليوم. إلى جانب باحثين سابقين آخرين في OpenAI، أسَّس الشقيقان Amodei شركة Anthropic AI وبدؤوا بالعمل على ما أصبح لاحقًا Claude AI.

السمة المميزة لشركة Anthropic هي نهجها المُعلن تجاه الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والذي يتمثَّل في عملية تدريب الذكاء الاصطناعي الدستوري.

فوائد Claude مقارنةً بنموذجَي ChatGPT وGemini

عند إطلاق Claude 3، أجرت شركة Anthropic AI سلسلة من اختبارات تقييم النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لمقارنة نماذجها مع نماذج منافسيها الرئيسيين: OpenAI وGoogle. في تلك الاختبارات وغيرها، أظهر Claude العديد من المزايا الرئيسية:

  • نافذة سياق أكبر
  • أداء قوي في العديد من الاختبارات
  • لا يتم الاحتفاظ ببيانات الإدخال أو الإخراج

نافذة سياق أكبر

يستطيع Claude التعامل مع مطالبات تصل إلى 200,000 رمز مميز، أي نحو 350 صفحة من النصوص، ما يُتيح له تذكُّر واستخدام مزيد من المعلومات لإنتاج إجابات مناسبة. بالمقارنة، يقتصر عدد الرموز المميزة في GPT-4 Turbo وGPT-4o على 128,000 رمز مميز فقط.

تُتيح قدرة Claude على الاحتفاظ بالمزيد من المعلومات للمستخدمين إنشاء مطالبات تفصيلية وغنية بالبيانات. كلما زادت كمية البيانات الموجودة في تسلسل الإدخال، أصبحت إجابة نموذج الذكاء الاصطناعي أكثر دقة وملاءمة.

أداء قوي في العديد من الاختبارات

عندما اختبرت Anthropic نموذج Claude 3 مقابل GPT-4 وGemini 1.0،‏3 كان Claude 3 Opus الأفضل أداءً في جميع المعايير التقييمية المختارة. تصدَّر نموذج Gemini 1.0 Ultra في أربعة من أصل ستة اختبارات رؤية، بينما كان أداء نماذج Claude قريبًا من مستواه.

ومع ذلك، لم يتم تضمين GPT-4o وGemini 1.5 في مجموعة الاختبار. عند الكشف عن GPT-4o في مايو 2024‏4، أجرت OpenAI مقارنةً معيارية شهدت فوز نموذجها الرائد الجديد على Claude 3 Opus في خمسة من أصل ستة اختبارات تم إجراؤها.

عدم الاحتفاظ ببيانات الإدخال أو الإخراج

قد يقدِّر المستخدمون القلقون بشأن خصوصية البيانات سياسة الاحتفاظ بالبيانات لدى Anthropic،‏5 حيث تنص على حذف جميع مدخلات ومخرجات المستخدم بعد 30 يومًا. تنص سياسة بيانات Gemini من Google لخدمات Google Cloud‏6على أن الشركة لن تستخدم تعليمات المستخدمين لتدريب نماذجها.

في المقابل، تستطيع OpenAI الاحتفاظ ببيانات المستخدمين7 واستخدامها لتدريب نماذجها بشكل إضافي. تسمح سياسات Google الخاصة بتطبيقات Gemini للشركة8 بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين ما لم يُلغِ المستخدم تفعيل هذا الخيار يدويًا.

عيوب Claude

رغم أن أداء Claude العام قوي مقارنةً بالمنافسين، فإنه يمتلك بعض نقاط الضعف التي قد تؤخِّر تقبله من قِبَل الجمهور الأوسع.

  • توليد صور محدود
  • عدم وجود تصفح للإنترنت

توليد صور محدود

بالمقارنة مع GPT-4o، يُعَد Claude أقل قدرة على إنشاء الصور. بينما يستطيع Claude إنتاج مخططات انسيابية تفاعلية، ومخططات علاقات الكيانات، والرسوم البيانية، إلا إنه لا يصل إلى حد توليد الصور بالكامل.

عدم وجود تصفح للإنترنت

بفضل تكامل Microsoft مع Bing، يستطيع GPT-4 البحث على الإنترنت عند الإجابة عن استفسارات المستخدمين. بينما يتم تحديث Claude بانتظام ببيانات تدريب جديدة، فإن قاعدة معارفه تظل دائمًا متأخرة بعدة أشهر حتى تقرر Anthropic فتح إمكانية الوصول إلى الإنترنت بالطريقة نفسها.

الموارد

استكشف IBM Granite

استكشف IBM® Granite™، مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة عالية الأداء والموثوق بها، والمصممة خصوصًا للأعمال التجارية والمُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وضوابط الحماية.
كيفية اختيار نموذج الأساس المناسب

تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
اكتشف إمكانات النماذج اللغوية الكبيرة

استكشف مقالات ومدونات وبرامج IBM Developer التعليمية لتعزيز معرفتك بالنماذج اللغوية الكبيرة.
دليل الرئيس التنفيذي لتحسين النماذج

تعرَّف على كيفية دفع الفِرَق باستمرار نحو تحسين أداء النماذج وتحقيق التفوق على المنافسين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
نهج متميز لنماذج أساس الذكاء الاصطناعي

استكشف قيمة نماذج الأساس على مستوى المؤسسة التي توفر مزايا الثقة والأداء والتكلفة المنخفضة لكل المجالات.
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML)

تعرَّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم الآلي، ونماذج الأساس في عمليات أعمالك لتحسين الأداء.
AI in Action 2024

اقرأ عن 2,000 مؤسسة أجرينا معها استبيانًا بشأن مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف وكيف يمكن المضي قدمًا.
حلول ذات صلة
نماذج الأساس

استكشف مكتبة نماذج الأساس من IBM في محفظة watsonx لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمالك بثقة.

 اكتشف watsonx.ai
حلول الذكاء الاصطناعي

استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي
الاستشارات والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف مكتبة نماذج الأساس من IBM في محفظة IBM watsonx لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمالك بثقة.

 استكشف watsonx.ai استكشف حلول الذكاء الاصطناعي
الحواشي

1. How large is Claude Pro's Context Window? Anthropic, 2024 

2. Collective Constitutional AI: Aligning a Language Model with Public Input, Anthropic, 17 October 2023 

3. Introducing the next generation of Claude, Anthropic, 4 March 2024 

4. Hello GPT-4o, OpenAI, 13 May 2024 

5. How long do you store personal data?, Anthropic, 2024 

6. How Gemini for Google Cloud uses your data, Google, 10 September 2024 

7. How your data is used to improve model performance, OpenAI, 17 September 2024 

8. Gemini Apps Privacy Hub, Google, 28 August 2024 