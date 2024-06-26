ما هو المخطط الانسيابي؟

مع وجود العديد من أنواع المخططات الانسيابية والعديد من حالات استخدامها، تعد المخططات الانسيابية وثيقة أساسية في كل قطاع تقريبًا. حيث يستخدم الأشخاص المخططات الانسيابية لتصور وتصميم وتوثيق مجموعة لا حصر لها من العمليات والإجراءات.

يساعد المخطط الانسيابي على كل من المهام التالية: