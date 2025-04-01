IBM Blueworks Live
تخلص من الملاحظات اللاصقة وقم بإزالة التعقيد من رحلة تخطيط عملياتك
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امرأة جالسة تحمل كمبيوتر محمولًا، ويظهر على شاشته رسم توضيحي مسطح
تخطيط سريع قائم على السحابة للعمليات. تمكَّن من تحقيق المركزية والمزامنة دون عناء.

اكتشف برنامج IBM® Blueworks Live، وهو الطريقة الأبسط لتحديد عمليات عملك وإدارتها في السحابة.

  - نمذجة عمليات سهلة الاستخدام: تمكَّن من إنشاء مخططات عملية واضحة واحترافية بسرعة. ولا يتطلب الأمر تدريبًا.

- مستودع مركزي آمن: احتفظ بجميع خرائط عملياتك ووثائقك في مصدر واحد آمن وموثوق به للحقيقة.

- المزامنة التلقائية: حدِّث معلومات العمليات مرّة واحدة، وسيجري تحديثها في كل مكان؛ للحفاظ على المواءمة مع الجميع

- التعاون الآني: اعمل مع فريقك من أي مكان على الفور.

- التحسين من أجل تحقيق النمو: حدِّد فرص التحسين لتبسيط كل العمليات لتتمكَّن من التركيز على الأمر المهم حقًا، وهو تنمية عملك.

استمتع بالتخطيط السلس للعمليات — جرِّب عرضنا التوضيحي التفاعلي

 

 
قم بجولة في Blueworks Live

إنشاء خرائط العمليات والتعاون في الوقت الحقيقي.
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تعرَّف على سبب تفوق IBM Blueworks Live على أدوات التخطيط البسيطة
قارن كيف يصطف تخطيط عملية برنامج Blueworks Live مع المنافسين
المزايا عرض المزيد من الميزات
تسريع معالجة الوثائق

تمكَّن من توثيق العمليات والتخطيط لها بسلاسة بتنسيق واضح ومعياري (BPMN 2.0) يمكن للجميع في مؤسستك فهمه واستخدامه.
التعاون بسلاسة

تمكَّن من إزالة الحواجز وتمكين الفِرَق في عملك من تصميم العمليات وتحسينها معًا في الوقت الفعلي.
تحسين العمليات 

احصل على رؤى واضحة حول كيفية تأثير عملياتك في نتائج الأعمال وحقِّق نتائج أفضل.
توثيق القرارات بدقة

تحقيق الدقة في اتخاذ القرارات من خلال التعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية للحصول على آرائهم والتحقق من القرارات.
تصوُّر سير العمل

تمكَّن من مراجعة العمليات وتحسينها خطوة بخطوة، مع ضمان تحقيق الوضوح والكفاءة في كل مرحلة.
أتمتة المهام المتكررة

تمكَّن من إدارة المهام البسيطة تلقائيًا، مع التأكد من مشاركة المعلومات مع الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

حالات الاستخدام

تبسيط عملية التسليم إلى العميل تعزيز الكفاءة في التمويل تحسين نتائج الرعاية الصحية تبسيط إعداد التقارير الأكاديمية
خطط التسعير

يمكن نشر IBM Blueworks Live على سحابة عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية. يحتوي كل خيار نشر على تراخيص قائمة على الأدوار لجعل الحل يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

تعرَّف على المزيد حول خيارات التسعير المرنة لدينا
تبدأ من 56.20 دولار أمريكي لكل مستخدم/شهريًا* محرِّر

إنشاء وتعديل ونشر العمليات والقرارات والسياسات. ابدأ بمحرِّر واحد على الأقل وأضف العدد الذي يحتاجه فريقك من المساهمين والمشاهدين.

بادر بالشراء الآن تبدأ من 11.25 دولار أمريكي لكل مستخدم/الشهر* برنامج إضافي: Contributor

عرض العمليات والقرارات والسياسات والتعليق عليها. لا يمكن إنشاء أو تعديل العمليات.

بادر بالشراء الآن تبدأ من 225 دولار أمريكي لكل 100 مستخدم/الشهر* برنامج إضافي: Viewer

عرض العمليات والقرارات المنشورة. لا يمكن تعديل أو إنشاء العمليات. تباع في عبوات مكونة من 100.

بادر بالشراء الآن

قصص العملاء

شركة TIM AG

تعمل TIM AG على تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة عن طريق تقليل الوقت اللازم لضم موظفين جدد بنسبة 50%.
شركة Insperity

تساعد منصة IBM Blueworks Live شركة Insperity على زيادة كفاءة العمليات وتسريع تسليم البرامج من خلال عرض واحد ودقيق لعمليات الأعمال.
رابطة Elevations Credit Union

تعمل Elevations Credit Union على تحسين عملياتها وتقليل متوسط الوقت اللازم لتمويل قروض ملكية المنازل بنسبة 52%.
شركة Swiss Re

في مواجهة عمليات الإغلاق المالي غير المتصلة، قامت شركة إعادة التأمين العالمية بالاستفادة من IBM Blueworks Live لتحويل سير العمل لديها. أدى تبسيط العمليات والأتمتة إلى خفض عدد المشاركين في الاجتماع إلى النصف، مما أدى إلى توفير 40000 دولار أمريكي على أساس ربع سنوي وتحقيق استقرار العمليات.

منظمة Public Heritage Project

منظمة معنية بالتراث الوطني، مثقلة بعمليات غير متناسقة، تبنّت استخدام IBM Blueworks Live. تمكنت الأداة من توحيد مراحل سير العمل، مما أدى إلى تعزيز تنسيق المشروع ورفع كفاءته بنسبة 40%، مما أدى إلى إدخال تجديدات في الوقت المناسب وتحسين معايير السلامة.
إدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيو جيرسي

إدارة حكومية سعت إلى رفع مستوى تقديم الخدمات العامة. تمكنت منصة IBM Blueworks Live من تحسين عمليات استخراج التصاريح، مما أدى إلى تقليل أوقات الموافقة بنسبة 30% وتحسين مستوى رضا المواطنين بشكل كبير.
شركة First Canadian Title

مؤسسة رائدة في مجال تقييم الممتلكات بحاجة إلى تبسيط العمليات المعقدة. نجحت منصة IBM Blueworks Live في القضاء على أوجه القصور التشغيلية، مما أدى إلى تقليل الوقت اللازم لتطبيق التأمين على الملكية من أسبوعين إلى 15 دقيقة، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة بشكل كبير.
IBM Global Real Estate

كان تبسيط العمليات الداخلية أمرًا بالغ الأهمية. تمكنت IBM Blueworks Live من تعزيز شفافية وتنسيق سير العمل، مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالإنتاجية. وساعد النظام على إدارة 42 مليون قدم مربع من المساحات الإدارية بكفاءة.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ في تحسين عملياتك اليوم باستخدام IBM Blueworks Live. سجِّل الاشتراك للحصول على إصدار تجريبي مجاني وإحداث تغيير جذري في سير عملك.

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الحواشي

الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع إلى توفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. بعد الفترة الأولية، سيتم تجديد الاشتراكات النشطة تلقائيًا بالسعر المُعلن في القائمة. *الأسعار المعروضة هي للنشر في البيئات السحابية العامة.