اكتشف برنامج IBM® Blueworks Live، وهو الطريقة الأبسط لتحديد عمليات عملك وإدارتها في السحابة.
- نمذجة عمليات سهلة الاستخدام: تمكَّن من إنشاء مخططات عملية واضحة واحترافية بسرعة. ولا يتطلب الأمر تدريبًا.
- مستودع مركزي آمن: احتفظ بجميع خرائط عملياتك ووثائقك في مصدر واحد آمن وموثوق به للحقيقة.
- المزامنة التلقائية: حدِّث معلومات العمليات مرّة واحدة، وسيجري تحديثها في كل مكان؛ للحفاظ على المواءمة مع الجميع
- التعاون الآني: اعمل مع فريقك من أي مكان على الفور.
- التحسين من أجل تحقيق النمو: حدِّد فرص التحسين لتبسيط كل العمليات لتتمكَّن من التركيز على الأمر المهم حقًا، وهو تنمية عملك.
استمتع بالتخطيط السلس للعمليات — جرِّب عرضنا التوضيحي التفاعلي
إنشاء خرائط العمليات والتعاون في الوقت الحقيقي.
تمكَّن من توثيق العمليات والتخطيط لها بسلاسة بتنسيق واضح ومعياري (BPMN 2.0) يمكن للجميع في مؤسستك فهمه واستخدامه.
تمكَّن من إزالة الحواجز وتمكين الفِرَق في عملك من تصميم العمليات وتحسينها معًا في الوقت الفعلي.
احصل على رؤى واضحة حول كيفية تأثير عملياتك في نتائج الأعمال وحقِّق نتائج أفضل.
تحقيق الدقة في اتخاذ القرارات من خلال التعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية للحصول على آرائهم والتحقق من القرارات.
تمكَّن من مراجعة العمليات وتحسينها خطوة بخطوة، مع ضمان تحقيق الوضوح والكفاءة في كل مرحلة.
تمكَّن من إدارة المهام البسيطة تلقائيًا، مع التأكد من مشاركة المعلومات مع الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.
يمكن نشر IBM Blueworks Live على سحابة عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية. يحتوي كل خيار نشر على تراخيص قائمة على الأدوار لجعل الحل يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
إنشاء وتعديل ونشر العمليات والقرارات والسياسات. ابدأ بمحرِّر واحد على الأقل وأضف العدد الذي يحتاجه فريقك من المساهمين والمشاهدين.
عرض العمليات والقرارات والسياسات والتعليق عليها. لا يمكن إنشاء أو تعديل العمليات.
عرض العمليات والقرارات المنشورة. لا يمكن تعديل أو إنشاء العمليات. تباع في عبوات مكونة من 100.
تعمل TIM AG على تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة عن طريق تقليل الوقت اللازم لضم موظفين جدد بنسبة 50%.
تساعد منصة IBM Blueworks Live شركة Insperity على زيادة كفاءة العمليات وتسريع تسليم البرامج من خلال عرض واحد ودقيق لعمليات الأعمال.
تعمل Elevations Credit Union على تحسين عملياتها وتقليل متوسط الوقت اللازم لتمويل قروض ملكية المنازل بنسبة 52%.
في مواجهة عمليات الإغلاق المالي غير المتصلة، قامت شركة إعادة التأمين العالمية بالاستفادة من IBM Blueworks Live لتحويل سير العمل لديها. أدى تبسيط العمليات والأتمتة إلى خفض عدد المشاركين في الاجتماع إلى النصف، مما أدى إلى توفير 40000 دولار أمريكي على أساس ربع سنوي وتحقيق استقرار العمليات.
منظمة معنية بالتراث الوطني، مثقلة بعمليات غير متناسقة، تبنّت استخدام IBM Blueworks Live. تمكنت الأداة من توحيد مراحل سير العمل، مما أدى إلى تعزيز تنسيق المشروع ورفع كفاءته بنسبة 40%، مما أدى إلى إدخال تجديدات في الوقت المناسب وتحسين معايير السلامة.
إدارة حكومية سعت إلى رفع مستوى تقديم الخدمات العامة. تمكنت منصة IBM Blueworks Live من تحسين عمليات استخراج التصاريح، مما أدى إلى تقليل أوقات الموافقة بنسبة 30% وتحسين مستوى رضا المواطنين بشكل كبير.
مؤسسة رائدة في مجال تقييم الممتلكات بحاجة إلى تبسيط العمليات المعقدة. نجحت منصة IBM Blueworks Live في القضاء على أوجه القصور التشغيلية، مما أدى إلى تقليل الوقت اللازم لتطبيق التأمين على الملكية من أسبوعين إلى 15 دقيقة، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة بشكل كبير.
كان تبسيط العمليات الداخلية أمرًا بالغ الأهمية. تمكنت IBM Blueworks Live من تعزيز شفافية وتنسيق سير العمل، مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالإنتاجية. وساعد النظام على إدارة 42 مليون قدم مربع من المساحات الإدارية بكفاءة.
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