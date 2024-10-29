على عكس Visio، الذي يعتمد بشكل أساسي على سطح المكتب، فإن IBM Blueworks Live يعتمد بشكل كامل على السحابة لتمكين التعاون في الوقت الفعلي بين الفرق. يعمل هذا على تسريع مشاركة الملفات والتحكم في الإصدارات، مما يجعل من السهل على المستخدمين المتعددين المساهمة في وقت واحد، وخاصة في الإعداد عن بُعد أو الهجين.