على عكس Visio، الذي يعتمد بشكل أساسي على سطح المكتب، فإن IBM Blueworks Live يعتمد بشكل كامل على السحابة لتمكين التعاون في الوقت الفعلي بين الفرق. يعمل هذا على تسريع مشاركة الملفات والتحكم في الإصدارات، مما يجعل من السهل على المستخدمين المتعددين المساهمة في وقت واحد، وخاصة في الإعداد عن بُعد أو الهجين.
تم تصميم IBM Blueworks Live لمستخدمي الأعمال، حيث يقدم واجهة سهلة الاستخدام وتجربة نمذجة عمليات مبسطة لأصحاب المصلحة غير التقنيين للمساهمة في تحسينات العمليات. على الرغم من قوة منصة Visio، إلا أنها قد تتطلب المزيد من الخبرة التقنية.
تركز منصة IBM Blueworks Live بشكل كبير على توثيق العمليات والحوكمة. يوفر التحكم الآلي في الإصدار ومسارات التدقيق ومهام ملكية العمليات، لتعزيز توثيق العمليات والمواءمة مع معايير الشركة. تعد منصة Visio بشكل أساسي أداة للرسم التخطيطي وتفتقر إلى وظيفة الحوكمة المتكاملة هذه.
يوفر IBM Blueworks Live مجموعة واسعة من القوالب الجاهزة والتحويلات إلى نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN) 2.0 تلقائيًا، مما يمنح المستخدمين بداية قوية في توثيق وتحليل العمليات. تتضمن قوالب Visio السحب والإسقاط، إلى جانب التحقق يدويًا من توافقها مع عمليات الأعمال والترميز (BPMN).
وقع اختيار أكثر من 75% من المشترين على منصة IBM Blueworks live لامتلاكها أفضل إمكانيات وقيمة وعلاقات بين العملاء.