IBM Business Automation Workflow

أتمتة سير العمل الرقمي الخاص بك لزيادة الإنتاجية والكفاءة والرؤى-محلي أو على السحابة

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Business Automation Workflow:: الإصدار 24.0.0.0.0.0                                                        

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IBM Business Automation Workflow

IBM Business Automation Workflow هي مفتاح القدرات الرئيسية لـ IBM Cloud Pak for Business Automation. تقوم تكنولوجيا المعلومات بتوحيد المعلومات والعمليات والمستخدمين لمساعدتك على أتمتة سير العمل الرقمي المحلي أو على السحابة. إنشاء سير العمل التي تزيد من الإنتاجية وتحسّن التعاون بين الفرق، وتكتسب معارف جديدة لحل القضايا وتحقيق نتائج أفضل للأعمال.

Business Automation Workflow يدمج بسلاسة مع واجهة محادثة الذكاء الاصطناعي الاصطناعي الخاصة بـ IBM watsonx Orchestrate من خلال Cloud Pak for Business Automation ، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف سير العمل واكتساب الرؤى بسهولة في نظام موحد.
محتوى مميز استخدام الذكاء الاصطناعي الاصطناعي والأتمتة لزيادة الإنتاجية من خلال IBM القرارات، سير العمل و watsonx Orchestrate
المزايا
إدارة عمليات إدارة الأعمال والحالات المتكاملة

دمج أعمال المهام وتوحيدها لتسهيل تحديد الأولويات. الجمع بين العمل الذي يركز على العملية والعمل الذي يركز على الحالة في سير العمل القابل للتكرار لتلبية احتياجات المؤسسة الأوسع نطاقًا.
تحسين خدمة العملاء

قم بتسريع مشاركة العملاء من خلال تزويد المشاركين في سير العمل والعاملين في الحالات بإمكانية الوصول إلى الأنظمة والمعلومات والتحليلات. سرعة سير المعاملات وسرعة حل القضايا.
تعزيز عملية اتخاذ القرارات المعززة

استخدم الرؤية المضمنة والتحليلات القوية لتحديد أفضل الإجراءات لحل الحالات بسرعة وتحسين التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق العمل.
تكاليف بدء التشغيل القابلة للإدارة

ابدأ مشاريع صغيرة بتكاليف بدء تشغيل منخفضة ونموذج استهلاك قائم على الاشتراك، ثم نمِّ وتوسَّع بسلاسة من مشروع أولي إلى برنامج على مستوى المؤسسة.
سهولة الوصول

استفد من بوابة الخدمة الذاتية للوصول إلى بيئات التطوير والاختبار ووقت التشغيل.
ميزة سير العمل إدارة القدرات

قم بتمكين عملائك من الأعمال التجارية مع القدرة على المشاركة المباشرة في تحسين سير العمل.

 الحوكمة والامتثال

تحسين قدرتك على تلبية وإدارة المتطلبات Information Lifecycle Governance مثل لوائح حماية بيانات العملاء والاحتفاظ بالبيانات.

 التطبيقات الديناميكية التي تركز على المحتوى الديناميكي

تنفيذ التغييرات ونشر الحلول الجديدة المخصصة بمرونة.

 Virtual Machines وحاوية التقنية

حقق أقصى استفادة من حل الإنتاج المتاح بشكل كبير والذي يوفر خيارات التعافي من الكوارث وبيئات متعددة للتطوير والاختبار.

 مدمج Monitoring and Analytics

احصل على تعريفات ووضوح الرؤية حتى تتمكن من إشراك المشاركين في العملية وتوسيع نطاقها لدعم التحول إلى دعم العمل وتحديد أولويات العمل وتحسين الإنتاجية.

 الوصول إلى السحابة العامة

اتصل بالخدمة السحابية السحابية من السحابة العامة أو الأجهزة المحمولة من خلال بوابة السحابة أو استخدم شبكة افتراضية خاصة متوفرة بشكل منفصل للاتصال.

 إعادة استخدام عنصر العملية

تحسين الكفاءة والإنتاجية والاتساق عبر العديد من مهام سير العمل ومجموعات الأعمال.
حالة الاستخدام
تحسين سير العمل مع عملية الرؤى تستخدم عملية التعدين بيانات الأحداث الحقيقية للمساعدة في تحسين سير العمل. تصور عملياتك كما هي للكشف عن أوجه القصور والسبب الأساسي وراءها. تعرّف على IBM Process Mining
احصل على المزيد من القدرات احصل على IBM Business Automation Workflow كجزء من IBM Cloud Pak لتوسيع نطاق استثمارك وتوسيع نطاقه بثقة. اكتشف IBM Cloud Pak for Business Automation
متكامل

IBM Cloud Pak for Business Automation يتضمن مدعوم بالذكاء الاصطناعي القدرات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، واجهة مستخدم مشتركة (UI)، وأدوات رمز منخفضة.
مكتمل

احصل على الأتمتة وتنسيق سير العمل وإدارة القرارات وخدمات المحتوى وغير ذلك الكثير.
عصري

تكنولوجيا المعلوماتمنهجية تكنولوجيات المعلوماتية هي نهج معياري وسهل الاستهلاك، لذا فأنت تدفع فقط مقابل ما تحتاجه.

قصص العملاء

العنوان الكندي الأول (FCT)

تقليل الوقت المستغرق في إنجاز معاملات التأمين على الملكية الجديدة من أسبوعين إلى 15 دقيقة من خلال أتمتة تدفقات العمليات.
شركة الدهانات الآسيوية المحدودة

نشر الأتمتة لتبسيط وتسريع عملية المبيعات لزيادة نمو الإيرادات.
MNG كارجو

تعزيز رضا العملاء، ودفع قرارات الاستثمار، وتسريع حل الطلبات المالية.
نظام النقل الدائم (TSB)

خفض البنك الإحالات القياسية بأكثر من 50% وعزز الميزة التنافسية لشركة تكنولوجيا المعلومات من خلال أتمتة سير العمل.
كريديم

تقليل وقت الموافقة على البطاقة الائتمانية من أربعة أيام إلى يوم واحد وتوفير حوالي 500,000 يورو سنويًا.
سول كاريبيان المحدودة

تبسيط وقت الموافقة على المشاريع الكبرى من أسابيع إلى أسبوع واحد أو أقل من خلال سير العمل الأتمتة.
الإصدارات إصدار السحابة السريع

نقطة دخول منخفضة التكلفة للبدء في السحابة.

 السحابة Enterprise الطبعة

قابل للتوسع في تجربة بدء أو توسيع سير عمل القدرات في السحابة.

 الإصدار السريع

حل نقطة دخول قائم على ترخيص دائم ومثالي لمشاريع ®بدء سير العمل.

 Enterprise الإصدار

حل قائم على ترخيص دائم على مستوى المؤسسات.
الموارد IBM الأعمال التجارية الأعمالية مجتمع المستخدمين

تابع أحدث محتوى وانضم إلى مجموعة مستخدمي سير العمل لتعميق مهاراتك وفهمك.

 انضم إلى المجتمع وثائق سير عمل أتمتة أعمال IBM® Business Automation

الوصول إلى الوثائق الخاصة بـ IBM Business Automation Workflow ، وهي منصة لإنشاء تطبيق سير العمل لتحسين الإنتاجية. 

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