أتمتة سير العمل الرقمي الخاص بك لزيادة الإنتاجية والكفاءة والرؤى-محلي أو على السحابة
IBM Business Automation Workflow هي مفتاح القدرات الرئيسية لـ IBM Cloud Pak for Business Automation. تقوم تكنولوجيا المعلومات بتوحيد المعلومات والعمليات والمستخدمين لمساعدتك على أتمتة سير العمل الرقمي المحلي أو على السحابة. إنشاء سير العمل التي تزيد من الإنتاجية وتحسّن التعاون بين الفرق، وتكتسب معارف جديدة لحل القضايا وتحقيق نتائج أفضل للأعمال.
Business Automation Workflow يدمج بسلاسة مع واجهة محادثة الذكاء الاصطناعي الاصطناعي الخاصة بـ IBM watsonx Orchestrate من خلال Cloud Pak for Business Automation ، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف سير العمل واكتساب الرؤى بسهولة في نظام موحد.
دمج أعمال المهام وتوحيدها لتسهيل تحديد الأولويات. الجمع بين العمل الذي يركز على العملية والعمل الذي يركز على الحالة في سير العمل القابل للتكرار لتلبية احتياجات المؤسسة الأوسع نطاقًا.
قم بتسريع مشاركة العملاء من خلال تزويد المشاركين في سير العمل والعاملين في الحالات بإمكانية الوصول إلى الأنظمة والمعلومات والتحليلات. سرعة سير المعاملات وسرعة حل القضايا.
استخدم الرؤية المضمنة والتحليلات القوية لتحديد أفضل الإجراءات لحل الحالات بسرعة وتحسين التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق العمل.
ابدأ مشاريع صغيرة بتكاليف بدء تشغيل منخفضة ونموذج استهلاك قائم على الاشتراك، ثم نمِّ وتوسَّع بسلاسة من مشروع أولي إلى برنامج على مستوى المؤسسة.
استفد من بوابة الخدمة الذاتية للوصول إلى بيئات التطوير والاختبار ووقت التشغيل.
قم بتمكين عملائك من الأعمال التجارية مع القدرة على المشاركة المباشرة في تحسين سير العمل.
تحسين قدرتك على تلبية وإدارة المتطلبات Information Lifecycle Governance مثل لوائح حماية بيانات العملاء والاحتفاظ بالبيانات.
تنفيذ التغييرات ونشر الحلول الجديدة المخصصة بمرونة.
حقق أقصى استفادة من حل الإنتاج المتاح بشكل كبير والذي يوفر خيارات التعافي من الكوارث وبيئات متعددة للتطوير والاختبار.
احصل على تعريفات ووضوح الرؤية حتى تتمكن من إشراك المشاركين في العملية وتوسيع نطاقها لدعم التحول إلى دعم العمل وتحديد أولويات العمل وتحسين الإنتاجية.
اتصل بالخدمة السحابية السحابية من السحابة العامة أو الأجهزة المحمولة من خلال بوابة السحابة أو استخدم شبكة افتراضية خاصة متوفرة بشكل منفصل للاتصال.
تحسين الكفاءة والإنتاجية والاتساق عبر العديد من مهام سير العمل ومجموعات الأعمال.
IBM Cloud Pak for Business Automation يتضمن مدعوم بالذكاء الاصطناعي القدرات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، واجهة مستخدم مشتركة (UI)، وأدوات رمز منخفضة.
احصل على الأتمتة وتنسيق سير العمل وإدارة القرارات وخدمات المحتوى وغير ذلك الكثير.
تكنولوجيا المعلوماتمنهجية تكنولوجيات المعلوماتية هي نهج معياري وسهل الاستهلاك، لذا فأنت تدفع فقط مقابل ما تحتاجه.
تقليل الوقت المستغرق في إنجاز معاملات التأمين على الملكية الجديدة من أسبوعين إلى 15 دقيقة من خلال أتمتة تدفقات العمليات.
نشر الأتمتة لتبسيط وتسريع عملية المبيعات لزيادة نمو الإيرادات.
تعزيز رضا العملاء، ودفع قرارات الاستثمار، وتسريع حل الطلبات المالية.
خفض البنك الإحالات القياسية بأكثر من 50% وعزز الميزة التنافسية لشركة تكنولوجيا المعلومات من خلال أتمتة سير العمل.
تقليل وقت الموافقة على البطاقة الائتمانية من أربعة أيام إلى يوم واحد وتوفير حوالي 500,000 يورو سنويًا.
تبسيط وقت الموافقة على المشاريع الكبرى من أسابيع إلى أسبوع واحد أو أقل من خلال سير العمل الأتمتة.
نقطة دخول منخفضة التكلفة للبدء في السحابة.
قابل للتوسع في تجربة بدء أو توسيع سير عمل القدرات في السحابة.
حل نقطة دخول قائم على ترخيص دائم ومثالي لمشاريع ®بدء سير العمل.
حل قائم على ترخيص دائم على مستوى المؤسسات.
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الوصول إلى الوثائق الخاصة بـ IBM Business Automation Workflow ، وهي منصة لإنشاء تطبيق سير العمل لتحسين الإنتاجية.