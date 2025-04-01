IBM Business Automation Workflow هي مفتاح القدرات الرئيسية لـ IBM Cloud Pak for Business Automation. تقوم تكنولوجيا المعلومات بتوحيد المعلومات والعمليات والمستخدمين لمساعدتك على أتمتة سير العمل الرقمي المحلي أو على السحابة. إنشاء سير العمل التي تزيد من الإنتاجية وتحسّن التعاون بين الفرق، وتكتسب معارف جديدة لحل القضايا وتحقيق نتائج أفضل للأعمال.

Business Automation Workflow يدمج بسلاسة مع واجهة محادثة الذكاء الاصطناعي الاصطناعي الخاصة بـ IBM watsonx Orchestrate من خلال Cloud Pak for Business Automation ، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف سير العمل واكتساب الرؤى بسهولة في نظام موحد.