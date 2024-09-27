ما Google Gemini؟

كما يُعدّ Gemini أيضًا النموذج الذي يشغل روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي من Google (المعروف سابقًا باسم Bard) الذي يحمل الاسم ذاته، تمامًا مثل Claude من Anthropic، وهو اسم روبوت المحادثة ومجموعة النماذج اللغوية الكبيرة التي تقف وراءه. تعمل تطبيقات Gemini على كل من الويب والهاتف المحمول كواجهة روبوت محادثة للنماذج الأساسية.

تعمل Google على دمج روبوت محادثة Gemini تدريجيًا في مجموعة تقنياتها. على سبيل المثال، Gemini هو مساعد الذكاء الاصطناعي الافتراضي في أحدث هواتف Google Pixel 9 وPixel 9 Pro، الذي يحل محل Google Assistant. وفي Google Workspace، يتوفر Gemini في لوحة المستندات الجانبية للمساعدة على كتابة المحتوى وتحريره، وفي لوحة Gmail الجانبية للمساعدة على صياغة رسائل البريد الإلكتروني واقتراح الردود والبحث عن المعلومات في البريد الوارد للمستخدم.

تدمج تطبيقات Google الأخرى أيضًا تطبيق Gemini. وتعتمد خرائط Google، على سبيل المثال، على قدرات نموذج Gemini لتوفير ملخصات للأماكن والمناطق.