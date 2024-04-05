ما هو مفهوم الخبراء المتعددين (MoE)؟

تُبنى نماذج التعلم العميق الحديثة من شبكات عصبية اصطناعية، تتألف من طبقات متعددة من العقد المترابطة (أو "الخلايا العصبية"). كل خلية عصبية تحتوي على دالة تنشيط: وهي عملية حسابية تُجرى على البيانات المُستَقبلة من الطبقة السابقة، وتُحدِّد مُخرجاتها المُدخَلات التي تُمرَّر إلى الطبقة التالية. تعالج الشبكة العصبية التقليدية للتغذية إلى الأمام (FFNs) المعلومات عن طريق تمرير بيانات المُدخلات تدريجياً من الخلايا العصبية في طبقة معينة إلى الخلايا العصبية في الطبقة التالية حتى تصل إلى طبقة خارجية حيث تُجرى التنبؤات النهائية. تشمل بعض بنى الشبكات العصبية عناصر إضافية، مثل آليات الانتباه الذاتي في نماذج المُحوِّل، التي تستخلص أنماطًا واعتماديات إضافية في بيانات المُدخَلات.

تُحدِّد الروابط بين الطبقات والخلايا العصبية المختلفة مُعامِلات النموذج القابلة للتعلم: الأوزان المتغيرة (والتحيزات) التي تزيد أو تُنقِص من تأثير جزء معين من مخرجات الشبكة على أجزاء أخرى من الشبكة. يتعلَّم نموذج التعلُّم العميق من خلال ضبط هذه المُعامِلات، باستخدام خوارزميات التحسين مثل خوارزمية انحدار التدرُّج، بشكل يزيد من دقة تنبُّؤاته.

بينما يُؤدِّي ارتفاع عدد المُعامِلات إلى زيادة سعة النموذج - أي قدرته على استيعاب المعلومات والأنماط الموجودة فيها - فإنه يزيد أيضًا من الموارد الحسابية اللازمة لتدريب النموذج وتشغيله. في نموذج التعلم العميق التقليدي - وهو ما يشار إليه في هذا السياق بالنموذج الكثيف - يتم تشغيل الشبكة بأكملها لمعالجة أي مُدخلات. يُؤدِّي هذا إلى مُفاضلة بين سعة النموذج والتطبيق العملي.

على عكس النماذج التقليدية الكثيفة، يستخدم نموذج الخبراء المتعددين الحوسبة الشرطية لفرض تخفيف الكثافة: فبدلا من استخدام الشبكة بأكملها لكل مُدخل، تتعلَّم نماذج MoE دالة تعيين منخفضة التكلفة الحسابية تُحدِّد أي أجزاء من الشبكة - أي الخبراء - هي الأكثر فعالية لمعالجة مُدخَل مُحدَّد، مثل رمز مفرد يُستخدم لتمثيل كلمة أو جزء من الكلمة في مهام مُعالجة اللغة الطبيعية.

وهذا يسمح بزيادة سعة النموذج (عن طريق زيادة العدد الإجمالي للمُعامِلات) دون زيادة مقابلة في العبء الحسابي المطلوب لتدريب النموذج وتشغيله (لأنه ليس بالضرورة أن تُستخدم جميع هذه المعاملات في أي وقت معين).